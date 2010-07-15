Киевсовет передал в государственную собственность здание МИД

Киевсовет передал из коммунальной в государственную собственность здание Министерства иностранных дел по ул. Михайловская, 1, и корпуса Дипломатической академии по ул. Большая Житомирская, 2.

Как передает корреспондент УНИАН, предложение о передаче указанных объектов было озвучено секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ во время формирования повестки дня сегодняшнего заседания.

По словам О.ДОВГОГО, руководители фракций на Согласительном совещании приняли решение рассмотреть этот вопрос.

Он отметил, что есть соответствующее поручение Президента Украины, а также обращение министра иностранных дел к Киевскому городскому голове, и получено соответствующее поручение столичного мэра о даче согласия на передачу указанных объектов коммунальной собственности.

Здания министерства и Дипломатической академии, которые находились в сфере управления Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств Киевского городского совета, переданы в сферу управления МИД.

За внесение предложения в повестку дня проголосовали 73 депутата Киевсовета из 110 собравшихся в зале. И такое же количество депутатов поддержало это предложение.