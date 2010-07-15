Главное на 15 июля (день)

Вчера Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги города Харькова в иностранной и национальной валюте с уровня «B-» до «B». Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Краткосрочный рейтинг города в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», а национальный долгосрочный рейтинг – на уровне «AA-(ukr)». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «стабильный».

Данное рейтинговое действие следует за недавним повышением долгосрочных рейтингов дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B-» до «B». Кроме того, рейтинги учитывают негибкие операционные расходы города и планируемое увеличение прямого долга вплоть до 500 млн. грн.

Техническое соглашение об обеспечении параллельной работы энергосистем России, Беларуси и Украины подписали компании трех государств. Об этом говорится в совместном пресс-релизе ОАО "Системный оператор ЕЭС" ("СО ЕЭС") и ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" ("ФСК ЕЭС"), распространенном в среду, передает РИА "Новости".

Подписанное между ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "СО ЕЭС", ГПО "Белэнерго", РУП "ОДУ" ("Оперативно-диспетчерское управление", Беларусь) и НЭК "Укрэнерго" соглашение является основным документом, регулирующим взаимодействие системных операторов и сетевых компаний при обеспечении параллельной работы энергосистем России, Украины и Белоруссии.

Соглашение определяет ответственность и взаимодействие сторон, включая согласование действий по планированию и обеспечению выполнения согласованных почасовых графиков сальдо перетоков электрической энергии, регулирование мощности при поддержании частоты и эксплуатацию межгосударственных линий электропередачи.

В соответствии с подписанным соглашением, ОАО "СО ЕЭС" совместно с РУП "ОДУ" и НЭК "Укрэнерго" осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управление параллельной работой энергосистем. Среди основных обязанностей - поддержание частоты переменного тока в допустимых значениях, регулирование сальдо перетоков электроэнергии и мощности национальных энергосистем, скоординированное планирование режимов параллельной работы энергосистем, координация действий по предотвращению и ликвидации технологических нарушений.

Документ также предусматривает необходимость создания условий для взаимного обмена технологической информацией, необходимой для организации и осуществления параллельной работы энергосистем России, Беларуси и Украины, а также обязанность взаимного информирования о намечаемых мероприятиях по техническому перевооружению и реконструкции энергообъектов, влияющих на параллельную работу энергосистем.

Необходимость разработки технического соглашения вызвана требованием совершенствования нормативной базы, регулирующей условия параллельной работы ЕЭС России, ОЭС Украины и ОЭС Беларуси.

В частности, действовавшая нормативная база не в полной мере учитывала работу ЕЭС России в условиях Оптового рынка электроэнергии и мощности, а также связанную с этим необходимость почасового планирования и учета перетоков электроэнергии.

Кроме того, за последнее десятилетие существенно усложнились режимы работы энергосистем по причине увеличения объемов потребления мощности и развития электроэнергетических комплексов всех трех стран, что также привело к необходимости пересмотра нормативной базы.

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-июне сократили производство автомобильного бензина на 9,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 1 млн. 431,9 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Производство дизельного топлива в Украине в январе-июне сократилось на 3,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 1 млн. 562,6 тыс. тонн.

Производство мазута в Украине в январе-июне увеличилось на 4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 1 млн. 123,7 тыс. тонн.

Тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение вырастут на 20-25% в связи с ростом цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго на 50% с 1 августа текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

Министр пояснил, что в себестоимости тепла и воды газ составляет в среднем 53%.

«По нашим расчетам, цена на тепло и на воду поднимется от 20 до 25%», - добавил он.

По прогнозным расчетам министерства, в связи с приведением цены на газ к экономически обоснованному уровню для предприятий ТКЭ, средний тариф на отопление увеличится на 73 коп. за 1 кв. м отапливаемой площади, на горячее водоснабжение – на 3,82 грн. за 1 куб. м воды, на газ, используемый на коммунально-бытовые нужды населения, – на 26,6 коп. за 1 куб. м газа.

Отвечая на вопрос, связано ли повышение цены на газ с принятием секвестра госбюджета, министр сказал: «Да, действительно, вы правы. Государство, бюджет не может сегодня компенсировать ту разницу, которая есть».

Ю.ХИВРИЧ предполагает, что уровень оплаты ЖКУ населением снизится только в первые два месяца после повышения, а через три месяца уровень оплаты вернется на тот же уровень, который был до повышения тарифов.

