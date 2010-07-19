Герман удивлена заявлением “Репортеров без границ”

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН удивлена заявлением руководителей организации “Репортеры без границ” о том, что им не было известно об отпусках высших должностных лиц Украины, в связи с чем правозащитники не могут встретиться с представителями украинской власти.

Об этом А.ГЕРМАН заявила корреспонденту УНИАН.

“Я более чем удивлена заявлением "Репортеров без границ" о том, что им не известно, что представители украинской власти сейчас находятся в отпуске. Я неоднократно сообщала об этом, писала им письма и получила от них ответ, предлагала им обсудить дату их визита в Украину, с тем, чтобы встреча с ними была возможной”, - сказала А.ГЕРМАН, ссылаясь на официальные письма Администрации Президента Украины к “Репортерам без границ”, копии которых есть в распоряжении УНИАН.

По словам А.ГЕРМАН, она “действительно не знает, как воспринимать такое их заявление, и очень не хотела бы думать, что это какая-то провокация против украинской власти”.

“Исходя именно из такой позиции "Репортеров без границ", я склонна думать, что они прибыли в Украину уже именно с готовыми заключениями относительно свободы слова в Украине, и это дает мне основания сомневаться в их объективности и беспристрастии”, - отметила А.ГЕРМАН.

Как сообщает Радио “Свобода”, в Украину с визитом прибывает делегация международной организации “Репортеры без границ”. Предварительно правозащитники планировали встретиться с руководством Администрации Президента. Однако, как заявили представители “Репортеров без границ”, их якобы не предупредили, что руководство президентской администрации в настоящее время находится в отпуске.

Радио “Свобода” связалось с руководителем исследовательских программ “Репортеров без границ” Жилем ЛОРДЕ. По его словам, до сих пор делегации не было известно, что во время визита им не удастся встретиться с представителями власти. “Вы говорите мне, что руководство будет находиться в отпуске, – я даже не знал об этом. Думаю, делегация все равно будет пытаться встретиться хотя бы с кем-то из представителей власти”, – отметил он.