ГЛАВНОЕ на 15 июля (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня

ТЭК

Тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение с 15 октября т.г. будет устанавливать Национальная комиссия регулирования энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

«Если начнем работу по установлению цен, то они будут в первую очередь устанавливаться предприятиям теплоснабжения, в частности, предприятиям областной коммунальной собственности (200 предприятий по теплоснабжению и 75 предприятий по водоснабжению, которым будет выдаваться лицензия и устанавливаться тарифы). Тариф на тепло и на воду, скорее всего, будет установлен с 15 октября этого года», - сказал он.

Министр уточнил, что до создания единого регулятора, который должен начать работу с 1 января 2011 года, функциями по установлению тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение будет заниматься Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ).

Ю.ХИВРИЧ уточнил, что НКРЭ необходимо время для подготовки специалистов и решения организационных вопросов.

«Нам нужен будет подготовительный период. Поэтому пока цены останутся на уровне местного самоуправления», - добавил он.

Министр напомнил, что Закон «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины», находящийся на подписи у Президента Украины, предусматривает, что расчеты и принятие решения по тарифам по теплу, воде и водоотводу будет переведено на государственный уровень.

«Мы взяли эти направления, потому что они зависят от решения НКРЭ, и основные рычаги, которые влияют на цену, – это газ, электроэнергия и заработная плата. Мы не брали на себя жилье. Жилье останется на уровне местного самоуправления», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 9 июля т.г. Верховная Рада приняла в целом Закон «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины».

Закон направлен на определение правовых основ организации и деятельности Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

Законом предусмотрено, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг Украины (далее – НКРКУ) является коллегиальным центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины.

Основным заданием НКРКУ является осуществление государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и субъектов ведения хозяйства на смежных рынках путем: сбалансирования интересов субъектов ведения хозяйства, потребителей их товаров и услуг и государства; обеспечение прозрачности и открытости на рынках естественных монополий и смежных рынках; защита прав потребителей товаров и услуг относительно получения этих товаров и услуг надлежащего качества и в достаточном объеме по экономически обоснованным ценам, а также стимулирование повышения их качества и удовлетворения спроса на них.

Финансы

Профицит платежного баланса Украины за первое полугодие 2010 года составил 2,5 млрд. долл., а валютные резервы увеличились до 30 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с представителями дипломатических кругов.

«Мы добились существенного перелома по сальдо платежного баланса. Мы имеем сейчас по итогам 6 месяцев плюс 2,5 млрд. долл., а валютные резервы страны выросли до 30 млрд. долл. 5 млрд. долл. мы прирастили только за последние три месяца», – сказал он.

Кроме того, Н.АЗАРОВ отметил как позитивный фактор увеличение объемов товарооборота в Украине.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-мае т.г. составил 1,611 млрд. долл. США по сравнению с дефицитом 6,539 млрд. долл. за аналогичный период 2009 года. При этом профицит платежного баланса в мае т.г. был на уровне 0,997 млрд. долл. по сравнению с дефицитом в 0,258 млрд. долл. за май 2009 года.

Международные валютные резервы Нацбанка в июне т.г. выросли на 10,55% – до 29,523 млрд. долл.

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Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8970/7,9035 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8985/7,9025 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,8980/7,9030 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,9017 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2582/0,2585 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2587/0,2588 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2585/0,2586 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,50 рублей за доллар (-0,06).

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в законы Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

“Данный Закон будет способствовать возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом и стабильности финансовой системы государства”, - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон о внесении изменений в госбюджет-2010 и в закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании Верховная Рада приняла 8 июля.

Он был разработан с целью уменьшения дефицита бюджета и выполнения требований Меморандума об экономической и финансовой политике между правительством Украины и МВФ и с учетом того факта, что по результатам выполнения государственного бюджета за первое полугодие текущего года предлагается уменьшить доходы бюджета на 14,4 млрд. грн.

Документом, в частности, предусмотрено уменьшить поступление налога на добавленную стоимость на 10 млрд. грн., в том числе НДС из ввезенных в Украину товаров - 5,7 млрд. грн. Кроме того, сократить другие поступления специального фонда, в частности, налог на добавленную стоимость - на 0,45 млрд. грн. и налог на прибыль - на 0,45 млрд. грн., поступления от приватизации государственного имущества на 3,65 млрд. грн. (за 5 месяцев поступления составили только 177 млн. грн., или 1,8% годовой суммы).

