ГЛАВНОЕ на 14 июля (вечер)

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Назначение Кабмин назначил Лисицкого первым зам.председателя АМКУ

Кабинет министров Украины назначил Николая ЛИСИЦКОГО первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины. Это предусмотрено решением правительства, опубликованным в газете «Урядовий кур’єр» от 14 июля 2010 г. №127.

Также Кабмин назначил Елену ЧЕРНЕЛЕВСКУЮ заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - главным уполномоченным.

При этом уволил Сергея СТЕФАНОВСКОГО с должности заместителя председателя АМКУ.

АПК МинАП снизил прогноз урожая зерновых в этом году с 45 до 42 млн. тонн Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз урожая зерновых в текущем году с 45 млн. тонн до 42 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Виктор СЛАУТА сегодня на заседании координационного совета по аграрной политике при Кабинете министров.

«Ожидается, как минимум, 42 млн. тонн – это в весе после доработки», - сказал В.СЛАУТА.

Он отметил, что такой прогноз составлен на основании последних данных, полученных из регионов.

Как сообщал УНИАН, 24 июня министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что МинАП снизило прогноз урожая зерна до 45-45,5 млн. тонн.

Ранее министерство прогнозировало урожай зерна в 2010 году в объеме 46-48 млн. тонн.

Украина в 2010-2011 МГ может экспортировать 18 млн. тонн зерна – Слаута

Украина в 2010-2011 маркетинговом году (МГ, июль 2010 – июнь 2011 гг.) может экспортировать 18 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Думаю, миллионов восемнадцать мы экспортируем», – сказал он, добавив, что в связи с погодными условиями и отставанием с уборкой зерновых экспорт зерна из Украины уже задержался на месяц.

При этом В.СЛАУТА отметил, что изменится структура экспорта – возрастет экспорт кукурузы и сократится экспорт пшеницы.

Также вице-премьер подчеркнул, что сегодня на международных рынках складывается не очень благоприятная ситуация по зерну, поскольку по некоторым культурам отмечается перепроизводство.

Относительно задолженности по возмещению НДС перед экспортерами зерна В.СЛАУТА сообщил, что в ближайшее время этот вопрос решится и механизм возмещения НДС через выпуск облигаций заработает.

Как сообщал УНИАН, 24 июня т.г. министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что Министерство аграрной политики снизило прогноз экспорта зерна в 2010-2011 МГ до 21 млн. тонн. По его словам, прогноз снижен в связи с большими остатками зерна в Украине, а также в Российской Федерации.

Он также сообщил, что в Украине на начало нового маркетингового года переходящие остатки зерна составляют около 6 млн. тонн, а в России – около 13 млн. тонн.

Справка УНИАН. Украина в 2009-2010 МГ экспортировала 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн. тонн.

В этом году посевы сахарной свеклы увеличены в 1,6 раза против прошлого года

В текущем году посевы сахарной свеклы в Украине увеличены в 1,6 раза против прошлого года – до 503 тыс. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА.

«По новым уточненным данным, посев сахарной свеклы в этом году составил 502,9 тыс. га», - сказал он, отметив, что в прошлом году площадь под сахарной свеклой составляла 322 тыс. га.

«Мы оптимистически смотрим на состояние посевов», - сказал В.СЛАУТА, добавив, что в текущем году прирост веса корня сахарной свеклы выше, чем в прошлом году.

В.СЛАУТА уточнил, что с указанной площади Украина сможет собрать около 16,6 млн. тонн сахарной свеклы и из указанного объема произвести 2,1-2,2 млн. тонн сахара.

Справка УНИАН. В 2009 году сахарная свекла в Украине была посеяна на площади 330 тыс. га. Урожай свеклы составил 10 млн. тонн. Производство свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 года составило 1,267 млн. тонн. Внутреннее потребление сахара в Украине оценивается в 2 млн. тонн.

