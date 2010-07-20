«Зеленому офису» в «Фокстроте» - 1 год!

Ровно год назад в офисах управляющей компании Группы «ФОКСТРОТ» начала работу программа «Зеленый офис». Свой юбилей «зеленой» активности офисные сотрудники компании отметили очередной акцией «Зеленый день календаря».

15 июля во время акции «Зеленый день календаря» в центральном офисе Группы компаний «ФОКСТРОТ» (Киев, Дорогожицкая,1) централизованно собрали и передали на переработку 1240 кг отработанной бумаги. Это уже четвертая акция в рамках всемирной программы «Зеленый офис» и движения «Go green» Глобального Договора ООН.

«За год сотрудниками офисов Группы «Фокстрот» и нашими партнерами было собрано почти 5,5 тонн бумаги, что дало возможность сохранить 88 деревьев, передать на благотворительность более 4 тысяч гривен, - делится статистикой начальник управления персонала Управляющей компании Группы «ФОКСТРОТ» Юлия Герзанич. – Это отличные показатели экологической ответственности сотрудников. Но главной нашей победой считаю то, что программа вышла за пределы офисов Управляющей компании, была поддержана коллегами из бизнес-проектов Группы, а также сотрудниками магазинов розницы».

По словам начальника отдела управления персонала компании «Фокстрот. Техника для дома» Андрея Солуянова, уже в июне в магазины «Фокстрот», «FoxMart», «Техношара» были разосланы информационные письма с Программой «О внедрении экологической программы «Зеленый офис» в деятельность розницы «Фокстрот. Техника для дома». Программа обозначает экологические аспекты работы сотрудников магазинов - экономию электроэнергии, бумаги, воды, системную и централизованную передачу собранной в течение месяца макулатуры в пункты переработки.

Первый опыт в «зеленом» направлении магазинов Группы компаний «Фокстрот» уже имеется: в мае в двух киевских магазинах «ФоксМарт» было собрано 300 кг макулатуры. Вырученные деньги (195 грн.) усилили благотворительную помощь сотрудников компании детскому дому в Новоград – Волынском на Житомирщине, над которым они шествуют по собственной инициативе.

Вопрос рационального использования природных ресурсов в офисной деятельности Группы компаний «ФОКСТРОТ» стал актуальным летом 2008 года – после подписания учредителями бизнеса Договора об участии во Всемирной кампании «Go Green» от Глобального договора ООН. Инициатором «зеленых» акций в ГКФ стала Управляющая компания – здесь была создана корпоративная Программа «О внедрении экологической программы «Зеленый офис». Показатели работы по минимизации влияния офисной деятельности на природу впечатляют. Например, только в январе 2010 года «зеленая ответственность» сотрудников сэкономила 30 000 квт электроэнергии по сравнению с январем прошлого года. В перспективе у «зеленого» движения, начатого УК ГКФ, – подключение к системному сбору макулатуры не только сотрудников магазинов, но и широкой общественности – например, студентов вузов, чьи аудитории находятся через дорогу от центрального офиса Группы «ФОКСТРОТ». Так что второй год реализации программы «Зеленый офис» в «Фокстроте» обещает быть не менее эффективным.