Россия и Беларусь обменялись землями

Совет федерации одобрил федеральный закон о ратификации соглашения между правительством России и Белоруссии о взаимной передаче в собственность земельных участков и об аренде земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы Совета федерации.

В соответствии с соглашением российская сторона передаёт в собственность Белоруссии земельные участки в поселке Красная Поляна Адлерского района Краснодарского края площадью 16,32 га в обмен на предоставляемые ей в собственность участки такой же площади в Минске и Минской области.

Кроме того, Россия передала в аренду на 49 лет белорусским государственным учреждениям санатории «Белая Русь» и «Беларусь» и земельные участки, на которых расположены эти учреждения, в поселке Майский Туапсинского района Краснодарского края и городе Сочи. Ежегодная арендная плата составляет 0,3% кадастровой стоимости земельного участка.

Передаваемые земельные участки могут быть использованы только по целевому назначению. Спорные вопросы, возникающие между сторонами в ходе реализации настоящего Соглашения, будут решаться путем консультаций и переговоров. По согласию сторон в настоящее соглашение могут вноситься изменения, которые будут оформляться отдельными протоколами, передает ПРАЙМ-ТАСС.