Кабмин осенью реструктуризирует «Хлеб Украины»

Кабинет Министров Украины инициирует проведение реструктуризации государственной акционерной компании «Хлеб Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы будем предлагать, наверное, уже осенью Верховной Раде ее реструктуризировать», – сказал В.СЛАУТА, добавив, что соответствующий проект постановления уже готов и проходит согласование в заинтересованных ведомствах и министерствах.

Справка УНИАН. Государственная акционерная компания «Хлеб Украины» создана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 августа 1996 года №1000.

ГАК включает 125 дочерних предприятий, среди которых 72 предприятия по хранению зерна (паспортная мощность хранения – около 6,2 млн. тонн в год, фактическая на сегодня – 3 млн. тонн). Кроме того, в состав ГАК входят Одесский и Николаевский портовые элеваторы.

ТЭК Государство установило контроль над "Укртатнафтой" Кременчуг. Акционеры ПАО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавской обл.) сегодня на общем собрании избрали председателем наблюдательного совета предприятия председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член правления НАК «Нафтогаз Украины» Роман ЗАГОРОДНИЙ.

По его словам, акционеры отозвали бывших представителей НАК «Нафтогаз Украины» и вместо них избрали Эдуарда ШВЫДКОГО, Валентина ФРАНЧУКА, Константина БОРОДИНА, Ирину ВАРАКУТУ и Александра ЛАЗОРКО.

Кроме того, членами наблюдательного совета избраны Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, Геннадий БОГОЛЮБОВ, Сергей ГЛУШКО, Александр ЯРОСЛАВСКИЙ и Михаил КИПЕРМАН.

По словам Р.ЗАГОРОДНЕГО, для участия в собрании акционеров зарегистрировались 11 представителей, владеющие 99,896% акций общества.

«Сегодня государство фактически взяло под контроль «Укртатнафту». Частные акционеры поступились правами. Теперь в набсовете большинство представителей государства. Найден компромисс между государственными и частными акционерами. Мы теперь готовы к любой конструктивной работе», сказал бывший член наблюдательного совета Геннадий КОРБАН.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавской обл.) официально обнародовало новый состав наблюдательного совета, численность которого, как и ранее, составляет 11 человек.

В частности, председателем наблюдательного совета был избран заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ФРАНЧУК вместо Шафагата ТАХАУТДИНОВА.

В состав наблюдательного совета входят: Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, Геннадий БОГОЛЮБОВ, Михаил КИПЕРМАН, Геннадий КОРБАН, Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, Олег БУГАЙОВ (экс-первый заместитель министра топлива и энергетики Украины), Сергей ГЛУШКО (экс-глава правления «Укртатнафты»), Николай ЯКОВЕНКО, Сергей ДАВЫДЕНКО и Лариса КОЛЕСНИК, которые, по данным СМИ, являются менеджерами НАК «Нафтогаз Украины».

До этого в состав наблюдательного совета входили Иван КУЦИК (замглавы набсовета), Игорь ВОРОНИН, Михаил КАЛЬЧЕНКО, Эльдар САБИРОВ, Рустем АХМЕТОВ, Наиль МАГАНОВ, Раиса САХИЕВА, Ринат САБИРОВ, Юлия КУЛЕШОВА, Антонина ТАТАРЕНКО.

Кроме того, по данным компании, ее правление, как и ранее, возглавляет Павел ОВЧАРЕНКО, а главой ревизионной комиссии назначена Наталья РУБАН вместо Нурилсама СЮБАЕВА.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавской обл.) создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ПАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».

«Укртатнафта» планирует переработать 4,5 млн. тонн нефти

Кременчуг. ПАО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская обл.) по итогам 2010 года планирует переработать 4,5 млн. тонн нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления предприятия Павел ОВЧАРЕНКО.

«По итогам года планируем выйти на 4,5 млн. тонн нефти», – сказал П.ОВЧАРЕНКО.

Он также сообщил, что сегодня на предприятии имеются большие переизбытки дизтоплива и бензина А-95.

«Мы наметили перепроизводство этих видов бензина в пользу 92-го и 76-го бензинов», – сказал П.ОВЧАРЕНКО.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавской обл.) создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ПАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».

