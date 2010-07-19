ГЛАВНОЕ на 19 июля (день)

*** ТЭК

Лисичанский НПЗ остановлен из-за прекращения подачи электроэнергии

В ночь с 17 на 18 июля все установки ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.) были аварийно остановлены в результате полного прекращения подачи электроэнергии со стороны ООО «Луганское энергетическое объединение».

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью ООО «ТНК-ВР Коммерс».

В сообщении отмечается, что пострадавших нет, все объекты своевременно переведены в безопасное состояние. К середине дня 18 июля энергоснабжение предприятия было восстановлено. Специалисты ЗАО «ЛИНИК» приступили к тестированию оборудования и пуско-наладочным работам.

По предварительным оценкам, для выхода на технологический режим НПЗ потребуется четыре дня.

«Энергетики несут полную ответственность за сложившуюся ситуацию. Они должны отдавать себе отчет в том, что внезапные остановки многократно повышают износ оборудования и могут привести к авариям на установках. К примеру, в результате обесточивания завода прекратила работу охлаждающая агрегаты система оборотного водоснабжения. Надо ли говорить, к чему это может привести, да еще в такую жару?» – отметил президент ООО «ТНК-ВР Коммерс» Сергей ЛИЗУНОВ.

Он подчеркнул, что уже не первый раз завод становится заложником действий энергетиков, и только благодаря высокому профессионализму коллектива НПЗ удается минимизировать последствия ЧП.

«Ненадежная работа подстанции «Юбилейная», через которую осуществляется подача электроэнергии на Лисичанский НПЗ, с завидной регулярностью преподносит нам неприятные сюрпризы. Необходимо обезопасить стратегическое отраслевое предприятие от подобных рисков», – подчеркнул С.ЛИЗУНОВ.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с планом Лисичанского НПЗ в июле т.г. была предусмотрена переработка 525 тыс. тонн нефтяного сырья. Завод рассчитывал произвести около 150 тыс. тонн автомобильных бензинов и 170 тыс. тонн дизельного топлива.

До 30% потребностей НПЗ в электроэнергии может быть обеспечено за счет генерации на собственной заводской ТЭЦ, свыше 70% предприятие вынуждено приобретать у внешних поставщиков.

НПЗ ранее неоднократно останавливал производство по причине прекращения снабжения электроэнергии. Так, 14 августа 2007 года из-за повреждения линии энергоснабжения на подстанции «Юбилейная», принадлежащей Луганским энергетическим сетям, были аварийно остановлены все технологические установки ЗАО «ЛИНИК».

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) – второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЗАО "ЛИНИК", которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.

«Нафтогаз » в І-м полугодии более, чем на треть сократил платежи в бюджет Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-июне т.г. сократили платежи в бюджеты всех уровней на 33,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 13 млрд. 925,4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-июне т.г. сократили платежи в бюджеты всех уровней на 26,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 18 млрд. 22,2 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 17,320 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 59,5%, по сравнению с 2008 годом, до 41 млрд. 603,9 млн. грн.

В целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2009 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 47,1%, по сравнению с 2008 годом, до 48 млрд. 409,4 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 47 млрд. 369,4 млн. грн.

Иран может внести «ЛУКОЙЛ» в "черный" список

Иран заявляет, что может запретить работу в стране иностранным компаниям, которые откажутся от реализации каких-либо проектов в Иране по причине введенных против этой страны международных санкций.

Об этом заявил министр нефтяной промышленности Ирана Масуд Мирказеми, сообщает «Радио Свобода».

В качестве примера он привел компанию «ЛУКойл», которая в марте отказалась от проекта «Анаран» по добыче нефти в Иране из-за трудностей в его реализации, возникших вследствие санкций, введенных против этой страны Соединенными Штатами.

Справка УНИАН. Компании "ЛУКОЙЛ" принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. тонн нефти в год. Одесский НПЗ, с 2000 года принадлежащий российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти.

ВР не удается остановить утечку нефти в Мексиканском заливе

Специалисты обнаружили признаки утечки нефти из-под защитного купола в Мексиканском заливе. Их насторожили выделения из-под его основания частиц сырья, а также вероятная концентрация метана.

Помимо этого, специалисты встревожены низким давлением в районе основания заглушки, передает Associated Press со ссылкой на представителя федеральных властей США.

Кроме того, по словам собеседника агентства, администрация британской компании ВР не выполняет требования правительства США о жестком контроле защитного купола. Впрочем, официальный представитель ВР Марк Салт отметил что компания "продолжает тесно сотрудничать с учеными США в вопросе испытаний защитного купола".

