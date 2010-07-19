ГЛАВНОЕ на 19 июля (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня

Финансы

Заместителем председателя Национального банка Украины (НБУ) 15 июля т.г. назначен Игорь СОРКИН.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

При этом Василий ПАСИЧНИК освобожден с должности заместителя председателя НБУ в связи с переходом на другую работу.

«Время требует от нас изменений в соответствии с современными реалиями и экономическим развитием нашей страны. Проведенные кадровые изменения станут толчком для дальнейшего развития банковской системы и никоим образом не отразятся на ее стабильности», – подчеркнул глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.

По информации НБУ, до данного назначения И.СОРКИН возглавлял отдел банковского надзора Управления Национального банка в Донецкой области.

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Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8960/7,9020, к 12:00 сузился спрэд 7,8970/7,9005. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,8977/7,9002 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу – 7,8998.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2582/85, к 12:00 цены повысились 0,2587/88. К закрытию цены откатились к уровню 0,2586/87. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,4960 (+0.0761).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2928/30, а к 14:40 повысились 1,2959/61. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,1960/10,2055, к 12:00 цены ушли вверх 10,2395/10,2500. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,2270/10,2360.

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С начала июля на межбанковском рынке курс гривни укрепился на 0,06% - до 7,9008 грн./долл. США, а на наличном по операциям продажи долларов США - на 0,25%, до 7,8947 грн./долл. США.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, на наличном сегменте валютного рынка происходит сокращение разрыва между спросом на иностранную валюту и ее предложением. При этом, в отдельные дни наблюдалось доминирование последней

НБУ отмечает, что с начала июля поступления иностранной валюты от нерезидентов превышают переводы в их пользу. Это обусловливает формирование чистого предложения иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины. Национальный банк Украины продолжает выкупать излишек иностранной валюты с рынка, пополняя международные резервы.

По данным НБУ, официальный курс гривни к доллару США с начала месяца укрепился на 0,08% - до 7,9008 грн./долл. США. Относительно же евро гривня с начала месяца обесценилась на 5,08%, до 10,1351 грн./евро, а относительно российского рубля - на 1,99%, до 2,5852 грн./10 рублей.

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Мировой валютный фонд и Евросоюз приостановили анализ программы финансовой помощи Венгрии, которая началась в 2008 году для вывода страны из кризиса. Европейские регуляторы заявили, что Венгрия должна принять жесткие меры для сокращения бюджетного дефицита страны.

Приостановка переговоров означает, что Венгрия не будет иметь доступа к оставшимся средствам из кредитной линии в $25,1 млрд, открытой МВФ и ЕС и используемой в качестве страхового фонда.

Ожидалось, что переговоры с кредиторами завершатся в начале следующей недели, передает Reuters.

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Банк «Надра» подписал соглашение о реструктуризации кредитных обязательств по торговому финансированию с 13 банками и финансовыми учреждениями-кредиторами на сумму 41 млн. долл. США.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, 16 июля 2010 г. банк подписал соглашение о реструктуризации кредитных обязательств по торговому финансированию с выплатой долга на протяжении 8 лет. Реструктуризированные кредиты были предоставлены банками и другими финансовыми учреждениями Австрии, Италии, Германии, Швейцарии, ОАЕ, Эстонии, Великобритании, Турции, Швеции, Бельгии и Украины.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составляли 25,080 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,184 млрд. грн., обязательства – 24,601 млрд. грн., собственный капитал – 479,059 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

В первом квартале 2010 года банк «Надра» получил прибыль в размере 4,365 млн. грн., 2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

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Национальный банк Украины (НБУ) отмечает улучшение инфляционных ожиданий предприятий.

Как сообщается на сайте НБУ, таковы результаты опроса деловых ожиданий предприятий во втором квартале 2010 года.

Так инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев составили 11,8% против 14,6% в предыдущем квартале.

Большинство респондентов (61,8% ответов) связывает изменения потребительских цен с ростом затрат на производство, почти половина респондентов (49,8%) - с уровнем доходов населения.

Неизменность курса гривни к доллару США прогнозируют 57,1% против 40,9% респондентов в I квартале. Респонденты ожидают также укрепления гривни относительно евро.

Также респонденты значительно улучшили ожидания по росту объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев: баланс ожиданий повысился на 24,6 п.п. - до 37,2%.