Цены на нефть упали ниже $77 за баррель после выхода отчета о неожиданном росте запасов нефти в США, сообщает Рейтер.

В 15.15 МСК цены на американскую легкую нефть снизились на $0,44 до $76,71 за баррель, а сорт Brent потерял $0,28 до $76,37. Во вторник цены на американскую легкую нефть достигали двухнедельного пика $77,37 за баррель.

"С точки зрения фундаментальных показателей, дальнейшее снижение цен более вероятно, чем рост", - сказал аналитик Commerzbank Юген Вайнберг.

По данным Американского института нефти, запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 1,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали их снижение. Трейдеры ждут подтверждения этих цифр от государственного Управления энергетической информации, чей отчет будет опубликован в среду вечером.

Запасы растут и в других промышленно развитых странах. По данным Международного энергетического агентства, запасы в странах ОЭСР повысились к концу мая до 61 дня с 60,3 дня в конце апреля.

Финансы Евро снижается на фоне спада промпроизводства в еврозоне Евро снижается в цене в среду по отношению к доллару на фоне меньшего, чем ожидалось, роста промпроизводства в еврозоне и рекордного объема заимствований со стороны испанских банков у Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщает РИА Новости.

Евро на 17.42 мск подешевел к доллару до 1,2705 доллара за евро против 1,2715 доллара за евро. Доллар, в свою очередь, потерял в цене по отношению к иене - до 88,32 иены за доллар против 88,45 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,13% - до 83,54 пункта. "Мы сомневаемся, что евро сможет сохранить достижения недавнего укрепления, - заявил агентству Bloomberg стратег по валюте BNP Paribas SA Ян Стэннард (Ian Stannard). - Данные по промышленности, опубликованные этим утром (в среду - ред.) оказались хуже ожиданий. Все еще сохраняются большие опасения касательно состояния банковского сектора в зоне евро".

Евро на торгах во вторник значительно увеличился в цене по отношению к доллару на фоне успешно проведенного Грецией аукциона по полугодовым облигациям. В среду давление на евро оказала макроэкономическая статистика по региону. Так, промышленное производство в еврозоне в мае по сравнению с предыдущим месяцем выросло лишь на 0,9%, в то время как аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, ожидали роста показателя на 1,2%. Кроме того, негативным для евро фактором стало и заявление Центрального банка Испании, согласно которому испанские кредитные институты заняли в июне у ЕЦБ на 48% средств больше, чем в мае - рекордную сумму в 126,3 миллиарда евро.

В то же время, в целом по еврозоне показатель заимствований банков у ЕЦБ за июнь снизился на 4% - до 496,6 миллиарда евро. Подобные данные вновь вызвали опасения среди инвесторов, что состояние банковских систем отдельных стран региона далеко от идеального и банкам по-прежнему необходим широкий доступ к средствам европейского регулятора ввиду высоких ставок на межбанковском рынке. Дополнительным фактором, повлиявшим на снижение спроса на относительно более рискованные активы, стали данные по розничным продажам в США. Так, продажи в розничном секторе в США в июне снизились второй месяц подряд - на 0,5% по сравнению с маем.

Промышленность Кабмин не продлил на 3-й квартал преференции для ГМК – Минпромполитики Днепропетровск. Кабинет министров Украины не продлил на третий квартал 2010 г. действие постановления №289 от 24 марта 2010 г. об антикризисных преференциях для предприятий горно-металлургического комплекса по тарифам на грузоперевозки и энергоносители.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Украины Сергей БЕЛЕНЬКИЙ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании предприятий ГМК.

По его словам, это вызвано напряженным состоянием государственных финансов и сложностями в тех отраслях, за счет которых горно-металлургический комплекс получал льготы.

С.БЕЛЕНЬКИЙ также отметил, что отмена преференций для горно-металлургического комплекса стала одним из условий Международного валютного фонда для предоставления очередного транша Украине. МВФ заявил о неприемлемости субсидирования одних отраслей за счет других.

По словам замминистра, в связи с отменой преференций затраты ГМК возросли только в части стоимости электроэнергии.

