Главное на 16 июля (день)

Финансы

Украина приняла решение отложить выпуск своих еврооблигаций на 2 млрд. дол. США. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Украина благодарна инвесторам за проявленный значительный интерес к ее роуд-шоу и продуктивные встречи с инвесторами. Учитывая, что имеются другие источники финансирования и позицию ликвидности, Министерство финансов приняло решение на данный момент не реализовывать новую транзакцию. Украина постоянно будет рассматривать возможность привлечения финансирования на международных рынках капитала, исходя из своих потребностей и рыночной ситуации», - говорится в сообщении.

Заместителем председателя правления «Родовид Банка» с 21 июля назначен Геннадий ХЕЛЕМСКИЙ.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято временным администратором банка 13 июля.

По информации банка, до назначения Г.ХЕЛЕМСКИЙ с февраля 2010 года занимал должность коммерческого директора ООО «Эксим-Капитал». Акциями банка не владеет.

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-мае 2010 года составил 20 млрд. 165,5 млн. грн. против 9 млрд. 672,8 млн. грн. за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-мае 2010 г. прибыль получили 52,9% предприятий страны – они завершили 5 месяцев т.г. с финансовым результатом 63 млрд. 579,7 млн. грн.

С убытком январь-май т.г. завершили 47,1% предприятий Украины, их финрезультат составил 43 млрд. 414,2 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 48,5% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 16 млрд. 274,4 млн. грн. Прибыль получили 51,5% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 25 млрд. 810,9 млн. грн. Финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-май 2010 г. составил 9 млрд. 536,5 млн. грн.

Новости ТЭК

Транзит природного газа по территории Украины в январе-июне т.г. увеличился на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, транзит нефти по территории Украины в январе-июне т.г. сократился на 35,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины за 1-е полугодие 2010 г. увеличилась на 25,9%, а нефти – сократилась на 25,9%.

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

С 9 по 16 июля этого года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились в среднем на 0,1%. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 9 по 16 июля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – снизились на 0,1% - с 6,94 грн./литр до 6,93 грн./литр

Бензин А-92 – сохранились на уровне 7,29 грн./литр

Бензин А-95 – снизились на 0,1% - с 7,62 грн./литр до 7,61 грн./литр

Дизельное топливо – снизились на 0,1% - с 6,86 грн./литр до 6,85 грн./литр.

Нефтяной компании BP Plc. впервые удалось остановить утечку нефти из поврежденной скважины в Мексиканском заливе с помощью усовершенствованной системы сдерживания, передает Reuters.

В четверг компания провела тестирование защитного купола, закрыв клапаны заглушки, после чего поток нефти из скважины прекратился. Тем не менее, это всего лишь временная мера: ВР надеется окончательно ликвидировать утечку в августе, завершив бурение двух разгрузочных скважин.

"Это прекрасно, но до финиша еще далеко", - сказал журналистам главный операционный директор ВР Даг САТТЛЗ.

Президент США Барак ОБАМА назвал новость "позитивным знаком", но также напомнил, что система сдерживания пока работает в тестовом режиме. Береговая охрана США сообщила, что по окончании испытаний ВР, вероятно, будет направлять нефть на поверхность и собирать ее в танкеры до момента ликвидации утечки.

(УНИАН)