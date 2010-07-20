ГЛАВНОЕ на 20 июля (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Украина и Израиль 21-22 июля планируют подписать соглашение о безвизовом режиме для граждан обеих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИГУСАРОВ сегодня на брифинге.

По его словам, 21-22 июля министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО посетит с визитом Израиль. В ходе этой поездки запланированы его встречи с Президентом Израиля, вице-премьер-министром – министром иностранных дел этого государства и некоторыми другими должностными лицами.

Руководитель пресс-службы МИД отметил, что во время визита главы украинского МИД в Израиль планируется подписание соглашения о введении безвизового режима для граждан обеих стран.

А.ДИГУСАРОВ отметил, что этот шаг будет способствовать туристическому, культурному, деловому обмену между двумя странами.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Израиль принял предложение министров туризма и иностранных дел об отмене визового режима с Украиной.

Договоренности об отмене виз Украина и Израиль достигли в конце 2009 года.

21 июня директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН сообщил, что МИД надеется завершить процедуры по введению безвизового режима с Израилем до осени этого года.

Он также сообщил, что после подписания соглашения о введении безвизового режима для граждан обеих стран правительства обоих государств должны окончательно его утвердить, обменяться нотами о завершении всех процедур, и только после этого соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Израилем вступит в силу.

Банки

Национальный банк Украины своим постановлением №338 от 15 июля прекратил действие временной администрации в ООО «Диалогбанк» и полномочия временного администратора банка Марины БАССЕЛЬ.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, решение было принято в результате принятия временной администрацией банка мер по стабилизации его деятельности в целом, устранены причины и условия, на основании которых была введена временная администрация.

Постановлением НБУ также восстановлены полномочия общего собрания, наблюдательного совета и правления банка.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк своим постановлением №603 от 15 октября 2009 г. ввел временную администрацию в ООО «Диалогбанк» (г. Днепропетровск) сроком на шесть месяцев - с 16 октября 2009 года до 15 апреля 2010 года.

Также НБУ ввел в «Диалогбанке» мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 16 октября 2009 года до 15 января 2010 года.

Позже постановлением №199 от 15 апреля 2010 года НБУ продлил на три месяца, до 15 июля 2010 года, действие временной администрации в ООО «Диалогбанк».

Справка УНИАН. ООО «Диалогбанк» зарегистрировано в январе 1992 года.

Убыток банка по итогам 2009 года составил 65,879 млн. грн.

По итогам первого квартала 2010 года ООО «Диалогбанк» получил прибыль 65,9 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 апреля 2010 года долей в капитале ООО «Диалогбанк» владели ООО "Компания «Ренессанс» - 33,4%, ООО "Компания «Фламинго» - 33,3%, ООО «Юниверс» - 33,3%.

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Национальный банк Украины своим постановлением №340 от 16 июля т.г. прекратил действие временной администрации в ПАО «КБ «Владмирский» и полномочия временного администратора банка Анатолия ДРОБЯЗКО.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, постановлением НБУ также возобновлены полномочия общего собрания, наблюдательного совета и правления банка.

Как сообщал УНИАН, с 17 июля 2009 года в банке «Владимирский» была введена временная администрация сроком на 1 год. До 16 января 2010 года был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Владимирский».

11 сентября 2009 года Национальный банк Украины освободил от обязанностей временного администратора КБ «Владимирский» Викторию ФАТЕЕВУ и назначил вместо нее Анатолия ДРОБЯЗКО.

В конце января 2010 года правление НБУ продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «КБ «Владимирский» с 17 января по 16 апреля 2010 года включительно, кроме обязательств по договорам депозитов физических лиц.

Справка УНИАН. Банк «Владимирский» создан в 2001 году.

На 1 апреля т.г. активы банка составили 296,788 млн. грн., обязательства – 231,181 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 253,378 млн. грн., собственный капитал – 65,607 млн. грн., уставный капитал – 84,01 млн. грн.

Чистый убыток банка «Владимирский» в І квартале т.г. сократился в 42 раза – до 39 тыс. грн.

В 2009 году чистый убыток банка «Владимирский» составил 46,5 млн. грн. против 2 млн. грн. прибыли годом ранее.