«Что касается тарифов на железнодорожные перевозки, то не секрет, что во 2-м квартале 2010 г. «Укрзализныця» и так не выполняла требования Меморандума, Здесь предприятия, по сути, и не ощутили разницы. Стоимость электроэнергии возросла на 7-8%», - подчеркнул С.БЕЛЕНЬКИЙ.

Он отметил, что в случае ухудшения ситуации в отрасли, Минпромполитики намерено вернуться к вопросу возобновления преференций для ГМК.

С.БЕЛЕНЬКИЙ уточнил, что за время действия антикризисных преференций для ГМК (1,5 года) отрасль получила льгот на сумму 1,9 млрд. грн.

Справка УНИАН. Осенью 2008 года Кабинет министров и представители предприятий ГМК и химпрома подписали Меморандум о взаимопонимании с целью нормализации ситуации в отраслях, в частности, стабилизации цен на их продукцию, сохранения рабочих мест, зарплаты и соцгарантий, а также развития внутреннего рынка.

В рамках меморандума Кабмин (постановление №925 от 14 октября 2008 г.) ввел мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года для них повышение цен на электроэнергию. Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 года, а затем ежеквартально продлевалось.

Позже Кабинет министров Украины продлил действие льгот для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности на второй квартал 2010 г.

Постановление Кабинета министров №289 от 24 марта 2010 года предусматривало продление антикризисных мер для ГМК на второй квартал 2010 года.

Недвижимость Стоимость аренды квартир в Киеве с 1 по 15 июля выросла на 2,9% – до 488 долл. в месяц Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 1 по 15 июля т.г. выросла на 2,89% (14 долл.) – до 488 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 17 долл. – до 499 долл., 2-комнатных – на 26 долл., до 669 долл., 3-комнатных – на 27 долл., до 805 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 10 долл. – до 385 долл., 2-комнатных – на 14 долл., до 654 долл., 3-комнатных – на 15 долл., до 778 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 12 долл. – до 302 долл., 2-комнатных – на 17 долл., до 407 долл., 3-комнатных – на 27 долл., до 608 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл., до 322 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 422 долл., 3-комнатных – на 13 долл., до 576 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 11 долл., до 295 долл., 2-комнатных – на 11 долл., до 396 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 503 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 308 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 423 долл., 3-комнатных – на 10 долл. – до 514 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 362 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 473 долл., 3-комнатных – на 13 долл., до 602 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл. – до 285 долл., 2-комнатных – на 13 долл., до 403 долл., 3-комнатных – на 16 долл., до 508 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 13 долл. – до 295 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 415 долл., 3-комнатных – на 11 долл., до 516 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл. – до 284 долл., 2-комнатных – на 15 долл., до 389 долл., 3-комнатных – на 24 долл., до 513 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве за полгода 2010 года выросла на 8,38% (37 долл.) – до 474 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.

Туризм «Кария Тур» обанкротилась из-за демпинга

В Государственной службе туризма и курортов считают основной причиной банкротства компании «Кария Тур» использования механизмов демпингования на рынке туристических услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции председатель Государственной службы туризма и курортов Украины Анатолий ПАХЛЯ.

«Одной из главных причин банкротства туроператора или его партнера стала, возможно, не совсем скоординирована деятельность и использование механизмов демпингования при организации и предоставлении услуг на рынке туристических услуг. Это одна из основных причин», - сказал он.

По словам А.ПАХЛИ, ситуация, сложившаяся вокруг компании «Кария Тур», будет проанализирована.

«Ситуация будет анализироваться. Думаю, что соответствующие оценки будут даны правовыми инстанциями нашей страны. Думаю, что дело дойдет и до судов», - сказал он.

По словам А.ПАХЛИ, Государственная служба туризма и курортов инициировала проведение совещаний с большими туристическими операторами на рынке услуг Украины, в ходе которых будут рассматриваться вопросы, что именно надо сделать, чтобы туристам были возмещены затраченные средства.

«Мы предлагаем участникам рынка по направлению «Турция» по доброй воле взять на себя консолидированную ответственность за выполнение обязательств компании «Кария Тур», создав соответствующую программу помощи туристам, пострадавшим от действий «Кария Тур», - сказал он.

