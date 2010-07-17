Главы МИД Украины и РФ обсудили вопросы двусторонних отношений

17 июля с.г. в рамках Неформальной встречи министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе глава МИД Украины Константин ГРИЩЕНКО провел встречу со своим российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и графики контактов на высшем, высоком и межведомственном уровне во втором полугодии 2010 года.