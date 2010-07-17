ГЛАВНОЕ на 17 июля

Основные события сегодняшнего дня

Финансы

В Национальном банке Украины считают, что с учетом повышения тарифов на газ уровень инфляции в 2010 году может быть не выше 12%.

Об этом заявил исполнительный директор по экономическим вопросам Нацбанка Игорь ШУМИЛО, сообщает "Зеркало недели" (№ 27 (807), 17 июля - 6 августа 2010 г.).

"Считаю, что даже с учетом поднятия тарифов на газ, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги является возможностью удержать инфляцию в 2010 году на уровне меньше, чем в прошлом году, то есть менее 12%, а базовую инфляцию до 10%", - заявил он.

Вместе с этим, И.ШУМИЛО отметил, что вполне реальным является выход в конце 2012 года и удерживание в последующие годы инфляции на уровне не выше 5%.

Международные отношения

17 июля с.г. в рамках Неформальной встречи министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе глава МИД Украины Константин ГРИЩЕНКО провел встречу со своим российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и графики контактов на высшем, высоком и межведомственном уровне во втором полугодии 2010 года.

ТЭК

Россия и Болгария подписали "дорожную карту" разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства болгарского участка газопровода "Южный поток" (South Stream).

Как сообщает РИА Новости, документ был подписан в пятницу.

Напомним, что в течение почти года позиция Болгарии в отношении участия в проекте была не ясна, и 7 июля 2010 года Россия получила подтверждение участия Болгарии в строительстве "Южного потока".

Тогда премьер-министр Болгарии Бойко БОРИСОВ отметил, что с Россией согласована возможность использования для проекта "Южный поток" уже имеющейся на территории страны газотранспортной системы, а объем проходящего через Болгарию газа будет увеличен на 63 миллиарда кубометров.

ЖКХ

Государство будет стимулировать создание объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а с 2015 года собирается сделать их обязательными.

Об этом сказал в интервью «Зеркалу недели» (№ 27 (807) от 17 июля - 6 августа 2010 г.) министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ.

«Будем не только агитировать, но и стимулировать. В бюджете на этот год заложили 110 миллионов гривень для поддержки ОСМД. Тем, кто уже рискнул и взял ответственность за свой дом на себя, дадим по 100-120 тыс. грн. на капремонты», - сообщил министр.

При этом он подчеркнул, что ОСМД будут пользоваться всей полнотой прав в области управления собственностью.

«Создавая управляющие компании, мы никоим образом не ограничим инициативу самоорганизации. ОСМД сможет как сотрудничать с компанией, так и заключать прямые договоры с поставщиками услуг. То есть, хозяйничать у себя в доме по своему усмотрению», - констатировал Ю.ХИВРИЧ.

Он также заявил, что существуют планы о предоставлении ОСМД общеобязательного статуса в 2015 году.

«До 2015 года будем объяснять и агитировать. Потом сделаем обязательной нормой. Как в Прибалтике. Где жильцы утром проснулись уже в ОСМД», - заявил Ю.ХИВРИЧ.

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К 2015 году в правительстве планируют обеспечить все жилые дома в Украине приборами учета объемов потребления воды.

Об этом в интервью "Зеркалу недели" (№ 27 (807), 17 июля - 6 августа 2010 г.) сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

"35 процентов домов уже обеспечено тепловыми счетчиками. 80 миллионов на эти цели заложено в бюджете на 2010 год. До конца 2014-го планируем обеспечить измерителями все дома", - сообщил Ю.ХИВРИЧ.

Кроме того, он отметил, что эти счетчики сейчас усовершенствуются для того, чтоб они могли фиксировать и температурные показатели воды. "Есть проблема: счетчик фиксирует только объемные показатели. А тепловые нет. Мы сейчас работаем с фирмами, чтобы усовершенствовать эти приборы. И получить возможность почасового контроля за температурой воды", - заявил Ю.ХИВРИЧ.

При этом он подчеркнул, что это довольно сложный и долгие процесс и отметил, что к примеру во Франции реформа ЖКХ проходит сто лет.