А.ПАХЛЯ сообщил, что, по предварительным данным, сегодня около 4 тысяч туристов столкнулись с проблемой возвращения средств за выкупленные туры, которые они еще не использовали.

Транспорт

ГАИ в 1-м полугодии предупредила деятельность более 10 тыс. нелегалов

По итогам работы в 1-м полугодии 2010 года Глававтотрансинспекция Министерства транспорта и связи Украины предупредила деятельность 10 290 нелегальных перевозчиков.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, в отношении нарушителей составлено 11,7 тысяч актов и вынесено 4,3 тыс. постановлений о применении штрафных санкций на общую сумму 5,1 млн. гривень, из которых уже перечислено в Государственный бюджет Украины 2,8 млн. гривень.

Кроме того, в 1-м полугодии т.г. инспекция во время государственного контроля, надзора за безопасностью пассажирских автоперевозок и проверки лицензионных условий проверила свыше 2 тысяч перевозчиков, а на маршрутах движения - более 136 тысяч транспортных средств.

В целом за полугодие к нарушителям транспортного законодательства применены жесткие меры влияния: аннулировано 1,7 тысяч лицензий, наложено штрафных санкций на общую сумму свыше 11,7 млн. грн., из которых в Госбюджет Украины перечислено 7,2 млн. грн.

Кроме того, с начала года Глававтотрансинспекцией принято решение относительно выдачи 13,3 тыс. лицензий субъектам ведения хозяйства (что на 4,7% больше показателя 2009 г.) и 62,8 тыс. лицензионных карточек (на 23% больше, чем за аналогичный период 2009 года). Также принято решение об отказе 134 заявителям – субъектам ведения хозяйства в выдаче лицензии (из них 15 – на международные перевозки).

Справка УНИАН. В Украине на рынке услуг по осуществлению перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, по состоянию на 1 июля 2010 г., действует 123,5 тыс. субъектов ведения хозяйства, которые в соответствии с законодательством получили лицензии: 24,3 тыс. – на перевозку пассажиров, 59,4 тыс. – на перевозку грузов, 35,6 тыс. – перевозку пассажиров на такси, 4,2 тыс. – перевозку пассажиров и грузов.

В своей деятельности лицензиаты используют 393,4 тыс. автомобильных транспортных средств.

Туроператоры подозревают «Кария Тур» в "каких-то схемах"

Вопрос банкротства туристического оператора «Кария Тур» не так прост, и в ситуации должны разобраться компетентные органы.

Об этом в комментарии УНИАН по телефону сказала исполняющая обязанности президента Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ) Елена ШАПОВАЛОВА, отвечая на вопрос, являются ли проблемы «Кария Тур» результатом неумелой политики на рынке или конкурентной борьбы.

«Я думаю, что это результат неумелой политики, но с учетом того, что сегодня прошла информация в «Урядовом курьере» о банкротстве… Сразу же наша юридическая служба обратила внимание – поскольку мы сейчас получаем звонки от турагентов, которые купили путевки и по которым сейчас туристы не смогут вылететь – на то, что это «Карья тур», а не «Кария Тур Юкрейн». То есть, это - два разных юридических лица. Тогда внимание вопрос – это все похоже на какую-то схему. Мне кажется, что с этим вопросом следует разбираться реально компетентным органам, чтобы дать ответ на вопрос – это была неумелая политика или это была заведомо какая-то акция», - отметила она.

На уточнение, кем могла быть организована такая акция и с какой целью, Е.ШАПОВАЛОВА отметила, что не может комментировать данный вопрос, поскольку он не так прост. «Два юридических лица. Одно из них объявляет себя банкротом. У обоих этих юридических лиц действующие лицензии туристические. Да, непонятно, являются ли они связанными лицами на данный момент – там надо по учредителям поднимать вопрос. Тут есть очень много вопросов, ответы на которые должны давать соответствующие органы. Не так все просто, и вопросов становится как бы больше. Ответов пока нет – все сидят, принимают жалобы, тут выходит «Урядовый курьер» – "опа", а тут как бы банкротство. Ой, извините, это другая компания. То есть, очень такой интересный развивается спектакль. Поэтому просто кивать на менеджмент нельзя, мне кажется, что в этой ситуации должны разбираться соответствующие органы», - отметила Е.ШАПОВАЛОВА.