По данным НБУ, на 1 апреля т.г. основным акционером банка являлось ООО «Прайвет Кепитал Партнерс» – 86,1772%. При этом, по данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 30 мая 2010 года ООО «Прайвет Кепитал Партнерс» принадлежало 68,0901% акций банка.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8950/7,9010, к 12:00 сузился спрэд - 7,8970/7,8995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2595/0,2598, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2596/0,2597.

В России курс доллар-рубль снизился и к 12:00 установился на уровне 30,4070 (-0,0890).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2987/1,2989, изменяясь в достаточно узком диапазоне.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,2580/10,2680, к 12:00 цены понизились до 10,2515/10,2605.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,90 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 19 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,88 грн./долл., по продаже – в пределах 7,89-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,11/10,28 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,03-10,18 грн./евро, по продаже – в пределах 10,25-10,35 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 19 июля повысился на 0,3% и сегодня составляет 0,2513 грн./рубль, курс продажи – на 0,2%, до 0,2599 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2640 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,87 грн./долл., курс продажи – 7,90 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,88 грн./долл., по продаже – в пределах 7,89-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,4% и сегодня составляет 10,13 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 10,28 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,09-10,18 грн./евро, по продаже – в пределах 10,25-10,35 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы не изменился по сравнению с 19 июля и сегодня составляет 0,2504/0,2596 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2550-0,2640 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,83/7,90 грн., евро – 9,95/10,28 грн., рубль – 0,2250/0,2590 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,915 грн., евро – 10,00/10,45 грн., рубль – 0,2510/0,2610 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,86/7,905 грн., евро – 10,00/10,25 грн., рубль – 0,2530/0,2610 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 20 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,8993, к евро – 10,235123, к российскому рублю – 0,25837.

ТЭК

Премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ утвердил состав белорусской части двусторонней белорусско-литовской рабочей группы по сотрудничеству в вопросах топливно-энергетического комплекса.

Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном сайте белорусского правительства.

Белорусскую часть группы возглавил первый заместитель премьер-министра Владимир СЕМАШКО. В состав группы вошли первый заместитель министра энергетики Эдуард ТОВПЕНЕЦ, заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир ВОЛКОВ, а также представители Минэкономики, Минюста, Минтранса, Госкомимущества, ОАО "Белтрансгаз", ЗАО "Белорусская нефтяная компания".

В соответствии с распоряжением, рабочей группе поручено до 1 ноября 2010 года в установленном порядке внести премьер-министру Беларуси предложения, касающиеся возможности строительства терминала сжиженного природного газа на территории Литвы для поставок сжиженного природного газа через литовскую территорию в Беларусь. Кроме того, рабочей группе предстоит подготовить предложения по поставкам нефти из Венесуэлы через морские терминалы и территорию Литвы в Беларусь.

Как сообщал УНИАН, договоренность о создании двусторонней рабочей группы по сотрудничеству в вопросах топливно-энергетического комплекса была достигнута в ходе встречи премьер-министра Беларуси Сергея СИДОРСКОГО и премьер-министра Литвы Андрюса КУБИЛЮСА 28 июня 2010 года в Минске.

Транспорт. Автодор

Железнодорожная составляющая Дарницкого моста будет полностью готова к 1 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО сегодня после рабочего совещания со строителями и железнодорожниками.

«Задание, которое стоит реально, - 28 сентября запустить на регулярной основе железнодорожное сообщение, которое будет еще прерываться по технологическим причинам, но к 1 октябрю железнодорожная составляющая будет полностью готова», - сказал министр.

Он сообщил, что первые 125 млн. грн. уже поступили на мост. Кроме того, Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволяет «Укрзализныце» взять в этом году в украинских банках 370 млн. грн. кредита под не более чем 15% годовых с компенсацией процентов в 2011 году. По словам К. ЕФИМЕНКО, уже в начале следующего месяца планируется получение части этой кредитной линии и финансирования правительства.

