ГЛАВНОЕ на 16 июля (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня

Финансы

Золотовалютные резервы Национального банка Украины достигли уровня 30 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщил руководитель группы советников председателя НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

Напомним, сегодня на пресс-конференции В.ЛИТВИЦКИЙ сообщил, что на начало дня до уровня 30 млрд. долл. недоставало 50 млн. долл.

По его словам, на данный момент Нацбанк уже приобрел эту сумму на межбанковском валютном рынке.

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Кабинет Министров Украины распоряжением от 14 июля т.г. № 571 выделил 4,9993 млн. грн. для осуществления отдельных мероприятий, связанных с обеспечением деятельности Счетной палаты. Документ обнародован на сайте правительства.

Напомним, в марте т.г. пресс-служба со ссылкой на председателя Счетной палаты Валентина СИМОНЕНКО обнародовала заявление, из которого следовало, что в этом ведомстве считают целесообразным ликвидировать Стабилизационный фонд в структуре государственного бюджета.

Тогда В.СИМОНЕНКО заявляла: «Нам нужно ликвидировать саму систему Стабфонда. Такой фонд создается тогда, когда в государстве нет денег, когда следует стабилизировать макропоказатели, а мы платим из Стабфонда зарплату… Его нужно ликвидировать, а все поступления в Стабфонд включить в доходную часть Госбюджета и направить эти средства на развитие».

В правительственном распоряжении о выделении средств из Стабфонда, в частности, для реконструкции административных зданий Счетной палаты в Киеве и Виннице предусмотрно 1,8007 млн. грн.

Кроме того, по статье «обеспечение функционирования инженерных систем и оборудования административных помещений Счетной палаты и другие текущие расходы» предоставлено средств на сумму 0,9871 млн. грн. Еще 0,8492 млн. грн. выделено на «обеспечение функционирования и развития информационно-аналитической системы и компьютерной сети Счетной палаты и поддержку оборудования и программного обеспечения в рабочем состоянии».

Всю вышеуказанную сумму Счетная палата должна освоить до конца текущего года, так как норма правительственного распоряжения гласит, что неиспользованные остатки бюджетных средств на счетах главного распорядителя состоянием на 1 января в 2011 г., «обязательно возвращаются в государственный бюджет».

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Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8960/7,9025 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8990/7,9015 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,8980/7,9020 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,9008 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2593/0,2596 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2598/0,2599 грн./рубль. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль понизился и по результатам торгов составил 30,4199 рублей за доллар (-0,0801).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2924/1,2926 долл./евро, а к 14:35 выросли до 1,2986/1,2988 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2030/10,2140 грн./евро, к 12:00 цены вслед за евро ушли вверх – 10,2225/10,2315 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,2445/10,2560 грн./евро.

ТЭК

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О принципах функционирования рынка природного газа”.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 9 июля.

Законом предусмотрено, что государственное управление в сфере функционирования рынка природного газа осуществляет Кабинет Министров Украины и центральный орган исполнительной власти по вопросам обеспечения реализации государственной политики в нефтегазовом комплексе в пределах полномочий, определенных законодательством.

Государственное регулирование деятельности субъектов рынка природного газа, в том числе субъектов природных монополий и субъектов хозяйствования, действующих на смежных рынках, осуществляется Кабинетом Министров Украины, Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины и центральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины при принятии собственных решений действует по принципу независимости от органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц и субъектов хозяйствования, а также политических партий и других объединений граждан или их органов.

К полномочиям Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины относятся осуществление государственного регулирования отношений субъектов рынка газа; лицензирование хозяйственной деятельности на рынке природного газа; утверждение лицензионных условий осуществления определенных видов хозяйственной деятельности на рынке природного газа и тому подобное.

Государственный надзор (контроль) в сфере функционирования рынка природного газа осуществляют в пределах своих полномочий центральный орган исполнительной власти по вопросам обеспечения реализации государственной политики в нефтегазовом комплексе, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины, центральный орган исполнительной власти по вопросам стандартизации, специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по промышленной безопасности, охраны труда, государственного горного надзора и государственного регулирования в сфере безопасного обращения с взрывоопасными материалами промышленного назначения, специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере эффективного использования энергетических ресурсов и энергосбережения, а также другие органы государственного надзора (контроля), определенные законом.

Закон определяет, что деятельность, связанная с транспортировкой и распределением по трубопроводам, поставками по регулируемому и нерегулируемому тарифам, хранением природного газа в объеме, который превышает уровень, установленный лицензионными условиями, продажей по закупочным ценам субъектам хозяйствования, природного газа собственной добычи в объеме, который превышает уровень, установленный лицензионными условиями, осуществляется при условии получения соответствующей лицензии. Субъекты рынка природного газа имеют равные права доступа к Единой газотранспортной системе Украины.