На уточнение, к кому могут перейти порядка 70 тыс. туристов – клиентов «Кария Тур», и.о. президента АЛТУ сказала, что все будет зависеть от туристов. «Тут будет зависеть от того, что будут выбирать туристы. Т.е. туристам рекомендуем в любом случае, независимо от того, кого из 1,5 тыс. туроператоров, которые имеют туроператорские лицензии в Украине, они будут выбирать, вне зависимости от этого, четко подписывать договоры, требовать чеки оплаты. И мы еще, как ассоциация, рекомендуем обращаться в агентства, которые имеют знак качества АЛТУ, поскольку мы гарантируем то, что эти туристы будут защищены нашим страховым фондом в 1 млн. евро», - отметил она.

По оценкам Е.ШАПОВАЛОВОЙ, «Кария Тур» занимала 5-е место на рынке Украины по путевкам в Турцию. В лидерах – TEZ Tour, «Tourtess», «Coral», который вышел в прошлом году на рынок, и «Пегас».

Как сообщал УНИАН, 8 июля в провинции Анталия украинских туристов, которые приобрели путевки компании “Кария Тур”, начали выселять из гостиниц в связи с необеспечением туристическим оператором оплаты за забронированные для граждан номера. В свою очередь Karya Tour Ukraine заявил о финансовых проблемах принимающей стороны – турецкой компании Sunspot Seyhat Ltd Sti, которая не может выполнить взятые на себя обязательства по приему и размещению туристов в Турции.

Сегодня, 14 июля, в газете «Голос Украины» было размещено объявление, что постановлением Хозяйственного суда города Киева от 5 июля открыта процедура ликвидации ООО «Карья Тур» и компания признана банкротом.

В то же время, на сайте «Кария Тур», директором которой является А.ТУГАЙ, полное название компании отмечено, как ООО «Кария Тур Юкрейн».

ЧП Польские эксперты расшифровали часть записей из самолета Качиньского

Варшава. Польским экспертам удалось прочитать часть ранее не расшифрованных записей разговоров в кабине пилотов самолета Президента Польши Леха Качиньского, который разбился 10 апреля под российским Смоленском.

Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на собственные источники.

В соответствии с информацией самого популярного польского канала новостей, экспертам, в частности, удалось расшифровать слова командира экипажа самолета Аркадиуша Протасюка.

«Если я не посажу (посадим) машину, то меня убьет (убьют)», - якобы сказал главный пилот за несколько десятков секунд к катастрофы.

В то же время TVN24 отмечает, что неизвестно, в каком контексте прозвучали эти слова.

Министр юстиции Польши Кшиштоф КВЯТКОВСКИЙ не стал комментировать эту информацию, объяснив это тем, что не имеет к ней доступа.

Он только добавил, что «это очень хорошая информация для следствия, что удалось расшифровать очередные фрагменты записей.

Как сообщал УНИАН, в начале июня контролируемая российскими властями Межгосударственная авиационная комиссия передала польским властям копию расшифрованных записей, которую поляки сразу обнародовали, и копии записей "черных ящиков", которые сейчас расшифровываются польскими экспертами.

МАК, который в мае обнародовал предварительный рапорт по причинам катастрофы, опосредствованно назвал причиной Смоленской трагедии ошибку пилотов, которые попытались посадить самолет, несмотря на сильный туман.

Представители МАК и ряд экспертов в Польше считают, что пилоты могли решить попытаться посадить машину под давлением VIP-ов на борту.

В то же время часть специалистов считает причиной катастрофы неправильно предоставленные данные экипажу диспетчером Смоленского аэродрома, из-за которых самолет оказался над самой землей на почти километр ближе от начала взлетно-посадочной полосы.