Респонденты несколько улучшили оценки текущего финансово-экономического положения своих предприятий, что соответствует их ожиданиям в I квартале 2010 года. Однако разница между оценками состояния «хорошее» и «плохое» осталась негативной седьмой квартал подряд и составила (-18,0%) против (-19,3%) в I квартале 2010 года.

Уровень остатков готовой продукции оценивается респондентами большинства видов экономической деятельности как ниже нормы, хотя и повысился по сравнению с предыдущим кварталом.

Интенсивность использования производственных мощностей, в отличие от предыдущего квартала, в целом по экономике снизилась, что свидетельствует о неустойчивости оживления экономической активности.

Усилились ожидания респондентов относительно улучшения в следующие три месяца финансово-экономического состояния своих предприятий (баланс ожиданий 16,0%) и рост объемов реализации произведенной продукции как на внутреннем (баланс ожиданий 19,2%), так и на внешнем рынке (баланс ожиданий 16,0%). Среди сдерживающих наращивание объемов производства факторов зачастую назывались слишком высокие цены на сырье (48,7% ответов, рост на 0,8 п.п.), чрезмерное налоговое давление (48,1% ответов, рост на 2,0 п.п.) и нехватка оборотных средств (47,8% ответов, рост на 1,6 п.п.). Значительно снизились оценки негативного влияния политической ситуации (20,0% ответов против 36,4% в предыдущем квартале) и обменного курса (16,3% ответов против 28,1%).

Об усилении положительных тенденций в развитии предприятий-респондентов в следующие 12 месяцев свидетельствует существенный рост индекса деловых ожиданий предприятий, который оставался положительным третий квартал подряд и во II квартале 2010 года повысился до 121,8% против 115,6% в предыдущем квартале. Улучшились все составляющие индекса: ожидается улучшение финансово-экономического состояния, рост объемов реализации произведенной продукции, активизация инвестиционной активности и рост занятости.

Значительно ослабли ожидания относительно роста цен на покупные товары и услуги в следующие 12 месяцев. Это вместе с недостаточным спросом и увеличением конкуренции сдерживает рост исходных цен - респонденты, как и в предыдущем квартале, прогнозируют замедление роста цен на продукцию собственного производства.

Цены на сырье и материалы и на энергоносители остаются основными факторами изменений исходных цен (67,1% и 56,2% ответов соответственно). Повысились оценки влияния таких факторов, как стоимость трудовых ресурсов (36,4% против 33,6%) и конкуренция со стороны отечественных производителей (31,6% против 28,7%).

Продолжали снижаться оценки влияния обменного курса и уровня процентной ставки по кредитам на изменения отпускных цен предприятий (указали 29,4% и 16,7% респондентов, соответственно, против 37,1% 18,3% в I квартале 2010 года). Рост затрат на производство в последующие 12 месяцев продолжится, наиболее интенсивно будут расти расходы на оплату труда 1 наемного работника (баланс ожиданий 51,7%, рост на 5,3 п.п.).

Респонденты отмечают ослабление жесткости условий получения банковских кредитов третий квартал подряд, при этом доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты, продолжила снижаться (на 1,2 п.п. до 44,4%). Основным сдерживающим фактором использования кредитных услуг респонденты продолжают называть высокий уровень процентных ставок (73,1% ответов, уменьшение на 2,7 п.п.). Среди факторов, снижающих заинтересованность в кредитных услугах банков, отмечено усиление влияния «наличие других источников финансирования» (21,9% ответов, рост на 3,3 п.п.). Влияние колебаний курса гривни на решение респондентов относительно использования кредитных услуг банков значительно снизилось (16,0% против 24,1% в предыдущем квартале). Доля респондентов, которые жалуются на проблемы со своевременным и полным проведением операций со средствами, размещенными на банковских счетах, уменьшалась третий квартал подряд и составила 6,7% (против 9,3% в предыдущем квартале), что свидетельствует об улучшениие ситуации в банковской системе.

Очередной ежеквартальный опрос руководителей предприятий относительно оценки ими текущей и будущей деловой активности, инфляционных и курсовых ожиданий, изменений экономической ситуации в стране проводился с 14 по 31 мая 2010 г.. Было опрошено 1 242 предприятия во всех регионах страны, которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников.

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Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) в первом полугодии этого увеличила перечисление налогов в Сводный бюджет на 28,5%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, – до 81,731 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГНАУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в общий фонд госбюджета поступило 42,81 млрд. грн. платежей, прирост составил 40,9% (дополнительно получено 12,432 млрд. грн.).

В январе–июне 2010 г. в местные бюджеты поступило 31,348 млрд. грн., что на 2,833 млрд. грн. больше соответствующего периода 2009 г.

