Россияне будут активнее покупать жилье в Киеве?

Риелторы прогнозируют рост сделок по купле квартир в Киеве гражданами Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня журналистам высказала генеральный директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА.

По ее словам, такая тенденция, которая наблюдалась во втором квартале т.г., объясняется интересом российского бизнеса развивать проекты в Украине.

Как сказала Г.МЕЛЬНИКОВА, сегодня спросом физических и юридических лиц России пользуются квартиры в Киеве и дома в Киеве стоимостью от 350 тыс. долл. и площадью от 200 кв. м, они приобретают жилье для проживания и сдачи в аренду.

Также российские компании приобретают помещения в столице под офисы в жилом и нежилом фонде.

Гендиректор агентства отметила, что среди покупателей элитного жилья в столице (стоимостью от 300 тыс. долл.) – первые лица крупных промышленных компаний (нефтегазовая промышленность, тяжелая промышленность, металлургия) из Запорожской и Донецкой областей, политическая элита, госслужащие, топ-менеджеры крупных торговых предприятий, «золотая» молодежь из регионов, творческая элита, а также иностранцы, которые приобретают жилье (в том числе и дома) стоимостью от 500 тыс. долл.

По данным Г.МЕЛЬНИКОВОЙ, во втором квартале т.г. в сегменте жилья стоимостью от 300 тыс. долл. пользовались спросом 3-6-комнатные видовые квартиры, площадью 97-300 кв. м, в центре столицы и на Оболонской набережной, стоимостью 2,8-9 тыс. долл./кв. м.

Она также отметила, что доля продаж элитного жилья во втором квартале т.г. составила 7,4% от общего объема продаж жилья, что в два раза выше показателей первого квартала т.г.