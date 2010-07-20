Кадровые изменения в Кабмине не связаны с расширением коалиции

Все кадровые изменения, которые произошли в правительстве и могут произойти в будущем, не связаны и не будут связаны с расширением состава коалиции в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в эфире программы «Экзамен для власти» на Первом национальном телеканале.

«Любые кадровые изменения, которые происходили и будут происходить в правительстве, никак не связаны ни с каким расширением коалиции и не будут связаны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в коалиции на сегодняшний день достаточно депутатов для того, чтобы принимать необходимые решения в Верховной Раде, и это подтвердило голосование за внесение изменений в госбюджет, принятие закона о рынке газа и др.

Н.АЗАРОВ отметил, что изменения в составе правительства могут быть связаны лишь с необходимостью перехода людей на другую работу.

«Например, Президент, премьер-министр, правительство считают, что тот или иной руководитель может более эффективно работать в другом ведомстве, на другой работе. Ну почему бы не предложить ему перейти на другую работу? Это обычный процесс и обычная ситуация», - сказал Н.АЗАРОВ.