Министр также уточнил новый график строительства моста. В частности, по его словам, на декабрь планируется достроить съезд с левого берега на правый по строящейся сейчас эстакаде, а в 1-м квартале 2011 года - заезд с правого берега на левый, после чего будет полностью введена переправа по второй стороне моста.

«На конец 2011 года мы планируем ввести еще один съезд с левого берега на правый и заезд с правого на левый. И таким образом, до конца 2011 года мост будет полностью функционировать", - подчеркнул К. ЕФИМЕНКО.

Он сообщил, что сегодня уже поступили первые 600 т металлоконструкций для строительства первой очереди съезда, и каждые 2 недели ожидаются новые поступления в объеме 600-700 т.

Чтобы мост полностью выполнил свою логическую нагрузку, в 2012 году также планируется достроить 2 км автомагистрали для соединения Дарницкого мостового перехода с улицей Бориспольской.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

По проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».

В сентябре 2007 года на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение левого и правого берегов Днепра.

В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.

7 мая 2010 года по Дарницкому мосту, длина которого составляет 1100 м, впервые прошел поезд на электрической тяге. Грузовой поезд пересек реку Днепр с правого берега на левый. Таким образом, было открыто электрифицированное рабочее движение железнодорожной составляющей моста.

В конце июня т.г. из бюджета на строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве поступило 100 млн. грн.

7 июля правительство приняло распоряжение о выделении из Стабилизационного фонда 625 млн. грн. на строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве., а также поручило ряду банков рассмотреть вопрос выделения 370 млн. грн. ЮЗЖД на строительство моста.

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«Укрзализныця» разрабатывает новую схему обслуживания пассажиров в связи с введением Дарницкого моста, в частности, 50% пассажиров смогут добраться на Правый берег поездом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК сегодня после рабочего совещания с министром транспорта и связи Константином ЕФИМЕНКО.

«Мост решает стратегические вопросы распределения поездов, приходящих на Правый и Левый берег. Второе - мы разгрузим Центральный пассажирский вокзал Киева. И самое главное – сможем приступить к строительству современного комплекса поездного сервиса в районе Дарницы», – сказал он.

В свою очередь К. ЕФИМЕНКО добавил, что он доволен темпами строительства, но самая сложная технологическая задача еще впереди. В сентябре будет проведена надвижка спаренных конструкций, соединяющих два съезда с одного берега на другой. После этого работа ускорится по всем направлениям.

"Никакого сомнения, что эти работы будут выполнены, нет", - подчеркнул министр, сообщив, что уже начата подготовка документации под проекты, которые будут реализовываться в 4-м квартале 2010 года и 1-м квартале 2011 года.

По словам К.ЕФИМЕНКО, осталось решить несколько вопросов с киевской городской властью по переносу гаражей и теплотрассы для окончания монтажа съезда с Левого берега на Правый. "Укрзализныця" рассматривает возможность переноса 15 проблемных гаражей на свои земли.

"Но в целом мы укладываемся в график и в конце года сможем порадовать киевлян новым мостом", - заверил министр транспорта и связи.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО сообщил, что железнодорожная составляющая Дарницкого моста будет полностью готова к 1 октября.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.

7 мая 2010 года по Дарницкому мосту, длина которого составляет 1100 м, впервые прошел поезд на электрической тяге. Грузовой поезд пересек реку Днепр с правого берега на левый. Таким образом, было открыто электрифицированное рабочее движение железнодорожной составляющей моста.

Судостроение

Объем продукции, выработанной на промышленных предприятиях судостроительной отрасли Украины, в январе-июне 2010 года составил 1 млрд. 561,5 млн. грн., что на 36,2% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики Украины.

В сообщении отмечается, что хорошо сработали такие предприятия, как ОАО «Херсонский судостроительный завод», ДАХК «Черноморский судостроительный завод», ГП «НВКГ «Зоря-машпроект», ОАО «Завод «Экватор», ОАО «Завод «Фиолент», ОАО «КЗА им. Петровского».

В целом в этом году судозаводами построено и передано заказчикам 14 судов и плавучих средств общей стоимостью 88,3 млн. долл. Из них 9 судов получили отечественные заказчики и 5 – судовладельцы Норвегии и Голландии. Кроме того, были выполнены судоремонтные работы на 104 судах, что принесло прибыль в размере 58 млн. грн.

