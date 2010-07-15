Посол Франции надеется, что «дорожная карта» будет подписана

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Жак ФОР надеется, что Украина и Франция к концу этого года подпишут «дорожную карту» межгосударственного сотрудничества на 2011-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол заявил в среду в Севастополе во время пресс-конференции, состоявшейся на борту фрегата ВМС Франции «Жан Де Вьен».

«Мы надеемся, что к концу этого года мы сможем выработать текст «дорожной карты» сотрудничества между Украиной и Францией на 2011 и 2012 годы, и что он будет подписан двумя министрами иностранных дел», – сказал Ж.ФОР.

Также посол пояснил, что под названием «Дорожная карта» подразумевается сотрудничество между государствами, которое Франция хотела бы развивать в ближайшие два года. Дипломат отметил, что этот документ будет касаться всех сфер деятельности – культуры, промышленности, экономики, энергетики, пищевого сектора, обороны и т. д.

«Мы сейчас работаем над текстом, который будет касаться 2011 и 2012 годов. Он детализирует политические контакты, которые будут предусмотрены. И, начиная с конца этого года, у нас будут проводиться очень важные встречи, как в Киеве, так и в Париже, и также визит во Францию президента Украины», – отметил Ж.ФОР.