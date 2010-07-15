ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Karya Tour скрывала от клиентов информацию о своем банкротстве», в котором пишет – изданию стали известны подробности самого громкого скандала на рынке туристических услуг, который разразился этим летом. Банкротство Karya Tour стало результатом больших долгов компании. Примечательно, что нынешнее банкротство не первое в истории компании…

http://delo.ua/biznes/kompanii/karya-tour-skryvala-ot-klientov-o-svoem-142923/

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Также «Дело» в материале «Ахметов сменил Таруту в мировом рейтинге производителей стали» пишет - холдинг «Метинвест» Рината Ахметова вошел в тридцатку крупнейших в мире производителей стали. Компания же Сергея Таруты ИСД не сумела удержать свои позиции среди тридцати лучших сталеваров…

http://delo.ua/biznes/rynki/ahmetov-smenil-tarutu-v-mirovom-proizvoditelej-stali-142930/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Укртатнафту» взяли под управление» пишет – государство вернуло контроль над крупнейшим нефтетрейдером в стране – "Укртатнафтой". Вчера представители "Нафтогаза" в ходе собрания акционеров получили в набсовете компании большинство голосов. В Минтопэнерго обещают в ближайшее время увеличить загрузку "Укртатнафты" сырьем и улучшить ее финансовые показатели. Эксперты считают эти планы реальными при условии, что удастся найти альтернативные источники поставок нефти…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1419705

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Владимир Стельмах оказался под надзором» пишет – в Нацбанке начались серьезные кадровые перестановки. Вчера председатель НБУ Владимир Стельмах решил уволить заместителя, курирующего банковский надзор, Василия Пасичника и назначить вместо него Игоря Соркина, работавшего начальником отдела донецкого управления НБУ. Соркина в НБУ называют креатурой близкого к главе государства Сергея Арбузова, который на следующей неделе может сменить Анатолия Шаповалова на посту первого заместителя председателя центробанка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1419726

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Минеральное одобрение» пишет – государство намерено приватизировать в текущем году 40% акций Северодонецкого объединения "Азот" – четвертого по величине производителя минудобрений в стране. Эксперты оценивают рыночную стоимость продаваемого пакета в сумму свыше $100 млн. По их мнению, наиболее вероятным покупателем доли станет мажоритарный владелец компании IBE Trade Алекса Ровта…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1419711

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Издание «Экономические известия» в публикации «Киев погряз в долгах» пишет – Киев одолжил у банков больше, чем может вернуть. В марте прошлого года Кабмин разрешил привлечь КГГА кредит на сумму 1,2 млрд. грн. Эти деньги были нужны для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда горбюджета Киева. В апреле 2009 г. банк «Хрещатик» предоставил Киеву кредит на сумму 150 млн. грн. под 21,5% годовых. Для погашения задолженности перед «Киевэнерго» «Альфа-банк (Украина)» одолжил столичным властям 750 млн. грн. Общий объем платежей на обслуживание кредитных задолженностей Киева в этом году может достигнуть 1 млрд. грн., что равно 7% горбюджета.

http://state.eizvestia.com/full/kiev-pogryaz-v-dolgah

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Авиарынок набирает высоту» пишет – на рынке авиаперевозок первое полугодие ознаменовалось не только открытием более десятка новых маршрутов и приходом ряда новых авиакомпаний, но и преодолением негативной динамики пассажирооборота…

http://markets.eizvestia.com/full/aviarynok-nabiraet-vysotu

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«Газета по-киевски» в материале «Нестор Шуфрич: «Ситуацию с «РосУкрЭнерго» покрывает Янукович» пишет – Нестор Шуфрич, уволенный недавно с поста министра по чрезвычайным ситуациям, сомневается в юридической чистоте вердикта Стокгольмского арбитража по делу «РосУкрЭнерго». Шуфрич рассказал, почему его убрали и почему Балога не занял его место…

http://mycityua.com/articles/country/2010/07/15/031937.html

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Также «Газета по-киевски» в материале «Как хорошо отдохнуть в Гидропарке» пишет – издание убедилось: ночью в Гидропарке можно усмотреть несколько преимуществ перед дневным отдыхом. Если знаешь, куда идешь…

http://mycityua.com/articles/city/2010/07/15/023228.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Балога и его люди возвращаются во власть» пишет – договоренности между Банковой и Виктором Балогой, пока нереализованные на центральном уровне (напомним, ходили слухи, что Балогу назначат министром ЧС вместе Нестора Шуфрича), тем не менее уже становятся реальностью в регионах…

http://www.segodnya.ua/news/14153686.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Повышение цены газа: Тимошенко удалось избежать, Януковичу – нет?..» пишет - НКРЭ решила повысить цену газа для населения на 50%, что соответствует условиям МВФ и экономической действительности. Профсоюзы собираются оспорить постановление в суде. Во времена Тимошенко им это удалось, сейчас - вряд ли…

https://economics.unian.net/rus/detail/52737

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации ««Сахарный» барьер для Беларуси, или «Сладкий» шанс для украинского производителя» пишет - МинАП инициирует изъятие сахара из режима свободной торговли с Беларусью. Эксперты уверяют – потребителям рост цен на сладкий продукт не угрожает, а для производителей откроются новые перспективы…

https://economics.unian.net/rus/detail/52770

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Заемщики получат по заслугам» пишет – глава Сбербанка России Герман Греф продолжает «учить слона танцевать»: банк выучил новое па и готовится выдавать россиянам кредиты по индивидуальным ставкам…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/15/240622

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Также издание «Ведомости» в материале «Siemens соберет урожай» пишет – Siemens сегодня объявит о новых контрактах на миллиарды евро с РЖД и российскими энергетиками. Немецкая корпорация, три года назад признавшаяся в даче взяток чиновникам, уже заработала в России миллиарды. Но нынешние контракты — результат лоббизма, основанного не на коррупции, считают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/15/240624

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Издание «Известия» в публикации «Бензин крепчает» пишет - цены на автомобильное топливо по всей России пошли в рост. Сейчас они прибавляют по проценту за неделю, подсчитали эксперты. При том, что в Москве удорожание с начала года составило уже шесть процентов. Почему монополисты снова начали «накручивать» цены на топливо, разбиралось издание…

http://www.izvestia.ru/tmpcontent/articles/benzin_krepchaet/

(УНИАН)