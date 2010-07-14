Кабмин назначил Лисицкого первым зам.председателя АМКУ

Решение от 14 июля

Кабинет министров Украины назначил Николая ЛИСИЦКОГО первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины. Это предусмотрено решением правительства, опубликованным в газете «Урядовий кур’єр» от 14 июля 2010 г. №127. Также Кабмин назначил Елену ЧЕРНЕЛЕВСКУЮ заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - главным уполномоченным. При этом уволил Сергея СТЕФАНОВСКОГО с должности заместителя председателя АМКУ.

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