Анонс на 20 июля

Вице-премьер-министр Украины Виктор Слаута проведет селекторное совещание по вопросам функционирования рынка зерна в 2010/2011 маркетинговом году и о состоянии проведения уборочных работ. По результатам совещания состоится подход к прессе.

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20-21 июля состоится инвестиционный Форум «Украина-Германия: совместные проекты в биоэнергетике». Организаторы: Спецагентство возобновляемых ресурсов Германии (FNRe.V.) и украинская консалтинговая компания в сфере возобновляемой энергетики FuelAlternative. Форум проходит при поддержке Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей Германии (BMELV), Министерства топлива и энергетики Украины, Государственного комитета лесного хозяйства Украины. Cреди участников Форума - большинство представительств немецких финансовых структур. Украинская сторона представлена правительственными ведомствами, украинскими ассоциациями и агентствами, представителями местных властей.

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Апелляционный суд города Киева рассмотрит апелляцию на решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения в отношении бывшего первого заместителя председателя правления НАК “Нефтегаз Украины” Игоря Диденко.

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Пресс-конференция председателя Госпотребстрандарта Украины Олега Поволоцкого на тему: „Детское питание: кто гарантирует безопасность украинским малышам?”

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Пресс-конференция на тему: «Использование ГМО в Украине: риски и угрозы». Организатор - Всеукраинская экологическая лига. Участники: председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, доцент кафедры экобиотехнологии и биоэнергетики НТУУ «КПИ» Алексей Сытник, представители Минприроды, Минагрополитики, Госпотребстандарта Украины.

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Пресс-конференция на тему: Финансовый мониторинг в деятельности специалистов по недвижимости, в соответствии с новой редакцией Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Участники: зам.главы Государственного комитета финансового мониторинга Украины Алексей Фещенко, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Андрей Шульга, директор Государственного обучающего центра последипломного образования “Обучающий методический центр переподготовки и повышения квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма” Михаил Работин, вице-президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Сергей Злыдень.

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “О ситуации на зерновом и биржевом рынках Украины”. Речь пойдет о проекте постановления КМ Украины «О предоставлении товарным биржам заключения о соответствии требованиям относительно предоставления услуг по заключению и регистрации соглашений (контрактов)», в соответствии с которым госпредприятию «Аграрная биржа» предоставляется исключительное право быть организатором торгов, по экспорту/импорту объектов государственного ценового регулирования на биржевом аграрном рынке, и осуществлять мониторинг своих же биржевых торгов. Эксперты и ведущие специалисты на зерновом и биржевом рынке обнародуют свою точку зрения по данному проекту и проанализируют современную ситуацию на обоих рынках. Участники: ген.директор “Ассоциации “Союз бирж Украины” Леонид Беренштейн, президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко, президент Украинской Аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

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Пресс-конференция председателя Фонда государственного имущества Украины Александра Рябченко на тему: “Проект программы приватизации на 2010-2014 годы: новые подходы - новые перспективы”.

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Пресс-конференция АУБ на тему: "НБУ становится препятствием деятельности трети банков". Участники: Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков; Владимир Бондар, первый вице-президент АУБ; Анатолий Жуков, председатель Совета юристов АУБ, председатель Третейского суда при АУБ; Константин Ворушилин, председатель Совета ПАО "Международный инвестиционный банк"; Наталия Оницева, председатель Правления ПАО "ЭРДЕ-БАНК".