По сравнению с первым полугодием 2009 г., в т.г. увеличились поступления налога с доходов физических лиц (на 1,923 млрд. грн., или на 9,1%), платы за землю (на 589,9 млн. грн., или на 15%), налога с владельцев транспортных средств (на 206,8 млн. грн., или на 31,8%), единого налога (на 32,1 млн. грн., или на 3,8).

В январе–июне 2010 г. в общий фонд госбюджета поступило 13,333 млрд. грн. налога на добавленную стоимость, что на 7,062 млрд. грн. больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Наибольшие суммы НДС поступили от предприятий: транспорта и связи (4,2 млрд. грн., или 32% от общей суммы); производства электроэнергии, газа, воды (2,208 млрд. грн., или 17%); торговли (2,028 млрд. грн., или 15%); добывающей промышленности (1,376 млрд. грн., или 10%); строительства (1,074 млрд. грн., или 8%).

За этот период плательщикам НДС фактически возмещено 9,368 млрд. грн., из них на счета плательщиков поступило 7,818 млрд. грн.

Предупреждено 5,364 млрд. грн. неправомерно заявленных сумм к возмещению, что на 1,184 млрд. грн. больше, чем в прошлом году.

По результатам контрольно-проверочной работы в первом полугодии 2010 г. дополнительно начислено 13,293 млрд. грн. платежей в бюджет, что в 2,5 раза больше соответствующего периода в прошлом году.

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Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на уровне 3,3% в 2010 году и 4,5% - в 2011.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

В сообщении указывается, что по прогнозам Moody`s, инфляция в Украине в 2010 году составит 11,4%, в 2011 - 11%.

Также сообщается, что по оценкам рейтингового агентства, дефицит бюджета Украины в 2010 году составит 6% ВВП, а в 2011 году - 4,5% ВВП, рост совокупного госдолга в 2010 году прогнозируется на уровне 34,9% ВВП и 37,1% - в 2011.

По прогнозам Moody`s дефицит текущего счета платежного баланса Украины в 2010 году составит 0,5% ВВП, а в 2011 году - 1,4% ВВП.

В Moody`s считают, что уровень госдолга Украины является относительно низким. При этом риском для обеспечения экономического роста Украины по мнению рейтингового агентства является возможное сохранение ограниченности частного потребления, а рисками для рейтинга страны в целом – возможные проблемы в банковской системе, а также сомнения относительно выполнения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Федерация профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины призывает работающих на рынках предпринимателей выступить против принятия Трудового кодекса Украины, который сейчас рассматривается в комитетах Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины, об этом председатель федерации Вячеслав РОЙ заявил, выступая на чрезвычайном съезде работников рынков Украины, который состоялся в Одессе.

«Мы, профсоюзы, не молчали, когда нужно было остановить принятие Налогового кодекса, который уничтожает малый и средний бизнес, - сказал В.РОЙ. - Теперь мы призываем вас не молчать, когда сейчас Верховная Рада готовит к принятию проект Трудового кодекса, в котором фактически уничтожаются права профсоюзов и наемных работников».

В.РОЙ убежден, что полная зависимость наемных работников от работодателя не поможет процветанию малого и среднего бизнеса.

«Ваш бизнес, - обратился В.РОЙ к делегатам съезда, - жизненно нужен только вам и вашим работникам, а не власти, правительству или политической оппозиции. В критическое для вашего бизнеса время вас защитят не чиновники, не народные депутаты из оппозиции, а миллионы ваших наемных работников, объединенные в профсоюзы. Потому мы предлагаем вам не мешать, а помогать созданию первичных профсоюзных ячеек на ваших предприятиях».

Международные отношения

Украинские специалисты примут участие в работах по сборке и испытанию космических пилотируемых кораблей «Союз» и «Прогресс».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на совещании с руководством космической отрасли России в ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева».

«Они (украинские специалисты – УНИАН) примут участие в работах по сборке и испытанию пилотируемых кораблей «Союз» и «Прогресс». В самое ближайшее время мы обсудим перспективы нашей дальнейшей кооперации в этой сфере с руководством Украины», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, это значит, что процесс восстановления российско-украинских кооперационных связей в высокотехнологичных отраслях, в том числе и в сфере космической техники, будет и дальше набирать обороты.

