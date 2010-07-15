Украина представила модель «Города XXI столетия» в Шанхае

Модель «Город XXI столетия» стала главным экспонатом Национального павильона Украины на Международной выставке «ЭКСПО-2010», которая с 1 мая по 31 октября проходит в Шанхае (Китай).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил архитектор Игорь СВИСТУН, который и является автором и разработчиком проекта сверхсовременного города будущего.

Он отметил, что выставка «ЭКСПО-2010» является знаменательным событием, к которому долго и тщательно готовился Китай и по масштабу превосходит все предыдущие. В ней принимают участие коло 200 стран, в частности, Украина, которая впервые представлена отдельным павильоном. По инициативе китайского руководства, впервые за всю почти 160-летнюю историю (с 1851 года), выставка посвящена глобальной проблеме урбанизации и поискам оптимальных путей существования современного города. Ее главная тема - «Лучший город - лучшая жизнь».

«Наша задача показать, что Украина не в пролете, по крайней мере, домашнюю работу выполнила достойно», - отметил В.СВИСТУН.

По его словам, главная идея украинской экспозиции – подчеркнуть неразрывную духовную связь прошлого и будущего. Для этого в оформлении выставочного павильона использованы художественные образы и орнаменты древней Трипольской культуры, остатки которой найдены на территории современной Украины, а за символ будущего взята модель «Город XXI века», которая стала главным экспонатом Национального павильона Украины.

Он отметил, что разработанная инновационная модель города будущего отличается принципиально новой пластикой архитектуры, рожденной природными формами, а также символикой древних культур. Важная деталь: город будущего должен быть экологически чистым.

«Наша задача найти возможность вернуться к природе, не боятся этой природы, а, наоборот, ее пощадить, и, наверное, от этого человеку станет лучше. Новая архитектура должна быть гуманной, должна быть гармоничной», - отметил И.СВИСТУН.

Кроме того, он сообщил, что также на выставке представлена модель линейного города, которая была разработана специально для Китая, учитывая специфику страны, а также ее культурные традиции. «Великая китайская стена II» или «Город Дракона» - возможные названия будущего города.

Архитектор подчеркнул, что украинский павильон является одним из немногих, которые действительно предлагают ответ на тему выставки «Лучший город, лучшая жизнь».

«Украина не предложила футуристический взгляд на эту проблему, она не предложила идею, она не предложила мечту какую-то, что могло бы быть, ведь во многих павильонах было именно так, а предложила модель, которую вполне реально осуществить уже сегодня», - сказал И.СВИСТУН и добавил, что экспозиция украинского выставочного павильона в Шанхае вызвала огромный интерес китайских специалистов и обычных посетителей, а работа ЭКСПО-2010 подробно освещается китайскими СМИ.