Вице-премьер выступает за федеральное устройство Украины

Вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ считает, что будущее Украины - в ее федеральном устройстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер сказал на брифинге по итогам съезда Украинской ассоциации местных и региональных властей (УАМРВ), который 15-16 июля проходил в Харькове.

«Я глубоко убежден, что будущее нашей страны все-таки в федеральном устройстве», - сказал В.ТИХОНОВ.

Он добавил, что давно стоит на этой точке зрения, и не отступает «от теоретической части своей длительной работы над этим вопросом».

В то же время, выразил сожаление В.ТИХОНОВ, «наше общество к этому не готово».

По его мнению, «наш менталитет еще не позволяет об этом говорить серьезно». Хотя, считает почетный президент УАМРВ, все государства, которые решились на это, сегодня являются одними из наиболее экономически успешных и «политически спокойных» стран.

«Это наше будущее, но не сегодня», - заявил В.ТИХОНОВ.

Как сообщал УНИАН, съезд УАМРВ в Харькове переизбрал руководителя этой организации и избрал его заместителей. Новым президентом УАМРВ избран председатель Харьковского областного совета Сергей ЧЕРНОВ. Первым вице-президентом и вице-президентом УАМРВ стали председатель Черниговского облсовета Наталия РОМАНОВА и председатель Тернопольского районного совета Василий ДИДУХ, соответственно. Вице-премьер-министру Украины Виктору ТИХОНОВУ, который до этого занимал должность президента УАМРВ, но согласно уставоу организации сложил свои полномочия, съезд присвоил звание «Почетный президент Ассоциации местных и региональных властей».