На протяжении июня текущего года судостроительные предприятия изготовили продукции на сумму 329,7 млн. грн., что на 65,4% больше, чем в мае т.г. В июне ОАО «Херсонский судостроительный завод» было построено и передано заказчику судно-якореукладчик (Норвегия). На ОАО «Вадан Ярдс Океан» выведены из дока 4 судна типа «река-море», осуществлена закладка корпуса буксира, которые строятся на заказ ОАО «СП «Нибулон». На ОАО «Судостроительный завод «Залив» поступили 2 судна обслуживания офшорных платформ, также осуществляются ходовые испытания.

На протяжении июня предприятия судостроения направили в государственный бюджет 5,7 млн. грн. Всего же за 6 месяцев в бюджет оплачено 140,7 млн. грн., что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С целью последующей загрузки производства в 2010 году судозаводы заключили новые контракты на строительство 21 судна и плавсредств общей стоимостью 564,8 млн. долл., в том числе 16 судов и плавсредств для отечественных заказчиков (среди них Министерство обороны Украины) и 2 комплекта плавсредств и 4 корабля на воздушной подушке на экспорт.

АПК

В Украину с начала года по квоте ввезено 112,747 тыс. тонн тростникового сахара-сырца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 июля т.г. Минэкономики выдало лицензий на импорт в целом 232,47 тыс. тонн сахара-сырца. Неиспользованными остались 8 действующих лицензий на почти 118,184 тыс. тонн.

Сообщается также, что сахарные заводы активно принимают сахарное сырье на переработку.

По данным Министерства аграрной политики, на 1 июля т.г. переработано 114,332 тыс. тонн сахарного сырья и выпущено 110, 026 тыс. тонн белого сахара.

Как сообщал УНИАН, в связи со вступлением Украины во Всемирную организацию торговли установлена тарифная квота на ввоз тростникового сахара-сырца по ставке ввозной пошлины 2%. Объем тарифной квоты в 2010 году составляет 267,8 тыс. тонн.

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Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз экспорта зерна в текущем маркетинговом году до 16 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы планируем экспорт зерна около 16 млн. тонн», – сказал министр.

В частности, он отметил, что экспорт пшеницы ожидается в объеме 6,7 млн. тонн, в том числе 3 млн. тонн продовольственной, кукурузы – 5 млн. тонн, ячменя – 3,7 млн. тонн, других культур – 0,5 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу вице-премьер-министра Украины Виктора СЛАУТЫ,

Украина в 2010-2011 маркетинговом году может экспортировать 18 млн. тонн зерна. При этом он отметил, что изменится структура экспорта – возрастет экспорт кукурузы и сократится экспорт пшеницы.

Ранее, 24 июня, министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что Министерство аграрной политики снизило прогноз экспорта зерна в 2010-2011 МГ до 21 млн. тонн. По его словам, прогноз снижен в связи с большими остатками зерна в Украине, а также в Российской Федерации. Он также сообщил, что в Украине на начало нового маркетингового года переходящие остатки зерна составляют около 6 млн. тонн, а в России – около 13 млн. тонн.

Справка УНИАН. Украина в 2009-2010 МГ экспортировала 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн. тонн.

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Министерство аграрной политики Украины рассчитывает, что Аграрный фонд закупит 300 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Планируется, что Аграрный фонд выйдет на рынок и закупит около 300 тыс. тонн сахара, чтобы не было снижения цены», - сказал министр.

Он отметил, что в текущем году Украина увеличила площади посева сахарной свеклы до 503 тыс. га, и это позволит произвести из свеклы 2-2,2 млн. тонн сахара.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики прогнозирует перепроизводство сахара в Украине в 2010-2011 маркетинговом году на 400-500 тыс. тонн.

По данным министерства, в текущем году посевные площади под сахарной свеклой составили 488 тыс. га, что в 1,5 раз выше показателя прошлого года.

