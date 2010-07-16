ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Украинский Lanos отбирает рынок у российской «Лады», в котором пишет – в распоряжении издания оказались данные об итогах автопродаж в Украине за первое полугодие 2010 года. Главная новость: лидер рынка — бренд ВАЗ — продолжает стремительно терять свои позиции…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ukrainskij-lanos-otbiraet-rynok-u-rossijskoj-142979/

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Также «Дело» в материале «За рубежом гривня дорожает» пишет - если Национальный банк продолжит ежедневные интервенции, каких-либо колебаний на валютном рынке на следующей неделе ожидать не стоит, утверждает Александр Печерницын, начальник отдела анализа финансовых рынков ING Bank (Украина)…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/za-rubezhom-dorozhaet-142978/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Из «Залива» уходит вода» пишет – судостроительный завод "Залив" предпринимателя Константина Жеваго может лишиться права собственности на часть акватории Керченского пролива. Вчера Генпрокуратура сообщила, что опротестовала ее приватизацию заводом. "Залив" пытается оспорить решение суда, заявляя, что акватория является частью его производственного комплекса. Но если в споре победит государство, чьи позиции юристы оценивают как более сильные, "Заливу" придется заключить договор аренды, стоимость которой составляет несколько миллионов гривень в год…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1420143

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Правительство остается в долгу» пишет – вчера премьер-министр Николай Азаров встретился с представителями деловых кругов и зарубежными дипломатами. Он пообещал собравшимся внести 300 поправок в Налоговый кодекс и заявил о готовности перейти к автоматическому возмещению НДС, признавшись при этом, что правительство пока не знает, как это сделать. Присутствовавшие на встрече бизнесмены о работе новой власти отзывались исключительно позитивно…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1420132

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Связаны крепкими грузами» пишет – "Укрзализныця" сообщила о введении 20-процентной скидки на перевозку контейнеров в порты, а Минтранс – о скидке на перевалку контейнеров. Таким образом в министерстве рассчитывают уже во II полугодии увеличить объем перевалки на 50%. Впрочем, участники рынка говорят, что он быстро увеличивается и без снижения тарифов, а действия министерства приведут лишь к потере доходов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1420157

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Издание «Экономические известия» в публикации «Строителям все лучше» пишет – замедление падения показателей в строительной отрасли продолжается. Пока не возобновится ипотека, считают эксперты, рынок жилой недвижимости не вернется к темпам развития 2008 г. Инвесткомпании прогнозируют, что реальное кредитование отрасли произойдет вряд ли раньше 2011 года…

http://markets.eizvestia.com/full/stroitelyam-vse-luchshe

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Статистика затмила истину» пишет – то, что в Украине органы государственной статистики называют снижением импорта российского газа, в России трактуется как наращивание закупок. Разночтения эксперты объясняют как разными приоритетами в позиционировании реальной ситуации по газовым операциям, так и возможными теневыми сделками с этим скандально известным энергоресурсом…

http://markets.eizvestia.com/full/statistika-zatmila-istinu

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«Газета по-киевски» в материале «Объявились депутаты Киевсовета, задержанные СБУ» пишет – вчера депутаты Киевсовета внесли с голоса больше 60 земельных вопросов. Издание воспользовалось моментом, чтобы расспросить: а что сейчас происходит в мэрии?

http://mycityua.com/articles/city/2010/07/16/043203.html

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Также «Газета по-киевски» в материале «В субботу будет +37: как пережить жару» пишет – накануне субботней 37-градусной жары издание собрало у специалистов предостережения, почему не надо купаться в фонтанах, как избежать сердечного приступа, и чем опасны цветущие водоемы…

http://mycityua.com/articles/city/2010/07/16/042139.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В киевских автобусах осенью поставят турникеты» пишет – осенью в троллейбус, автобус или трамвай по билетикам не пустят. Киеврада решила внедрить автоматизированную систему оплаты проезда в надземке. Киевляне будут покупать бесконтактные карточки и проходить в транспорт через турникеты. Это делается, чтобы отсеять липовых льготников и бороться с «зайцами»…

http://www.segodnya.ua/news/14154186.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Коммунальные тарифы доверят «независимому» регулятору...» пишет - в сфере ЖКУ будет создан независимый регулятор. Закон подписан Президентом. Но вступление его в силу в данном виде может привести к росту правовых коллизий на рынке, а также к централизации теневых потоков, считают эксперты...

https://economics.unian.net/rus/detail/52970

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинские олигархи "лопнут" терпение ВТО?» пишет - злоупотребления украинского бизнеса в вопросе инициирования антиимпортных расследований могут иметь необратимые последствия. Но власть опасается вступать в открытый конфликт с олигархами...

https://economics.unian.net/rus/detail/52877

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Чиновники предпочитают Mercedes» пишет – к 15 июля в базе «Ведомостей» было 1312 уникальных фотографий автомобилей, которые на сайт vedomosti.ru прислали участники акции «Охота за мигалками». Все автомобили удалось разделить по типам, марки 1230 из них оказалось возможным достоверно опознать. Предпочтения чиновников России однозначны — продукция немецкого автопрома, в особенности компании Mercedes-Benz…

http://www.vedomosti.ru/tnews/news/2010/07/16/909

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Также издание «Ведомости» в материале «От редакции: Кризис не учит» пишет – судя по результатам свежего опроса фонда «Общественное мнение», россияне предпочитают консервативную бюджетную политику. 50% считают, что превышение расходов госбюджета над доходами недопустимо, 7% — что допустимо, 43% затрудняются ответить. Мотивировки недопустимости бюджетного дефицита сводятся в основном к тому, что неправильно жить в долг, что дефицит свидетельствует о неграмотном управлении, что в итоге можно довести страну до банкротства…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/16/240728

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Издание «Известия» в публикации «Продлить молодость» пишет - решение поднять пенсионный возраст только что принято во Франции: там к 60 годам прибавили еще два. По стране прокатилась волна протестов. Не избежать такого сценария и России, уверены в Минфине. И хотя первые лица государства заявляют, что повышать пенсионный возраст у нас пока никто не собирается, рано или поздно сделать это придется, настаивает министр финансов Алексей Кудрин. Вчера в Москве эксперты обсуждали, насколько это реально. И предлагали радикальные решения: например, отменить пенсионный возраст вообще…

http://www.izvestia.ru/tmpcontent/articles/prodlit_molodost/

(УНИАН)