В.ПУТИН сообщил, что Россия приветствует открытость и доверие в космической сфере. Российский премьер добавил, что подписал распоряжение Правительства Российской Федерации, которое урегулирует все вопросы с доступом на территорию РКК «Энергия» специалистов НАСА, Европейского космического агентства, Японского аэрокосмического агентства, компаний «Боинг», «Трайдент Спейс».

«Они вместе с российскими коллегами будут заниматься вопросами обеспечения работы МКС. Такое же решение принято и в отношении наших украинских друзей, которые представляют ведущие предприятия и исследовательские центры Украины», - сообщил В.ПУТИН.

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Руководство Севастопольской городской государственной администрации надеется, что намеченное на ближайшие дни заключение соглашений с правительствами ряда федеральных округов РФ даст толчок в привлечении в город инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Севастопольской ГГА Игорь ЛОКТИОНОВ на сегодняшнем брифинге для журналистов.

«Если говорить о прямых инвестициях в экономику Севастополя, то пока еще, к большому сожалению, значительного прироста мы не видим. Но большие надежды возлагаем на предстоящие визиты руководителей города-героя Москва», - сказал вице-губернатор.

«Мы надеемся, что будут подписаны новые соглашения между Севастополем и Москвой, они подготовлены. И ряд соглашений с другими правительствами федеральных округов. И надеемся, что это даст определенный толчок, в том числе, и в привлечении инвестиций в город Севастополь», - сказал И.ЛОКТИОНОВ.

ТЭК

Правительство будет инициировать введение штрафных санкций за неоплату населением жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО на селекторном совещании с руководителями регионов по вопросу повышения тарифов на газ.

«Что касается дисциплины оплаты, то в данном случае я могу сказать, что ситуация будет становиться все жестче и жестче. Мы, я уверен, в ближайшее время должны будем принять соответствующее решение и провести через парламент, согласно которому мы будем вводить штрафные санкции за неуплату… Платить должны все. Кто не может, тому помогает государство», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, отпускные цены на природный газ для населения, дифференцированные по годовому объему потребления и наличию или отсутствию у абонента счетчика, с 1 августа 2010 года вырастут на 50%.

Предельный уровень цены на природный газ для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения, с 1 августа 2010 года вырастет на 50% - с 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тыс. куб. м (с учетом НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку и распределение газа).

Тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение вырастут на 20-25% в связи с ростом цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго на 50% с 1 августа текущего года.

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Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ намерен внедрить в Киеве больничные кассы и предоставлять скидки на коммунальные услуги всем, кто платит за них до 20 числа каждого месяца.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом А.ПОПОВ заявил 16 июля в рамках пресс-тура в город Комсомольск Полтавской области. Во время рабочей поездки журналисты смогли ознакомиться с результатами реформы ЖКХ и медицинской сферы города.

Первым пунктом программы стало посещение роддома – здесь женщины имеют возможность рожать в присутствии мужей, а после родов мать с ребенком размещаются в отдельной палате. При этом они не платят за свое пребывание, ведь роддом финансируется за счет городского бюджета и за средства городской больничной кассы. В больничную кассу ежемесячно каждый житель Комсомольска сдает 15 грн. Такой механизм А.ПОПОВ предложил начать и в столице.

«Мы планируем с 2011 года взять под пилотный проект несколько больниц и создать там больничные кассы, куда киевляне по желанию вносили бы фиксированную сумму в 25-30 грн. в месяц. Если человек заболеет, он получит медицинскую помощь в определенном объеме, независимо от того, сколько накоплено на счете. Хотя сейчас медицина официально и бесплатная, но когда малоимущий попадает в больницу, он вынужден покупать медикаменты за собственные средства. При новой же системе люди смогут пользоваться медицинскими услугами, не думая, где взять деньги. В Киеве мы попробуем подключить к этой системе несколько клиник, и если дела пойдут хорошо, запустим проект дальше», – сообщил А.ПОПОВ.

Также в Комсомольске проведены успешные реформы в сфере ЖКХ. В городе не бывает перебоев с поставками холодной и горячей воды, а жители своевременно платят за коммунальные услуги. Приоритетом своей деятельности А.ПОПОВ сделал учреждение организаций совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Так, в жилых домах было решено создать ОСМД, а ЖЭКи перевести в частную собственность, проведя перед этим конкурс. В итоге, все пять частных жилищных контор города действуют на базе коммунальных предприятий, кроме этого, создан и ряд ОСМД. Главной целью создания частных ЖЭКов было снижение налогового давления.