Бывший глава Береговой охраны США, а ныне - ответственный за контроль ликвидации аварии в Мексиканском заливе адмирал Тед Аллен направил письменный запрос в ВР. В нем он требует проверить, насколько сильно упало давление, сделать выводы о причинах просачивания нефти из-под защитной заглушки, а также о концентрации метана. В противном случае он угрожает прекратить испытания защитного купола.

Напомним, взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, принадлежащей ВР на правах аренды, произошел 20 апреля 2010г. После этого платформа затонула, а из поврежденной скважины в море начала вытекать нефть, что стало причиной крупнейшей экологической катастрофы в регионе.

ВР продаст все НПЗ и АЗС

Руководство британской ВР подготовило план по радикальной реструктуризации этой британской нефтяной компании, который предполагает продажу всех принадлежащих ей сейчас нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных станций. Об этом сообщил накануне лондонский еженедельник Sunday Times.

Одновременно в разы будет сокращено присутствие ВР в нефтедобывающем секторе США. Издание сообщает, что руководство компании пришло к выводу, что ее нынешние трудности в Соединенных Штатах не закончатся с устранением утечки нефти из разрушенной скважины на дне Мексиканского залива. В результате разработан план, получивший название "Будущее ВР".

Он предполагает кардинальным образом изменить политику компании, и, освободившись от производства и продажи топлива, сосредоточиться на добыче нефти и газа за пределами США.

Распродажа АЗС и нефтеперегонных заводов является дополнительным шагом, который последует после уже утвержденной программы продажи месторождений в США - на Аляске и в Мексиканском заливе.

Среди регионов, где британская компания намерена расширить свое присутствие - Бразилия и Западная Африка, сообщают Вести.ру со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Цены на нефть в пятницу упали под давлением макроданных США Цены на нефть в пятницу, 16 июля, упали под давлением слабых макроэкономических данных в США, и в частности индекса потребительских настроений, сообщает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,61 доллара - до 76,01 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 0,72 доллара - до 75,37 доллара за баррель.

В пятницу стало известно, что индекс потребительского доверия Университета Мичиган снизился в июле текущего года до 66,5 пункта с 76 пунктов в июне. Согласно прогнозам аналитиков, индекс должен был составить 74 пункта. Кроме того, потребительские цены в США упали на 0,1% в июне, что стало третьим подряд месячным падением

Давление на настроение инвесторов оказали и корпоративные результаты американских компаний за второй квартал. В частности, о снижении своих финансовых результатов за второй квартал сообщили американский банк Citigroup и финансовая компания Bank of America Corp. (BofA), в то время как показатель выручки американской корпорации General Electric Co. (GE) во втором квартале не оправдал ожидания аналитиков, составив 37,4 миллиарда долларов, в то время как прогнозировалось значение данного показателя выше на 2,3%. "Макроэкономические данные демонстрируют негатив", - цитирует агентство Bloomberg аналитика CWA Global Markets Pty Тоби Хассала (Toby Hassall), который добавил, что "опасения относительно перспектив мировой экономики оказывают давление на рынок нефти".

Данные факторы продолжают влиять на стоимость нефти и в понедельник. По состоянию на 09.00 мск фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 0,11 за баррель до отметки 75,9 доллара за баррель, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,1 доллара за баррель и находятся на уровне 75,27 доллара за баррель.

Финансы

Золото дешевеет на фоне укрепления евро

Цена на золото по итогам торгов в пятницу, 16 июля, упала на фоне укрепления курса евро к доллару, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-Йорке на бирже Comex августовский фьючерс на золото подешевел на 1,7% до 1188,20 за тройскую унцию, что стало самым низким значением с 21 мая. Укрепление евро к доллару в пятницу до отметки в 1,2949 доллара за евро на фоне новых признаков замедления темпов восстановления американской экономики, привело к снижению стоимости драгметалла в качестве альтернативного актива. Несмотря на то, что обычно евро и золото движутся в тандеме, с момента начала долгового кризиса в Европе инвесторы начали скупать золото в противовес евро, что и привело к обратной динамике на рынке.

Кроме того, давление на стоимость золота оказали данные по инфляции, опубликованные в США в пятницу, которые помогли приостановить покупку золота из-за инфляционных опасений. Министерство труда страны в пятницу сообщило, что индекс потребительских цен в США упал на 0,1% в июне, что стало третьим подряд месячным падением, сообщило в пятницу. В годовом выражении в июне текущего года инфляция замедлилась до 1,1% в годовом выражении с 2% в мае. "Продажи в пятницу на рынке золота вызваны не слишком оптимистичными экономическими новостями", - цитирует интернет-издание WallStreet Journal старшего вице-президента и аналитика по металлам HSBC Джима Стила (Jim Steel). По его мнению, "выбором инвесторов в пятницу стали долговые обязательства США на фоне падения фондовых рынков и цен на сырье". "Рынки потрясены слабыми данными по потребительскому доверию и не слишком позитивными корпоративными отчетами", - считает Стил.

