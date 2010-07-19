Курс НБУ на 20.07.10

Официальный курс НБУ на 20.07.10100 USD – 789.9300 (19 июля – 789.9800) 100 EUR – 1023.5123 (19 июля – 1026.9740) 10 RUR – 2.5837 (19 июля – 2.5934) Учетные курсы банковских металлов на 20.07.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото – 94021.42 (19 июля – 95172.84) 961 XAG 10 Серебро – 1404.50 (19 июля – 1441.71) 962 XPT 10 Платина – 119674.40 (19 июля-119918.96) 964 XPD 10 Палладий – 36020.81 (19 июля-36576.07)

Официальный курс НБУ на 20.07.10 100 USD – 789.9300 (19 июля – 789.9800) 100 EUR – 1023.5123 (19 июля – 1026.9740) 10 RUR – 2.5837 (19 июля – 2.5934) Учетные курсы банковских металлов на 20.07.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 94021.42 (19 июля – 95172.84) 961 XAG 10 Серебро – 1404.50 (19 июля – 1441.71) 962 XPT 10 Платина – 119674.40 (19 июля-119918.96) 964 XPD 10 Палладий – 36020.81 (19 июля-36576.07)

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