Кроме того, А.ПОПОВ ввел в Комсомольске предоставление 10-процентной скидки на жилищно-коммунальные услуги всем, кто заплатит до 20 числа расчетного месяца, чтобы повысить катастрофически низкий уровень проплат. После этого уровень расчетов возрос от 60 до 96-98% и сохраняется таким, несмотря на постепенное повышение тарифов с 2003 года.

Опыт успешных реформ Комсомольска А.ПОПОВ хочет использовать в Киеве – уже в четвертом квартале этого года запланировано ввести льготы для тех, кто будет платить за коммунальные услуги до 20 числа, а с начала 2011 года в столице начнет реформироваться и медицинская сферах.

«Во всех реформах, которые мы будем внедрять в Киеве, главным фактором будет мотивация», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Справка УНИАН. А.ПОПОВ с 1994 года четыре раза избирался мэром Комсомольска.

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Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-июне т.г. сократилась на 25,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 14,880 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в январе-июне т.г. составил 10,195 млн. тонн нефти, что на 35,3% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-июне т.г. филиалом ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом протранспортировано 10,369 млн. тонн нефти, что на 20,6% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Филиалом ОАО «Укртранснафта» «Приднепровские магистральные нефтепроводы» всего перекачано нефти 4,511 млн. тонн, что на 35,6% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

За 1-е полугодие 2010 г. доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 68,5%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – соответственно 31,5%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 5,9%, или на 2,431 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом, до 38,535 млн. тонн. При этом транзит в страны Европы в 2009 году составил 29,112 млн. тонн нефти, что на 11,4%, или на 3,731 млн. тонн меньше, чем за 2008 год.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

ЖКХ

Кабинет министров Украины своим постановлением (№584 от 14 июля т.г.) внес изменения в положение о Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Об этом говорится в постановлении, размещенном на сайте парламента.

Согласно изменениям, министерство содействует созданию исполнителями/производителями систем управления качеством жилищно-коммунальных услуг в соответствии с национальными или международными стандартами; осуществляет координацию и нормативно-методическое обеспечение деятельности подконтрольных и подотчетных структурных подразделений местных государственных администраций, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые входят в сферу его управления; разрабатывает и выполняет государственные и согласовывает региональные программы в сфере ЖКХ.

Постановлением исключен четвертый абзац п.8, которым предусматривалось, что один из заместителей министра является по должности Главным государственным инспектором Украины по контролю (надзору) в жилищно-коммунальной сфере.

При этом предусматривается, что в состав коллегии Министерства по вопросам ЖКХ, кроме министра, его заместителей, руководителей служб, инспекций, агентств, созданных в составе министерства, войдут члены исполнительного или другого органа управления всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления.

Справка УНИАН. Кабмин утвердил положение о Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины своим постановлением №717 12 мая 2007 г.

Криминал

Служба безопасности Украины в Харьковской области расследует уголовное дело по факту растраты должностными лицами ГП «Завод имени Малышева» государственного имущества на сумму свыше 5,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, отметив, что соответствующее дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества, совершенная в особо крупных размерах), было возбуждено следственным отделом Харьковского управления СБУ 13 июля 2009 года.

В ходе следствия было установлено, что в 2005 году должностные лица указанного государственного предприятия вопреки требованиям действующего законодательства вывели здание центральной заводской лаборатории из состава целостного имущественного комплекса ГП «ЗиМ» и в дальнейшем несколько раз передавали его банковскому учреждению в качестве залога для получения ряда кредитов. Однако исключать здание лаборатории из состава целостного имущественного комплекса предприятия не разрешалось, поскольку это здание вместе с уникальным оборудованием непосредственно задействовано в производственном и технологическом процессе предприятия, подчеркнули в СБУ.

В связи с тем, что до окончания обусловленного кредитным соглашением срока государственное предприятие не выполнило свои обязательства, банковское учреждение в 2007 году в судебном порядке обратило взыскание на здание центральной заводской лаборатории и в 2008 году реализовало его посторонней коммерческой структуре.

На сегодня государственное предприятие не имеет возможности переместить лабораторное оборудование в другие помещения, и вынуждено платить коммерческой структуре арендную плату за пользование этим зданием. На данный момент государственным предприятием в пользу коммерческой структуры перечислены арендные платежи на сумму более 6 млн. грн.

В ходе досудебного следствия проводятся допросы свидетелей, судебно-криминалистические экспертизы и другие следственные действия, направленные на выявление лиц, причастных к совершению преступления, отметили в пресс-центре СБУ.

(УНИАН)