В пятницу стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июле текущего года, согласно предварительной оценке, снизился до минимального уровня за последние 11 месяцев (66,5 пункта) с 76 пунктов в июне. Аналитики ожидали снижения показателя в июле до 74 пунктов против 76 пункта месяцем ранее.

С начала 2010 года золото подорожало на 10%. Золото может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем"роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе. Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.

АПК

В Украине производство сельхозпродукции в І полугодии увеличилось на 3,4%

В Украине производство продукции сельского хозяйства в январе-июне 2010 года увеличилось 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – на 7,7%, в хозяйствах населения – на 0,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции в январе-июне т.г. уменьшился на 11%, в частности, продукции растениеводства – на 29%, а продукции животноводства – вырос на 11%.

Пищепром

Украина увеличила производство с/х продукции на 3,4%

В Украине производство продукции сельского хозяйства в январе-июне 2010 года увеличилось 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – на 7,7%, в хозяйствах населения – на 0,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции в январе-июне т.г. уменьшился на 11%, в частности, продукции растениеводства – на 29%, а продукции животноводства – вырос на 11%.

В Украине производство хлебобулочных в І полугодии сократилось на 3,5%

В Украине в январе-июне 2010 года объемы производства хлебобулочных изделий составили 829 тыс. тонн, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июне т.г. в стране было произведено 144 тыс. тонн хлебобулочных изделий, что на 1,3% меньше, чем в мае 2010 года, и на 1,6% меньше, чем в июне 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство хлебобулочных изделий в Украине составило 1,754 млн. тонн, что на 7,9% меньше, чем в 2008 году.

Транспорт

Профсоюз Варшавской автофабрики иницирует судебное разбирательство с «УкрАвто

Варшава. Председатель наблюдательного совета Варшавской автофабрики (FSO) Александр КОЗИС обвинил профсоюзы в срыве переговоров c корпорацией «УкрАвто» о создании в 2008 году совместной компании с General Motors.

Об этом сказано в письме председателя набсовета FSO к профсоюзам предприятия, текстом которого располагает УНИАН.

«Одной из главных причин отказа от создания СП стратегического партнера было также безответственное поведение профсоюзов», – сказано в письме.

А.КОЗИС также отметил, что «УкрАвто» в 2005 году спасла Варшавскую фабрику от банкротства и, согласно приватизационным обязательствам, в 2007 году начала производство новой модели автомобиля, что позволило фабрике в 2005-2008 годах увеличить производство в четыре раза.

Согласно письму, «УкрАвто» инвестировала в фабрику около 30 млн. долл. (по текущему курсу 3,1 зл./долл.), а также обеспечивала завод необходимыми оборотными средствами.

Представители профсоюзов Варшавской автофабрики возмущены таким обвинением и намерены инициировать судебное разбирательство против собственника завода – украинской корпорации «УкрАвто».

По словам главы профсоюза «Солидарность» Франчицека ПЬОТРОВСКОГО, что больше всего в ответе, который ранее должен был написать собственник «УкрАвто» Тариэль ВАСАДЗЕ, работников возмутило обвинение в срыве переговоров с General Motors.

«Это очень серьезное обвинение... Мы планируем консультации с серьезной юридической фирмой, чтобы подать в суд за такое отношение к работникам», – сказал он.

Ф.ПЬОТРОВСКИЙ, который возглавляет один из четырех профсоюзов предприятия, высказал мнение, что переданный работникам ответ был написан не представителями «УкрАвто», а правлением фабрики. При этом он добавил, что это не его личное мнение, а всех представителей работников.

Глава одного из профсоюзов также сообщил, что работников предприятия поддержали представители самой популярной в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость», которые пообещали следить за развитием событий.

Ф.ПЬОТРОВСКИЙ также сообщил, что Т.ВАСАДЗЕ, который 9 июля должен был лично обсудить с работниками вопрос снижения зарплат, не сделал этого. По его данным, глава правления польского автозавода Януш ВОЗНЯК объяснил это затянувшимися переговорами с потенциальными инвесторами в Варшаве, из-за которых Т.ВАСАДЗЕ не осталось времени на разговоры с представителями профсоюзов. Я.ВОЗНЯК пообещал, что Т.ВАСАДЗЕ ответит письменно на петицию работников.

Как сообщал УНИАН, корпорация «УкрАвто» с июля т.г. решила снизить на 20% зарплату тем сотрудникам Варшавской автофабрики, которые согласятся на это, и на 24-27% – тем, кто не согласятся.