Соцполитика

Керченский городской совет планирует запретить предприятиям торговли города продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и пива (кроме пива в пластиковой таре) в период проведения массовых мероприятий с привлечением значительного количества граждан, сообщает Керченский городской портал.

В проекте решения сессии горсовета определены дни и часы, на которые распространяется запрет: 1 мая с 8:00 до 11:00, 8 мая с 18:00 до 11:00 9 мая, День молодежи (последнее воскресенье июня) с 18:00 до 22:00, День рыбака (второе воскресенье июля) с 18:00 до 22:00, День города (второе воскресенье сентября) с 18:00 до 23:00, 1 января с 08:00 до 13:00.

ЧС

На Прикарпатье ориентировочная сумма убытков от нынешней стихии (7-8 июля), без учета последствий оползней, составляет 987 млн. 451 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации, такую цифру озвучил на сессии областного совета председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК.

«Ориентировочная сумма убытков от стихии, без учета последствий оползней, составляет 987 млн. 451 тыс. грн.», - сказал он.

По словам М.ВЫШИВАНЮКА, «стихия нанесла Прикарпатью значительный вред». В области было повреждено 15976 гектаров сельскохозяйственных угодий, 4196 жилых домов, 71 км береговых укреплений, 40 км дамб, 355 км дорог, 267 автомобильных мостов.

Ликвидируя последствия стихии, в области оперативно сработали все службы. Особую благодарность за согласованную и четкую работу М.ВЫШИВАНЮК выразил работникам главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины в области.

Сейчас в области продолжается обследование всех пострадавших объектов и документируется нанесенный ущерб. «Это делается для того, чтобы не допустить нецелевого использования средств, - акцентировал внимание руководитель области. – В 2008 году очень спешили, насоставляли актов. В результате, на сегодняшний день возбуждено 67 уголовных дел за хищение средств. Сегодня на сессии даю официальное поручение: при составлении документов на финансирование восстановительных работ обязательно должны быть подписи работников контрольно-ревизионных управлений и отделений управлений внутренних дел, которые занимаются борьбой с экономической преступностью. Это обеспечит недопущение в будущем тех негативных явлений, которые имеем на сегодняшний день в области, и таким образом ликвидирует искушение заработать на наводнении».

Справка УНИАН. В соответствии с распоряжением Кабинета министров Прикарпатье на первоочередные меры по ликвидации последствий стихии получило 18 млн. 450 тыс. грн. Еще 10 млн. грн. правительство выделило для осуществления работ по преодолению последствий июньского наводнения. Из областного резервного фонда в районы и города направлено 1 млн. 499 тыс. грн.

Погода

Из-за жаркой погоды в столице, которая ожидается в ближайшие выходные дни и негативно влияет на состояние здоровья людей, а также на качество скоропортящихся продуктов питания (мясо и мясные изделия, колбасы, свежая рыба и рыбопродукты, молоко и молочная продукция и тому подобное), Главное управление по вопросам торговли и быта КГГА приняло решение об отмене ярмарок, запланированных на 17 июля 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Пресс-служба напоминает, что в субботу, 17 июля, ярмарки должны были состояться: в Дарницком районе по ул. Руденко и в Подольском районе по пр. Правды, 5-11.

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18 июля в Украине сохранится жаркая погода с температурой ночью 18-23°, на побережье морей до 25°; днем 29-34°, местами, кроме западных областей и Крыма, 35-37°; в Карпатах и горах Крыма ночью 12-17°, днем 22-27°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Только в Закарпатье и Карпатах, а днем и во Львовской области и Волыни ожидаются кратковременные грозовые дожди, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с, днем кое-где град. Ветер северо-восточный, на западе - юго-восточный, 3-8 м/с.

В Киевской области сохранится сухая погода с температурой ночью 18-23°, днем сильная жара 35-37°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В г. Киеве температура ночью 21-23°, днем - сильная жара 35-37°.

17 июля температура воды в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре возле Киева 26°.

(УНИАН)