Кроме того, запланировано сократить расходы государственного бюджета по сравнению с принятым 27 апреля 2010 года государственным бюджетом Украины почти на 18,35 млрд. грн., в том числе: 8,75 млрд. грн. - расходы за счет Стабилизационного фонда (отраслевые и региональные, в том числе инвестиционные программы); 3 млрд. грн. - трансферты на покрытие дефицита Пенсионного фонда; 2 млрд. грн. - расходы специального фонда Министерства обороны (за счет поступлений от реализации избыточного вооружения); 1,8 млрд. грн. - расходы на содержание и ремонт дорог общего пользования; 1 млрд. грн. - капитальные расходы бюджетных учреждений; 0,9 млрд. грн. - расходы на погашение просроченной задолженности за электроэнергию добывающих предприятий; 0,5 млрд. грн. - дополнительные дотации из государственного бюджета местным бюджетам; 0,05 млрд. грн. - экономия расходов на проведение выборов Президента Украины; 1,35 млрд. грн. - уменьшение дотации на одну корову, имеющуюся на 1 января 2010 года.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка», которым увеличен срок пребывания в должности главы НБУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 9 июля.

Предусмотрено, что председатель Национального банка назначается на должность Верховной Радой Украины по предоставлению Президента Украины сроком на семь лет. Одно и то же лицо не может быть председателем Национального банка более двух сроков подряд.

Предусмотрено, что в случае неутверждения Верховной Радой кандидатуры, предложенной Президентом, одна кандидатура может вноситься не более двух раз.

Глава Национального банка освобождается от должности Верховной Радой по представлению Президента Украины в таких случаях: окончание срока полномочий; в связи с заявлением об отставке, поданным в письменном виде и принятым Президентом Украины; вступлением в законную силу обвинительного приговора суда; на основании решения суда о признании лица недееспособным; прекращение гражданства или выезд за пределы Украины на постоянное место жительства; потеря безупречной деловой репутации; выявление факта предоставления недостоверной информации при назначении на должность главы Нацбанка; в случае смерти или на основании решения суда об объявлении лица умершим; невыполнение должностных обязанностей, в том числе по состоянию здоровья, на протяжении более четырех месяцев подряд; возникновение обстоятельств, исключающих возможность лица быть председателем Национального банка.

Председателем Совета Национального банка не может быть избран председатель Национального банка.

Также в новой редакции изложена в законе статья “Доходы и расходы”.

Предусмотрено, что получение прибыли не является целью деятельности Национального банка.

Нацбанк определяет прибыль до распределения путем уменьшения прибыли на сумму нереализованных доходов. Национальный банк направляет нереализованные доходы в резерв переоценки.

НБУ осуществляет распределение прибыли до распределения после подтверждения внешним аудитом и утверждение Советом Национального банка годового финансового отчета в таком порядке:

50% прибыли до распределения направляется в общие резервы и другие резервы Нацбанка. Отчисления в общие резервы проводятся, пока сумма общих резервов не будет равняться 10% объема денежно-кредитных обязательств Национального банка. 50% прибыли до распределения перечисляется в государственный бюджет Украины следующего за отчетным года.

Предусмотрено, что НБУ разрабатывает Основы денежно-кредитной политики, публикует их в официальных изданиях и подает ежегодно до 15 сентября в Верховную Раду для информирования. Кроме того, Нацбанк определяет до 1 ноября отчетного года аудиторскую фирму, имеющую опыт в проведении аудита по международным стандартам аудита, для проведения аудита финансовой отчетности Национального банка.

Определено, что не допускается вмешательство органов государственной власти и других государственных органов или их должностных и служебных лиц, каких-либо юридических или физических лиц в выполнение функций и полномочий Национального банка, Совета Национального банка, правления Национального банка или служащих Национального банка.

Нацбанк не имеет права предоставлять кредиты в национальной и иностранной валюте, как прямо, так и опосредствовано через государственное учреждение, другое юридическое лицо, которое находится в государственной собственности, на финансирование расходов государственного бюджета Украины.

Также Национальный банк не имеет права покупать на первичном рынке ценные бумаги, эмитированные Кабинетом министров Украины, государственным учреждением, другим юридическим лицом, которое находится в государственной собственности.

Промышленность

В Украине рост промышленного производства в июне текущего года против июня 2009 года составил 8,9%, в январе-июне 2010 года к аналогичному периоду 2009 года – 12%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в июне т.г. по сравнению с маем спад промпроизводства составил 0,5%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в июне т.г. против июня 2009 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 9% (к маю т.г. – падение 0,9%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 17,1% (к маю т.г. – падение 4,1%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 2,7% (к маю т.г. – спад 1,6%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в июне т.г. по сравнению с июнем 2009 года составил 10,2% (к маю т.г. – спад 0,4%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – рост 0,4% (к маю т.г. – рост 2,7%).