30 июня т.г. профсоюзы FSO передали петицию собственнику компании Т.ВАСАДЗЕ с требованием отказаться от снижения зарплат и раскрыть правдивые намерения «УкрАвто» относительно будущего Варшавской автофабрики.

Напомним, ранее польские СМИ написали о планируемой продаже FSO китайскому Сhery, который якобы заинтересовался производством на польском заводе модели QQ. Представители FSO никак не прокомментировали эту информацию.

Справка УНИАН. В 2005 году FSO оказалась на грани банкротства, от которого завод спасла корпорация «УкрАвто», выкупившая ее долги перед банками и инвестировавшая в развитие предприятия, которое поставляло украинскому концерну машинокомплекты Daewoo Lanos.

«УкрАвто» через свою компанию «АвтоЗАЗ» купил 19,9% акций завода за символические 100 злотых (около 30 долл.) и получил от польского правительства право управлять остальными акциями предприятия.

В 2008 году FSO, мощности которого позволяют ежегодно производить 225 тыс. машин, за счет производства 150 тыс. машин заняла третье место на польском рынке автопроизводителей с примерно 15-процентной долей рынка.

Сегодня в Британии открывается аэрокосмический салон

Один из крупнейших в мире авиационно-космических салонов открывается сегодня в британском местечке Фарнборо.

ГП «Антонов» представит на международном аэрокосмическом салоне «Фарнборо-2010» (Farnborough International Airshow 2010), который пройдет с 19 по 25 июля 2010 года в Англии, региональный реактивный самолет нового поколения Ан-158, сообщила пресс-служба. ""Это высокотехнологичный конкурентоспособный продукт, соответствующий всем современным требованиям и нормам безопасности и экологичности, а также пожеланиям его потенциальных эксплуатанов. Гарантия этому – сочетание технологических достижений ведущих авиационных предприятий мира, принимающих участие в программе Ан-158, с богатым опытом «Антонов» в создании региональных самолетов», отметил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.

Впервые поднявшись в небо 28 апреля 2010 года, самолет начал программу летных испытаний. До настоящего времени выполнено более 30 полетов общей продолжительностью более 70 часов. Завершить программу сертификационных испытаний и получить сертификат типа планируется до конца текущего года.

На серийном заводе «Антонов» в Киеве ведутся работы по запуску самолета в производство в кооперации с партнерами из РФ и других стран. Принимая участие в выставке «Фарнборо-2010», ГП «Антонов» намерен провести переговоры с представителями авиационной промышленности и эксплуатантов авиатехники разных стран с целью продвижения продукции и услуг «Антонова» на международный рынок. Планируется также подписание ряда соглашений.

Как сообщает сообщает ИТАР-ТАСС, во время работы салона компания "Гражданские самолеты Сухого" /ГСС/ планирует подписать контракт на поставку 30 самолетов "Сухой Суперджет 100" с авиакомпанией из Юго-Восточной Азии. А лизинговая компания "Ильюшин Финанс" /ИФК/ - контракт на поставку трех Ан-148 российской авиакомпании.

Криминал

Киеве налоговики выявили подпольный склад водки

В Киеве сотрудники налоговой милиции Днепровского района обнаружили подпольный склад алкогольных напитков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в г. Киеве, к отправлению в торговые точки столицы на складе на улице Семьи Хохловых накопилось около 65 тыс. бутылок водки производства ликероводочного завода, расположенного в Днепропетровской области. На такой ходовой товар никаких документов, удостоверяющих его принадлежность и происхождение, коммерсанты предоставить не смогли. Во время осмотра возникли сомнения по происхождению марок акцизного сбора, которые были наклеены на водочную продукцию.

Научно-исследовательская экспертиза экспертно-криминалистического центра Главного управления Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве подтвердила, что акцизные марки, действительно, являются подделкой.

Водка общей стоимостью более 1 млн. грн. изъята. Владелец, а также происхождение товара устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.

Погода

Жара спадет лишь в третьей декаде августа

В ближайшие две недели в Украине температура воздуха существенно не изменится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что колебание температуры будет в пределах 2-3 градусов, но на общее состояние погоды, ее характеристики это существенно не повлияет.

По словам М.КУЛЬБИДЫ, немного будет отличаться погода на западе Украины. «Есть вероятность ливневых дождей кратковременного характера, выпадения града и шквалистого усиления ветра», - уточнил он. М.КУЛЬБИДА добавил, что в отдельные дни дожди также пройдут в южных и центральных областях. В то же время он отметил, что наименьшее количество осадков ожидается на севере, северном востоке и на востоке Украины.

Говоря о погоде в августе, М.КУЛЬБИДА отметил, что в этом месяце также прогнозируется достаточно знойная погода, температура воздуха может измениться лишь в третьей декаде августа.