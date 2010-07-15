Гостаможслужба и ГНА должны внедрить электронную систему

Вице-премьер-министр Украины Владимир СИВКОВИЧ считает, что Государственная таможенная служба и Государственная налоговая администрация должны ускорить внедрение системы электронного документооборота, что позволит “оздоровить государственную систему управления” и увеличит поступления в бюджет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, об этом В.СИВКОВИЧ заявил на совещании, которое было посвящено актуальным проблемам правительственной политики в сфере электронного оборота и использования электронной цифровой подписи.

В.СИВКОВИЧ отметил, что соответствующие государственные учреждения должны в кратчайшие сроки согласовать внедрение единых форматов и протоколов электронного документооборота и цифровой подписи.

Кроме того, он поручил подать в Кабинет министров предложения относительно оптимизации расходов органов исполнительной власти на приобретение и сопровождение необходимого программного обеспечения для поддержки соответствующих электронных систем.

Вице-премьер-министр отметил, что внедрение передовых систем электронного документооборота позволит существенно увеличить поступления в государственный бюджет. «Внедрение пилотного проекта между Гостаможслужбой и ГП «Укрчастотнадзор» увеличило поступления в государственный бюджет с 50 млн. грн. в 2008 году до 1 млрд. грн. в 2010-ом. Кроме этого, существенно сократятся расходы из бюджета. Предварительный анализ показал, что сокращение аппарата Гостаможслужбы и ГНА достигнет 30%», - подчеркнул В.СИВКОВИЧ.

По его словам, с того времени, как государственные учреждения будут взаимодействовать в электронном декларировании экспорта товаров и использовании грузовых деклараций для возмещения налога на добавленную стоимость, государство сможет избавиться от колоссального коррупционного механизма. «Будет уменьшено количество точек прямого контакта между чиновником и, например, предпринимателем, за все будут отвечать электронные системы», - отметил вице-премьер.

В свою очередь соответствующие силовые ведомства получили задачу разработать необходимые системы противодействия угрозам, которые могут возникнуть во время внедрения таких электронных систем.