В Украине сохранится знойная погода с температурой ночью 18-23°, на побережье морей до 25°; днем 29-34°, местами (кроме западных областей и Крыма) 35-37°.

В Карпатах и горах Крыма ночью 12-17°, днем 19-24°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди (в карпатском регионе местами сильные), местами град, шквалы 17-22 м/с, днем и в Крыму, и в Приазовье отдельные грозовые дожди.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

В Киевской области в понедельник ожидается сухая погода с температурой ночью 18-23°, днем 35-37°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В Киеве температура ночью 21-23°, днем 35-37°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 26-28°, в Днепре в районе Киева 27°.