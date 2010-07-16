Анонс на 19 июля

Состоится представление итогов деятельности Таможенной службы Украины и презентация перспективных направлений работы. В рамках мероприятия состоится первая крупноформатная пресс-конференция Игоря Калетника, председателя Таможенной службы Украины. Будут представлены результаты работы Службы по направлениям: борьба с контрабандой, в том числе тяжелыми наркотиками, противодействие коррупции, контроль за достоверностью декларирования, этапы внедрения «Электронной таможни», подготовка к Евро-2012.

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Состоится пресс-конференция на тему: ”Невозмещение НДС - угроза для отечественной экономики”. Участники: Дмитрий Олийнык - председатель Совета Федерации работодателей Украины, Анатолий Гиршфельд - председатель Совета объединения организации работодателей Харьковской области "Гранит", президент Индустриальной группы “УПЭК”, Владимир Цыбульский - заместитель председателя Федерации работодателей Украины, генеральный директор ОАО „СКФ Украина”.

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Состоится пресс-конференция начальника Украинского Гидрометцентра Николая Кульбиды о погоде в Украине.

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В рамках акции «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы», город Киев презентует своих претендентов на звание лучших. В ходе пресс-тура его участники, во главе с заместителем Председателя Верховной Рады Украины, инициатором и организатором акции «7 чудес Украины» Николаем Томенко смогут посетить два уникальных по своей красоте и истории дворца: Мариинский и Кловский, а также самое мощное фортификационное сооружение столицы - Киевскую крепость.

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- ЮЗЖД отменила запланированный на 20 июля пресс-тур Юго-Западной железной дорогой по маршруту Киев-Ирша-Пенизевичи-Киев, во время которого планировалось участие генерального директора Укрзализныци Михаила Костюка, представителей Главного путевого хозяйства Укрзализныци и Юго-Западной железной дороги.