Газотранспортные, газораспределительные и газодобывающие предприятия при осуществлении транспортировки и распределения газа по газопроводам, которые находятся в их собственности или пользовании на законных основаниях, обязаны по обращению субъектов рынка природного газа обеспечить им доступ к этим сетям на основании заключенных договоров.

Транспортировка газа осуществляется в соответствии с договором. По договору транспортировки газа газотранспортное предприятие обязуется транспортировать газ, доверенный ему заказчиком, магистральными трубопроводами до пункта принятия-передачи газа и передать его заказчику, а заказчик обязуется оплатить газотранспортному предприятию установленную в договоре стоимость транспортировки.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, за исключением отдельных положений, по которым предусмотрены другие сроки вступления в силу.

С целью обеспечения постепенного и последовательного перехода к полномасштабному рынку природного газа, предусмотренного данным законом, устанавливается переходный период, который включает такие этапы: первый этап, во время которого осуществляются отделение функций по распределению и снабжению природного газа, определение потребителей, которые приобретают статус квалифицированных, и определение Кабинетом Министров Украины гарантированных поставщиков, начинает действовать с 1 января 2012 года; второй этап, во время которого все категории потребителей приобретают статус квалифицированных потребителей, начинает действовать с 1 января 2015 года.

До определения в установленном Кабмином порядке гарантированного поставщика функции такого поставщика осуществляют субъекты хозяйствования, которые имеют лицензию на поставки газа по регулируемому тарифу.

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Институт потребительских экспертиз (г. Киев) запустил проект «Карта качества топлива Украины» по независимой проверке топлива на автозаправочных станциях (АЗС) Украины и созданию единого реестра количества нарушений в отношении качества топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Института потребительских экспертиз, руководитель проекта «Карта качества топлива Украины» Юрий ЧЕРНОБРИВЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в рамках проекта уже проверено качество наиболее популярного бензина А-95 на 200 АЗС в семи областях Украины.

По итогам исследования качества бензина, отобранного на данных АЗС, почти 35% топлива оказалось некачественным, около 49% - бензин отвечал стандарту ДСТУ 4063-2001 «Бензины автомобильные» и около 16% - бензин отвечал стандарту ДСТУ 4839:2007 «Бензины автомобильные улучшенного качества» (Евро-4).

«Мы делаем этот проект для того, чтобы потребитель голосовал своим кошельком против нечестных нефтетрейдеров… Наша цель - информирование общественности», - сказал он.

Также Ю.ЧЕРНОБРИВЕЦ отметил, что в дальнейшем институт планирует ежемесячно отбирать 30 проб бензина на самых крупных АЗС в каждой области и проводить исследование качества.

Кроме того, для упрощения понимания информации институт ввел систему «звёздности», на подобие системы «звёздности» гостиниц. Эта система позволяет быстро определить, какое топливо продаётся на каждой конкретной АЗС.

Справка УНИАН. Институт потребительских экспертиз является общественной организацией и существует с декабря 2003 года. За это время институтом было проведено 5 испытаний моторных масел (синтетика, полусинтетика, минеральное, разных классов API), более сорока исследований автомобильных топлив (А-95, А-95 «премиум», А-92, А-76, ДТ, евроДТ), из них 20 - по Киеву и 25 - по всей стране, исследование тормозной жидкости, испытания растительного масла, испытания алкогольной продукции.

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Киевская городская государственная администрация предупредила АК «Киевэнерго», что прекращает с 1 июля начисление компании компенсации по разнице в тарифах из-за отсутствия заключения ценовой инспекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании расширенной коллегии КГГА заместитель главы горгосадминистрации Александр МАЗУРЧАК.

По его информации, «Киевэнерго» обратилось в государственную ценовую инспекцию для получения заключения относительно сумм по разнице в тарифах. В то же время не предоставила всю необходимую документацию. Заместитель председателя КГГА отметил, что без заключения госинспеции по ценам мэрия не будет осуществлять операции по компенсации указанной разницы.

А.МАЗУРЧАК подчеркнул при этом, что как мэрия, так и «Киевэнерго», со своей стороны, должны вести открытую бухгалтерию и показывать свои расходы.

«Не будут вообще возмещаться средства вам на разницу в тарифах, если не будет заключения ценовой инспекции, или если ценовая инспекция даст заключение, что ей не предоставлены какие-то документы», - сказал А.МАЗУРЧАК, обращаясь к представителю «Киевэнерго», который присутствовал на расширенном заседании.

По словам А.МАЗУРЧАКА, это касается именно периода, начиная со дня последнего повышения тарифов, то есть 1 июля этого года.

«Поскольку на сегодняшний момент заключения ценовой инспекции нет, и поэтому прекращается начисление вам разницы в тарифах. Если этот вопрос будет и дальше не решаться таким образом, что будет блокироваться доступ к документам, вы сами проигрываете эти средства», - отметил А.МАЗУРЧАК. По его информации, разница по тарифам, существующая до 1 июля, она зафиксирована и будет компенсирована городом энергогенерирующей компании.