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В Украине отмечается рост цен на зерно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на селекторном совещании министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

Он подчеркнул, что рост цен обусловлен повышением цен на зерно на мировом рынке. «Падение цен в июне сменилось в последние три недели ростом», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Также министр сообщил, что за последние три недели экспортные цены на пшеницу и ячмень выросли на 15-20 долл. за тонну. При этом он высказал предположение, что тенденция роста цен сохранится.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, нынешние цены на пшеницу выше прошлогодних на 15-20%, а на ячмень – на 7-8%.

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В Министерстве аграрной политики Украины ожидают, что Аграрный фонд и ГАК «Хлеб Украины» смогут закупить до 4,5 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на селекторном совещании министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы предполагаем, что Аграрный фонд и ГАК «Хлеб Украины» смогут купить на внутреннем рынке 4-4,5 млн. тонн зерна», – сказал министр.

При этом он отметил, что для закупки зерна МинАП намерено привлечь средства от размещения ОВГЗ на сумму 5 млрд. грн. Выпуск облигаций планируется провести в начале августа.

Недвижимость

В Киеве цены на жилье к началу осени могут повыситься на 4-5%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил сегодня журналистам президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Андрей ШУЛЬГА.

«Я думаю, что на 4-5% цены могут вырасти до конца лета – начала осени. Все будет зависеть от сегмента и очень сильно будет влиять рынок первичного жилья. Если «первичка» начнет серьезно выходить на рынок, то цены будут сдерживаться. Если будет мало объектов на первичном рынке, то вторичный рынок будет расти в цене, так как решать жилищные проблемы людям нужно», – сказал эксперт.

Президент АСНУ отметил, что в настоящее время столичный рынок жилой недвижимости находится в «замороженном» состоянии.

«Где-то в сентябре будет оживление рынка, количества операций и тогда будет оживление и в ценовом диапазоне», – добавил он.

Криминал

Апелляционный суд города Киева оставил в силе решение Печерского районного суда столицы об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня после рассмотрения апелляции на решение Печерского суда.

Суд мотивировал свое решение тем, что адвокаты И.ДИДЕНКО не привели доказательств в пользу необходимости отмены решения о его аресте.

Во время зачитывания судьей решения присутствующий в зале суда И.ДИДЕНКО отметил, что не согласен с таким решением суда, поскольку оно необоснованное.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 12 июля избрал в отношении И.ДИДЕНКО меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Суд мотивировал свое решение тем, что И.ДИДЕНКО, имея высокий социальный статус, поскольку в свое время находился на ответственной должности, имеет возможность препятствовать следствию, поэтому с целью предупреждения таких действий, суд вынес решение о его аресте.

И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля. По словам начальника пресс-центра СБУ Марины ОСТАПЕНКО, задержание И.ДИДЕНКО состоялось в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении него 10 июня по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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Бывший первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО опасается, что его могут лишить жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рассмотрения Апелляционным судом города Киева апелляции на решение Печерского райсуда столицы о его аресте.

«Я не отвергаю тот фактор, что дерзкие политические группы, подстрекаемые своими экономическими заказчиками, прибегнут к тому, чтобы меня просто лишить жизни», - сказал И.ДИДЕНКО.

Также он отметил, что условия его содержания в столичном Лукьяновском СИЗО являются неудовлетворительными.

Кроме того, И.ДИДЕНКО подчеркнул, что не уклонялся от следствия, и в период с 15 июня по сегодняшний день следователь поставил ему только 15 вопросов.

Как сказал И.ДИДЕНКО, он приглашает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Лукьяновский СИЗО, чтобы тот посмотрел на условия содержания.

Также он заявил, что собирается официально записаться на прием к председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ.

Погода

Завтра в Украине сохранится жаркая погода с температурой ночью 18-23°, на побережье морей до 26°; днем 29-34°, в восточных и южных областях местами 35-38°, на западе 25-30°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные сливы, на остальной территории отдельные грозовые дожди.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз в отдельных районах шквалы 15-20 м/с и град.

В Киевской области в среду ожидается жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем 29-34°. В отдельных районах грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз порывистый. В Киеве температура ночью 21-23°, днем 32-34°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°, в Днепре возле Киева 28°.

(УНИАН)