«Мы надеемся на помощь государства. Мы надеемся на то, что люди посчитают свои платежи, свои доходы и пойдут в собес, чтобы оформить субсидии, и эти субсидии пойдут как оплата за коммунальные услуги», - уточнил он.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что неплательщикам не будут отключать тепло и горячую воду, поскольку техническая возможность для этого не предусмотрена.

По оценкам министра, тарифы на теплоснабжение и водоснабжение до конца этого года больше повышаться не будут.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О принципах внутренней и внешней политики», принятый Верховной Радой Украины 1 июля 2010 года по инициативе главы государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Законом определяются основные принципы как внутренней, так и внешней политики государства.

Принципы внутренней политики определяются законом в сферах построения государственности, развития местного самоуправления и стимулирования развития регионов, формирования институтов гражданского общества, национальной безопасности и обороны, в экономической, социальной, гуманитарной, экологической сферах и в сфере техногенной безопасности.

Законом определяется механизм обеспечения внедрения принципов внутренней и внешней политики.

Основными принципами внутренней политики в сфере построения государственности является развитие демократии путем усовершенствования механизма государственного управления, осуществления парламентского контроля; совершенствование системы проведения выборов в Верховную Раду Украины и органов местного самоуправления; модернизация системы государственной службы с учетом европейского опыта на принципах профессиональности и политической нейтральности и т. п.

Основными принципами внутренней политики в сфере национальной безопасности и обороны является обеспечение жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, своевременное выявление, предотвращение и нейтрализация реальных и потенциальных угроз национальным интересам во внешнеполитической, оборонной, социально-экономической, энергетической, продовольственной, экологической и информационной сферах; укрепление обороноспособности государства, усиления ответственности органов государственной власти всех уровней за ненадлежащую подготовку и обеспечение безопасности государства; реформирование Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований с целью обеспечения их максимальной эффективности и способности оперативно реагировать на потенциальные угрозы Украине, обеспечение особого внимания прикрытию воздушного и морского пространства государства, всестороннему обеспечению Вооруженных Сил Украины; обеспечение постепенного перехода к комплектованию Вооруженных Сил Украины на контрактной основе, в первую очередь по специальностям, определяющим боеспособность подразделений и т. п.

Основными принципами внутренней политики в гуманитарной сфере является реализация государственной языковой политики на основе норм национального и международного права, обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, гарантирование свободного развития, использования и защиты русского, других родных языков граждан Украины; создание общественного вещания и предоставление государственной поддержки национальному информационному продукту, осуществление мероприятий по защите национального информационного пространства и т. п.

Законом предусмотрено, что Украина как европейское внеблоковое государство осуществляет открытую внешнюю политику и хочет сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, избегая зависимостей от отдельных государств, групп государств или международных структур.

Основными принципами внешней политики является обеспечение национальных интересов и безопасности Украины путем поддержки мирного и взаимовыгодного сотрудничества с членами международного содружества по общепризнанным принципам и нормам международного права; обеспечение дипломатическими и другими средствами и методами, предусмотренными международным правом, защита суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ Украины, ее политических, экономических, энергетических и других интересов. Также предусмотрено соблюдение Украиной политики внеблоковости, которая означает неучастие Украины в военно-политических союзах, приоритетность участия в совершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжение конструктивного партнерства с НАТО и другими военно-политическими блоками по всем вопросам, представляющие взаимный интерес и обеспечение интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе. Определение и реализация принципов внутренней и внешней политики осуществляются на основе тесного взаимодействия и координации усилий Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета министров Украины, министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти в этом направлении.

Контроль за соблюдением принципов внутренней и внешней политики осуществляется Верховной Радой Украины, Президентом Украины, Советом национальной безопасности и обороны Украины, Кабинетом министров Украины, другими органами государственной власти в пределах их полномочий, определенных Конституцией и законами Украины.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Чистая прибыль американской компании Intel во втором квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, выросла на 175% и составила 2,9 млрд. долл.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Выручка корпорации Intel по итогам второго квартала года составила 10,8 млрд., что на 34% больше, в сравнении с аналогичным периодом 2009 г. Операционная прибыль выросла на 177% - до 4 млрд. долл.

Расходы на исследования и разработки, маркетинг и управление составили во втором квартале 3,25 млрд. долл.

По прогнозам компании, в 2010 году валовая прибыль возрастет на 64-68%. Капитальные расходы ожидаются на отметке 5-5,4 млрд. долл.

В то же время в компании отметили, что на результаты Intel влияют многие обстоятельства, и фактические итоги могут отличаться от содержащихся в заявлениях прогностического характера.

(УНИАН)