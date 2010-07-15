Приоритеты МИД - сотрудничество регионов Украины с другими странами

Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО отмечает, что усиление международного сотрудничества между регионами Украины и другими государствами является одним из приоритетов МИД.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, об этом он заявил во время пребывания в центре провинции Гуандун в рамках официального визита в Китайскую Народную Республику.

К.ГРИЩЕНКО провел встречу с вице-губернатором провинции, во время которой были детально обсуждены перспективы сотрудничества между Гуандуном и Донецкой областью Украины.

„Курс на экономизацию дипломатии, который в качестве приоритетной задачи для МИД определил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, предусматривает особое внимание к межрегиональному сотрудничеству. Именно в украинских регионах формируется львиная доля национального ВВП и общегосударственного благосостояния, и в усилении международной кооперации областей с административно-территориальными единицами других стран внешнеполитическое ведомство видит одну из ключевых целей своей работы на ближайшую перспективу”, - заявил К.ГРИЩЕНКО.