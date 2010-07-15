Анонс на 16 июля

Cостоится рейд-проверка детских оздоровительных заведений «Как отдыхают наши дети?», которую проведет Главное Киевское городское Управление по делам защиты прав потребителей (Держспоживстандарт Украины). Уважаемые коллеги, обращаем ваше внимание на изменение времени и места, которые состоялись в нашем графике: Сбор журналистов назначен на 10:30 по адресу ул. Горького, 174 (Держспоживстандарт Украины). Перед рейдом состоится экспресс-брифинг первого заместителя председателя Держспоживстандарту Украины Владиславы Хижняк.

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Состоится совместное заседание инициативной группы по развитию саморегулирования и руководства Госкомпредпринимательства.

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Пресс-конференция по случаю подписания меморандума о сотрудничестве между Советом предпринимателей при Кабинете Министров Украины (СПКМУ) и Советом национальных ассоциаций товаропроизводителей (СНАТ). Участники: председатель СПКМУ Леонид Козаченко; председатель СНАТ Валентина Изовит.

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Пресс-конференция на тему: «Подорожание природного газа для населения: основания и последствия». Участники: старший исследователь Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук; кандидат экономических наук Андрей Новак.

Пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: "Предварительные макроэкономические результаты второго квартала текущего года".

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п-к Благовест и парклейн - итоги первого полугодия.

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Состоится обнародование общей позиции и определение дальнейшего плана работы профсоюзов относительно повышения тарифов на газ для населения. Участники: зам.председателя Национального форума профсоюзов Украины Г. Кабанченко, и.о. председателя Федерации профсоюзов Украины Г.Осовый, председатель Конфедерации вольных профсоюзов Украины М.Волынец, председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины В.Рой, представитель НКРЭ.

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Почти 35 % горючего на АЗС Украины некачественно - проверка экспертов». Специалисты проекта «Карта качества горючего Украины» собрали пробы наиболее популярного бензина А-95 на ряде АЗС по всей стране и исследовали их в сертифицированной лаборатории. Результаты оказались не совсем утешительными - почти 20 % горючего не отвечает никаким стандартам. Главной целью проекта стало создание единого реестра качества горючего, банк информации, который будет доступен всем на одном Интернет-ресурсе www.benzina.com.ua. Отныне каждый украинский автомобилист с легкостью сможет узнать о характеристиках горючего, которое он заправляет в бак на той или другой АЗС. Полные результаты исследования будут объявлены на пресс-конференции. Участники: директор Института потребительских экспертиз, руководитель проекта «Карта качества горючего Украины» Юрий Чорнобрывец, директор компании «Аероскан» Сергей Ющенко.

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Состоится брифинг на тему: "Учреждение отработки в "теневом режиме" механизма функционирования первого этапа перехода к новой модели рынка электрической энергии (Рынка Двусторонних Договоров). Организатор - Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины. Участники: зам.начальника управления энергорынка НКРЭ Р.Машляковский, зам.. директора ГП "Энергорынок" В.Евдокимов и другие.

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В Минприроды состоятся праздничные мероприятия, посвященные 10-летию НАК «Недра Украины» при участии министра охраны окружающей природной среды Украины Николая Злочевского, председателя НАК «Недра Украины» Эдуарда Ставицкого и др.