Анонс на 15 июля

10-00 - Пресс-конференция министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрия Хиврича. Министр ответит на вопросы журналистов относительно действий Минжилкоммунхоза по организации постоянной работы предприятий отрасли в связи с повышением на 50% цены на газ для предприятий коммунальной теплоэнергетики (ул. Димитрова, 24, 9 этаж, зал заседаний).

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11-00 - заседание коллегии Минжилкоммунхоза под председательством министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрия Хиврича. Вопросы: О погашении задолженности по выплате заработной платы в разрезе подотраслей жилищно-коммунального хозяйства и регионов Украины; О состоянии исполнительской дисциплины и организации заданий, определенных актами законодательства, поручениями Президента Украины и Кабинета Министров Украины, запросами и обращениями народных депутатов Украины и граждан; выполнении решений коллегии Минжилкоммунхоза в І полугодии 2010 года (ул. Димитрова, 24, И этаж, большой зал коллегий).

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10-00- Состоится пленарное заседание V сессии Киевского городского совета VI созыва, (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, зал заседаний).

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10-00 - Состоится ежегодная научно-практическая конференция «Развитие законодательно-нормативного регулирования оценочной деятельности в Украине». Докладчики: зам.председателя Фонда государственного имущества Украины Евгений Григоренко, председатель Госкомитета Украины по земельным ресурсам Олег Кулинич, член Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, председатель Совета Украинского общества оценщиков Алексей Амфитеатров, председатель Совета Ассоциации специалистов по оценке Степан Максимов и другие (Брест-Литовское шоссе, 8а, конференц-зал Международного института бизнеса).

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10-30 - Состоится пресс-завтрак на тему: «Каким воздухом будут дышать украинцы в 2011 году, или Нефтепродукты какого качества нужны Украине». Организаторы: «Консалтинговая группа А-95», МБО «Информационный центр «Зеленое досье» и ВОО «Комитет защиты потребителей нефтепродуктов». Планируется участие чиновников Минтопэнерго, Минздравоохранения, Минприроды, Госпотребстандарта; представителей «Концерна Галнафтогаз», «Континиума», «ЛУКОЙЛ-Украина», «ТНК-ВР Коммерс», «Шелл Ритейл Украина», «Параллели»; представителей посольства Литвы и Польши, компании «Орлен Летува», «Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины»; «Субару Украина» и «Тойота Украина» (отель «Воздвиженский», ул. Воздвиженская, 60 а, б).

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11-00 - В редакции еженедельника "Аргументы и факты в Украине" состоится прямая линия и онлайн-конференция при участии министра регионального развития и строительства Владимира Яцубы на тему: «Когда закончится строительный кризис?». Вопросы: Возродится ли ипотечное кредитование? Будет ли возводиться социальное жилье? Найдет ли власть средства на возобновление 80 из каждых 100 строек, которые нынче стоят? Надеяться ли на урегулирование рынка брокерских услуг? Начнут ли сносить "хрущевки"? Исторические здания и сооружения в центрах крупнейших городов Украины будут реконструированы или снесены? (ул. Фрунзе, 104 А, 5-й этаж). Нужна аккредитация. Телефоны: 099 240-85-10, 050 652-24-03.

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11-00 - Пресс-конференция на тему: "Мобильный маркетинг выходит на новый уровень взаимоотношения с потребителями мобильной рекламы - публичное подписание Кодекса мобильного маркетинга". Участники: президент Украинской ассоциации директ-маркетинга Валентин Калашник, председатель правления Всеукраинской рекламной коалиции Ирина Кузнецова, глава "Ассоциации рекламистов Украины" Евгений Ромат, руководитель секции мобильного маркетинга УАДМ Назар Гриник (“Интерфакс-Украина”, ул. Рейтарская, 8/5а).

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11-30 - Состоится презентация на тему: «Как улучшить инвестиционную привлекательность украинских предприятий с помощью раскрытия информации». Государственная Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку совместно с Проектом USAID «Развитие рынков капитала» проведут торжественную церемонию по случаю передачи Электронной системы комплексного раскрытия информации эмитентами ценных бумаг от USAID Комиссии по ценным бумагам. Участники: вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джон Теффт, председатель ГКЦБФР Дмитрий Тевелев и Энн Уоллес, руководитель Проекта USAID «Развитие рынков капитала» (отель «Ридженси Хайятт», зал «Болрум Ридженси», 2-й этаж, ул. А. Тарасовой, 5).

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Украина на международной выставке в Китае. Украинская сенсация на Экспо-2010”. С 1 мая по 31 октября, в крупнейшем городе Китая Шанхае, происходит Международная выставка "ЭКСПО-2010". Около 200 стран принимают участие в этом выдающемся мероприятии, в их числе Украина, которая впервые представлена отдельным павильоном. По инициативе китайского руководства, впервые за всю почти 160-летнюю историю (с 1851 года) выставка посвящена глобальной проблеме урбанизации и поискам оптимальных путей существования современного города. Главная тема - "Лучший город - лучшая жизнь". Украинский павильон является одним из немногих, действительно предлагающих ответ на тему выставки. Главным экспонатом Национального павильона Украины стала экспозиция "Город ХХ века" - инновационная модель города будущего. Идея и разработка проекта сверхсовременного города принадлежит киевскому архитектору Игорю Свистуну (ул..Крещатик, 4, конференц-зал).

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12-30 - Пресс-конференция на тему: «Как ударит по карману украинца повышение цены на газ?». Участники: экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (2007-2010) Алексей Кучеренко и народный депутат, зам.председателя парламентского комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Валерий Баранов (“Главком”, ул. Институтская, 24/7, 3 этаж, оф. 6).

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15-00 - Американская торговая палата в Украине организует встречу с Премьер-министром Украины Николаем Азаровым и представителями иностранных деловых кругов и главами дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, которая состоится при содействии Палаты и Европейской бизнес ассоциации (отель InterContinental, ул. Большая Житомирская, 2а). Нужна аккредитация. Телефоны: 256-66-32, 256-66-43, 256-62-95 до 17-00 14 июля.