В легкой промышленности в июне т.г. к июню 2009 года зафиксирован рост объемов производства на уровне 10,6% (к маю т.г. – рост 20,2%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – рост 12,2% (к маю т.г. – рост 25,6%), в производстве кожи и изделий из нее – рост 3,9% (к маю т.г. – рост 0,1%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в июне т.г. против июня 2009 года составил 9,8% (к маю т.г. – рост 6,7%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 7,8% (к маю т.г. – 9,6%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован спад 18,1% (к маю т.г. – спад 10,1%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 14,6% (к маю т.г. – рост 0,7%), в том числе в химическом производстве – 15,3% (к маю т.г. – спад 4,1%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – рост 12,7% (к маю т.г. – рост 13,3%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 14,3% (к маю т.г. – рост 3,4%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в июне т.г. по сравнению с июнем 2009 года рост производства составил 6,7% (к маю т.г. – спад 11%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 35,4% (к маю т.г. – рост 7,6%), в частности, в производстве машин и оборудования – 23,3% (к маю т.г. – рост 9,5%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 5,6% (к маю т.г. – рост 11,1%), в производстве транспортного оборудования – 86,1% (к маю т.г. – рост 3,9%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 8,2% (к маю т.г. – рост 2,9%).

Справка УНИАН. Спад промпроизводства в Украине в первом полугодии 2009 года против аналогичного периода 2008 года составил 31%.

Рост промпроизводства в декабре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года составил 7,4%, в январе-декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года спад промпроизводства составил 21,9%.

Фондовый рынок

Государственная комиссия Украины по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) планирует начать работать с электронной системой комплексного раскрытия информации (ЭСКРИН), которая была разработана зарубежными специалистами при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID).

Как передает корреспондент УНИАН, презентация системы ЭСКРИН и передача ее ГКЦБРФ прошла сегодня в Киеве при участии посла США в Украине Джона ТЕФФТА и вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО.

Сейчас ГКЦБРФ готовит нормативно-правовые акты с тем, чтобы для эмитентов акций и облигаций предприятий, которые находятся в листинге каждого из организаторов торговли в Украине, в ближайшие месяцы было введено требование подавать ежеквартальную и ежегодную отчетность при помощи системы ЭСКРИН, сообщил глава ГКЦБФР Дмитрий ТЕВЕЛЕВ.

“ЭСКРИН является вехой в развитии рынка капитала в Украине”, - отметил он.

В свою очередь посол Дж.ТЕФФТ отметил, что использование ЭСКРИН улучшит прозрачность и целостность украинского фондового рынка.

"Информация о финансово-хозяйственной деятельности и перспективах компании нужна инвесторам в режиме реального времени. Именно это и обеспечивает ЭСКРИН», - подчеркнул посол США.

В свою очередь С.ТИГИПКО отметил, что внедрение системы ЭСКРИН позволит ускорить проведение реформ в Украине. "Необходимо дать инвесторам еще одну возможность - и внутренним инвесторам, и внешним - прозрачно инвестировать, прозрачно вкладывать свои деньги", - отметил вице-премьер Украины.

Соцполитика

В Украине на 10 рабочих мест претендует 52 человека. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, при этом количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, с начала 2010 года сократилось на 25% – до 411,2 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 545,6 тыс. человек, на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек).

На 1 июля 2010 года потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 79,7 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 65,4 тыс. человек). В частности, в июне потребность предприятий в работниках сократилась на 0,5 тыс. человек.

Строительство

Кабинет Министров Украины своим распоряжением N 1376-р от 7 июля т.г. выделил из Стабилизационного фонда 625 млн. грн. на строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве и поручил ряду банков рассмотреть вопрос кредитования Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) на 370 млн. грн. под это строительство.

Текст документа размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, Национальному агентству по вопросам подготовки и

проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году

выделяется 625 млн. грн. из Стабфонда для строительства указанного моста, в том числе в июне – 100 млн. грн., в июле – 200 млн. грн., в августе – 175 млн. грн., в сентябре – 150 млн. грн.

При этом ОАО "Государственный сберегательный банк Украины", ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", акционерному коммерческому банку "Киев", "Родовид Банку" и акционерному банку "Укргазбанк" поручено рассмотреть на протяжении 30 рабочих дней вопрос относительно возможности предоставления ЮЗЖД кредитов на общую сумму 370 млн. грн. со

сроком погашения до 31 декабря 2011 года и процентной ставкой не

более 15% годовых для строительства данного моста. Министерству финансов поручено обеспечить контроль за предоставлением кредитов.

Национальному агентству по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Евро-2012, Министерству финансов и Министерству экономики поручено во время подготовки проекта государственного бюджета Украины на 2011 год предусмотреть расходы на погашение ЮЗЖД кредитов, предоставленных в соответствии с п. 2 этого распоряжения, и уплату процентов по ним.

Также Кабмин согласился с предложением Министерства транспорта и связи Украины относительно возможности включения в сводный сметный расчет стоимости строительства этого моста (с подходами) на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница расходов, связанных с уплатой процентов по вышеуказанным кредитам, предоставленным ЮЗЖД.

Как сообщал УНИАН, в июне 2010 года из госбюджета на казначейский счет Юго-Западной железной дороги поступило 100 млн. грн. на строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве. Эти средства будут использованы для частичного погашения кредиторской задолженности перед подрядными организациями.

Напомним, в 2011 году планируется полностью завершить строительство мостового перехода и организовать двустороннее автомобильное движение.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

Согласно проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».

(УНИАН)