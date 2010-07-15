Янукович подписал закон о принципах внутренней и внешней политики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О принципах внутренней и внешней политики», принятый Верховной Радой Украины 1 июля 2010 года по инициативе главы государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Законом определяются основные принципы как внутренней, так и внешней политики государства.

Принципы внутренней политики определяются законом в сферах построения государственности, развития местного самоуправления и стимулирования развития регионов, формирования институтов гражданского общества, национальной безопасности и обороны, в экономической, социальной, гуманитарной, экологической сферах и в сфере техногенной безопасности.

Законом определяется механизм обеспечения внедрения принципов внутренней и внешней политики.

Основными принципами внутренней политики в сфере построения государственности является развитие демократии путем усовершенствования механизма государственного управления, осуществления парламентского контроля; совершенствование системы проведения выборов в Верховную Раду Украины и органов местного самоуправления; модернизация системы государственной службы с учетом европейского опыта на принципах профессиональности и политической нейтральности и т. п.

Основными принципами внутренней политики в сфере национальной безопасности и обороны является обеспечение жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, своевременное выявление, предотвращение и нейтрализация реальных и потенциальных угроз национальным интересам во внешнеполитической, оборонной, социально-экономической, энергетической, продовольственной, экологической и информационной сферах; укрепление обороноспособности государства, усиления ответственности органов государственной власти всех уровней за ненадлежащую подготовку и обеспечение безопасности государства; реформирование Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований с целью обеспечения их максимальной эффективности и способности оперативно реагировать на потенциальные угрозы Украине, обеспечение особого внимания прикрытию воздушного и морского пространства государства, всестороннему обеспечению Вооруженных Сил Украины; обеспечение постепенного перехода к комплектованию Вооруженных Сил Украины на контрактной основе, в первую очередь по специальностям, определяющим боеспособность подразделений и т. п.

Основными принципами внутренней политики в гуманитарной сфере является реализация государственной языковой политики на основе норм национального и международного права, обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, гарантирование свободного развития, использования и защиты русского, других родных языков граждан Украины; создание общественного вещания и предоставление государственной поддержки национальному информационному продукту, осуществление мероприятий по защите национального информационного пространства и т. п.

Законом предусмотрено, что Украина как европейское внеблоковое государство осуществляет открытую внешнюю политику и хочет сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, избегая зависимостей от отдельных государств, групп государств или международных структур.

Основными принципами внешней политики является обеспечение национальных интересов и безопасности Украины путем поддержки мирного и взаимовыгодного сотрудничества с членами международного содружества по общепризнанным принципам и нормам международного права; обеспечение дипломатическими и другими средствами и методами, предусмотренными международным правом, защита суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ Украины, ее политических, экономических, энергетических и других интересов. Также предусмотрено соблюдение Украиной политики внеблоковости, которая означает неучастие Украины в военно-политических союзах, приоритетность участия в совершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжение конструктивного партнерства с НАТО и другими военно-политическими блоками по всем вопросам, представляющие взаимный интерес и обеспечение интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе. Определение и реализация принципов внутренней и внешней политики осуществляются на основе тесного взаимодействия и координации усилий Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета министров Украины, министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти в этом направлении.

Контроль за соблюдением принципов внутренней и внешней политики осуществляется Верховной Радой Украины, Президентом Украины, Советом национальной безопасности и обороны Украины, Кабинетом министров Украины, другими органами государственной власти в пределах их полномочий, определенных Конституцией и законами Украины.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.