Также эта ситуация, по словам А.МАЗУРЧАКА, касается и «Киевводоканала».

Приватизация

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение ЗАО «Брянский машиностроительный завод» (г. Брянск, Российская Федерация) на приобретение акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз» (г. Луганск), что обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Об этом говорится в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 15 июня т.г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не была допущена Фондом госимущества к участию в нем.

«Мантара Холдинг» обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Фонду государственного имущества Украины, в котором просит признать недействительным договор купли-продажи 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

«Мантара Холдинг» просит признать недействительными сразу несколько решений ФГИУ в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза», вплоть до договора купли-продажи пакета акций этого предприятия, заключенного 22 июня 2010 года.

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО 9 июля заявил, что приватизация «Лугансктепловоза» была проведена непрозрачно, в результате чего Украина потеряла, как минимум, 200 млн. грн.

Строительство

Министерство регионального развития и строительства выбрало земельный участок в районе ВДНХ в Киеве для строительства демонстрационных домов с использованием новых технологий (дешевое жилье).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА.

По его словам, в начале августа начнутся работы по подготовке площадки под застройку.

Министр отметил, что на данном участке будет построено 22 проекта домов, которые были отобраны из 60 проектов, предложенных разными компаниями.

«До конца года мы эту программу выполним, в крайнем случае, до весны», - добавил В.ЯЦУБА.

Как сообщал УНИАН, Минрегионстрой собирался до конца июня т.г. определиться с земельным участком, на котором будут построены демонстрационные дома с использованием новых технологий (дешевое жилье). Киевской властью было предложено несколько участков, в частности, возле Борисполя, в Хотяновке, на Красном хуторе и в районе ВДНХ.

Ранее В.ЯЦУБА сообщал, что на участке в районе ВДНХ можно было бы построить 10-15 небольших домов. Речь идет о строительстве невысотных жилых домов с применением технологии трехслойной стены, состоящей из OSB-плиты, утеплителя и гипсокартона. По оценкам министерства, такие технологии позволяют ускорить строительство жилья и практически в два раза снизить его стоимость.

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Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственного регулирования в сфере строительства жилья".

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон с предложениями Президента 29 июня.

Принятый Верховной Радой 11 мая Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственного регулирования в сфере строительства жилья". Президент не подписал по ряду причин.

В частности, глава государства предложил исключить из ранее принятого закона дополнения, согласно которым для получения разрешения на выполнение строительных работ иностранные юридические лица, кроме документов, которые подают отечественные юридические лица, также подают документ, подтверждающий факт привлечения граждан и юридических лиц Украины к выполнению строительно-монтажных работ в объеме не меньше 90% их общего объема, а также использования не менее 50% отечественных изделий и материалов, в частности, строительных конструкций.

При этом Президент предложил внести новое дополнение, которым предусматривается, что в случае осуществления реконструкции или капитального ремонта автомобильных, железных дорог, линий электропередач, связи, трубопроводов, других линейных коммуникаций в пределах существующих полос отведения, разрешение на выполнение строительных работ может выдаваться без представления документа, подтверждающего право собственности или пользования земельным участком.

Погода

В субботу в Украине сохранится знойная погода

17 июля в Украине сохранится знойная погода с температурой ночью 17-22°, на побережье морей до 25°, днем 29-34°, местами, кроме западных областей и Крыма, 35-37°; в Карпатах ночью 12-17°, днем 20-25°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В течение суток лишь на крайней западе пройдут отдельные кратковременные дожди с грозами и шквалами 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В Киевской области будет сухая знойная погода с температурой ночью 17-22°, днем 32-34°, местами 35-37°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В г. Киеве температура ночью 19-21°, днем 35-37°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

16 июля температура воды в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре возле Киева 26°.

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В Берлине чиновников отпускают домой, если они слишком потеют из-за жары.

Об этом сообщает сегодня Интернет-версия французского издания «Le Nouvel Observateur» со ссылкой на берлинский ежедневник BZ.

По информации издания, поскольку температура воздуха в Берлине достигла 40 градусов на этой неделе, чиновникам было предложено вернуться домой.

«Это решение должно быть принято пока вы не потеряли сознания… Решение не работать сегодня может быть мудрым решением, к которому я отнесусь с пониманием», - цитирует издание отрывок электронного письма директора офиса, занимающегося налоговыми нарушениями, Эрика ШЛИПАКЕ, отправленного им своим 260 сотрудникам.

«Каждый должен решить для себя, способен ли он работать при таких температурах», - добавил чиновник в своем сообщении, которое он закончил словами: «С приветом, облитым потом».

Вместе с тем издание отмечает, что подтвердить достоверность Электронного письма не удалось, поскольку указанный офис оказался недоступен.

На минувшей неделе температура воздуха в Берлине каждый день превышала отметку в 35 градусов по Цельсию.

Установившаяся жаркая погода уже привела к поломкам систем кондиционирования в скоростных поездах, что вызвало в стране активные политические дебаты.

(УНИАН)