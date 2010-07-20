ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Россияне возьмут «Запорожсталь» под контроль», в котором пишет – по мнению экспертов, дополнительная эмиссия акций «Запорожстали» (на 132,1 млн. грн. до 793,1 млн. грн.) поможет новым собственникам комбината установить полный контроль над предприятием…

http://delo.ua/biznes/kompanii/rossijane-vozmut-zaporozhstal-pod-kontrol-143073/

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Также «Дело» в материале «Стоит ли сейчас брать ипотечный кредит» пишет - ко второй половине 2010 года украинский рынок ипотеки вышел из состояния анабиоза - в начале июля кредит на покупку жилья предлагали уже 18 банков. Издание выяснило, стоит ли сейчас ввязываться в игру под названием ипотека…

http://delo.ua/dengi/lichnye-finansy/stoit-li-sejchas-ipotechnyj-kredit-143015/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Украина нашла рациональное зерно» пишет – у Украины есть шанс усилить свои позиции на мировом рынке зерна. Засуха по всему миру спровоцировала резкий рост стоимости зерновых – на минувшей неделе на Чикагской товарной бирже цены на них достигли максимума за последние 13 месяцев. Украинским компаниям стало крайне выгодно экспортировать пшеницу – ее цена в мире составляет свыше $200/т, в то время как в Украине пока чуть более $150/т. Однако воспользоваться удачной мировой конъюнктурой предприятиям может помешать дефицит оборотных средств в связи с невозмещением НДС…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1455871

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «С контрабанды снимают ответственность» пишет – Гостаможня инициирует отмену уголовной ответственности за контрабанду товаров. Декриминализация незаконных торговых операций позволит таможенникам ускорить рассмотрение таких дел в рамках административного судопроизводства и получить дополнительные платежи в госбюджет. Эксперты поддерживают инициативу таможенников, но считают, что штрафные санкции должны быть значительными – в размере стоимости контрабанды…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1455881

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Метинвест» добыл деньги» пишет – группа "Метинвест" привлекла крупнейший среди украинских компаний синдицированный кредит в этом году. Как стало известно изданию, ей удалось занять $700 млн под LIBOR+3% сроком на пять лет. Отраслевые аналитики объясняют столь низкую процентную ставку избытком ликвидности на банковском рынке – финучреждения ищут возможности надежного вложения средств…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1455896

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Издание «Экономические известия» в публикации «Кабмин забыл об армии» пишет – Кабмин может пересмотреть прогнозные показатели финансирования обороны до 2023 г. Правительство не учло необходимость финансировать госпрограммы и не посоветовалось с СНБО…

http://state.eizvestia.com/full/kabmin-zabyl-ob-armii

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Стоять. Бояться. Платить в бюджет» пишет – недостаток денег в госбюджете вынуждает таможенников завышать таможенную стоимость импортных товаров и запугивать предпринимателей…

http://state.eizvestia.com/full/stoyat-boyatsya-platit-v-byudzhet

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«Газета по-киевски» в материале «Процедуру приема документов в вузы обещают ускорить» пишет – вузы и Министерство образования, превратившее вступительную кампанию в сплошную давку, уже ищут способы это исправить…

http://mycityua.com/articles/country/2010/07/20/042833.html

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Также «Газета по-киевски» в материале «Нужен ли Киеву Ледовой стадион?» пишет – горсовет внезапно выделил 10,78 га под достройку Ледового стадиона. Будем радоваться – или зададимся неудобными вопросами?

http://mycityua.com/articles/city/2010/07/20/040459.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Тигипко хочет обложить жильцов штрафами» пишет – вице-премьер Сергей Тигипко пообещал, что неплательщиков за жилкоммуслуги будут штрафовать. Вопрос об этом скоро внесут на заседание Кабмина…

http://www.segodnya.ua/news/14155156.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Фондовый рынок остается в плену внешних негативов» пишет – рынки продолжают жить опасениями замедления экономики США, а также стремительно реагировать на корпоративную отчетность. Обзор фондовой ситуации (12-16 июля) и прогноз на ближайшую перспективу..

https://economics.unian.net/rus/detail/53248

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Бензин подорожает» пишет – правительство России не стало выбирать, сохранять транспортный налог или повышать акциз на топливо. И налог останется, разве что сниженный, и акцизы на бензин за три года вырастут на 3 рубля…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/20/240990

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Также издание «Ведомости» в материале «Не отходя от поля» пишет – в России болельщики смогут делать ставки на результаты футбольных матчей прямо на стадионах: Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) заключает контракт с букмекерской конторой «Лига ставок»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/20/241018

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Издание «Известия» в публикации «Авто-зажигание» пишет - в российском автопроме подъем. В первом полугодии производство легковушек увеличилось почти на 70%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. Огромную роль в этом сыграла программа утилизации, полагают эксперты. Но очереди на несколько месяцев вперед образовались и за не участвующими в программе марками автомобилей. «Известия» разбирались, откуда взялся автомобильный дефицит и что будет, когда программа утилизации закончится…

http://www.izvestia.ru/tmpcontent/articles/avto_zazhiganie/

(УНИАН)