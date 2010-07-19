ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «СБУ взялась за кредиты харьковского завода им. Малышева», в котором пишет – управление Службы безопасности возбудило уголовное дело по факту растраты представителями предприятия государственного имущества в особо крупных размерах. Пока в СБУ не разглашают, кто именно попал под подозрение и о каком имуществе идет речь. Однако «Делу» удалось выяснить, что расследуется история кредита, который завод получил от Укрсоцбанка в 2006 году…

http://delo.ua/vlast/politika/sbu-rassleduet-dejatelnost-rukovodstva-zavoda-im.-malysheva.-143026/

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Также «Дело» в материале «Госучреждения снова стали закупать сверхдорогие автомобили» пишет - власть пересаживается в лимузины. После длительного перерыва, связанного с кризисом, госучреждения снова стали закупать сверхдорогие автомобили. В 2010 году самый дорогой автомобиль для своих нужд купила госкомпания «Донецкая железная дорога». Железнодорожники в июле приобрели внедорожник RX 350 Luxury по цене 652 тыс. грн. На хороших и дорогих машинах любят ездить не только железнодорожники. Как выяснилось, финансовый кризис уже закончился и для Центра государственного земельного кадастра. Так, 13 июля 2010 года хмельницкий филиал ведомства приобрел автомобиль Hyundai Santa Fе.

http://delo.ua/vlast/politika/gosuchrezhdenija-snova-stali-zakupat-sverhdorogie-avtomobili-143024/

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Издание «Экономические известия» в публикации «В газ добавили тумана» пишет – закон «Об основах функционирования рынка природного газа», подписанный президентом Виктором Януковичем, позволит, по мнению экспертов, усилить государству свою роль в этом чрезмерно политизированном рыночном сегменте, а также создаст возможности для укрепления в нем роли российского «Газпрома»…

http://markets.eizvestia.com/full/v-gaz-dobavili-tumana

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Шоу должно продолжаться» пишет – Минфин решил отказаться от размещения десятилетних еврооблигаций на сумму $2 млрд., запланированного на июль. Эксперты считают, что причиной отказа от выпуска евробондов является слишком высокий прогнозируемый уровень доходности по евробондам…

http://finance.eizvestia.com/full/shou-dolzhno-prodolzhatsya

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Консерва осталась в прошлом» пишет – рынок мясных изделий теряет один из некогда популярных сегментов. Пик популярности мясных консервов остался в далеком прошлом. Сейчас же для их производства нет ни сырья, ни активно набирающего обороты спроса…

http://markets.eizvestia.com/full/konserva-ostalas-v-proshlom

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«Газета по-киевски» в материале «Как Александр Попов жил раньше: эксклюзивные фото» пишет – издание побывало в Комсомольске, на родине первого зама главы Киевской горадминистрации, и поговорила с членами семьи Александра Попова…

http://mycityua.com/articles/city/2010/07/19/045039.html

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Также «Газета по-киевски» в материале «Ющенко покорил Говерлу и вынес мусор» пишет – нынешнее восхождение экс-президента на самую высокую гору в Украине

стало 35-ым по счету. Вместе с Ющенко на вершину горы в этом году взбирались и депутаты…

http://mycityua.com/articles/country/2010/07/19/051359.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Украину обрезают соседи» пишет – Румыния и Молдова вовсю перебивают бизнес наших портов на Дунае. На встрече с комиссаром Еврокомиссии Йоханнесом Хановым премьер Николай Азаров сообщил об очередной проблеме…

http://www.segodnya.ua/news/14154706.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Ценнейший хлам» пишет – бюджет России заработает на утилизации автомобильного старья: его доходы от программы минимум в полтора раза превысят расходы, уверяет Минпромторг. Поддержка потребителя - наиболее эффективная из антикризисных мер, объясняют экономисты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/19/240874

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Также издание «Ведомости» в материале «Победа над «Газпромом» пишет – Минфин России, похоже, пробил оборону «Газпрома». С 2011 г. НДПИ на газ впервые за пять лет может повыситься, хотя и не вдвое, как хотело министерство. Увеличить НДПИ на газ Минфин пытается уже четыре года: последний раз ставка индексировалась в 2005 г. Но каждый раз «Газпрому» удавалось избежать роста налога: монополию спасала то теплая зима и снижение доходов, то кризис, то прежний председатель совета директоров Дмитрий Медведев или премьер Владимир Путин. Но в этом году «Газпрому» придется уступить…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/19/240852

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Издание «Известия» в публикации «Завизировали» пишет - «визовый режим стоит нам денег и негативных эмоций» - такое заявление российский президент Дмитрий Медведев и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель услышали вчера в Екатеринбурге. Причем прозвучало оно... от представителей немецких деловых кругов. Для обоих лидеров, проводивших очередной раунд межгосударственных консультаций, это стало важным сигналом. Действовать нужно срочно…

http://www.izvestia.ru/tmpcontent/articles/medvedev_i_merkel_bezvizovy_viezd_v_evropu/

(УНИАН)