Курс НБУ на 19.07.10

Официальный курс НБУ на 19.07.10100 USD – 789.9800 (16 июля – 790.0800) 100 EUR – 1026.9740 (16 июля – 1013.5146) 10 RUR – 2.5934 (16 июля – 2.5852)Учетные курсы банковских металлов на 19.07.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото – 95172.84 (16 июля – 95737.94) 961 XAG 10 Серебро – 1441.71 (16 июля – 1455.33) 962 XPT 10 Платина – 119918.96 (16 июля-120803.23) 964 XPD 10 Палладий – 36576.07 (16 июля-36975.74)

Официальный курс НБУ на 19.07.10 100 USD – 789.9800 (16 июля – 790.0800) 100 EUR – 1026.9740 (16 июля – 1013.5146) 10 RUR – 2.5934 (16 июля – 2.5852) Учетные курсы банковских металлов на 19.07.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 95172.84 (16 июля – 95737.94) 961 XAG 10 Серебро – 1441.71 (16 июля – 1455.33) 962 XPT 10 Платина – 119918.96 (16 июля-120803.23) 964 XPD 10 Палладий – 36576.07 (16 июля-36975.74)

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