В акватории Измаильского порта перевернулись две баржи с рудой
Экослужбой отобраны пробы воды
В акватории Измаильского морского торгового порта на реке Дунай вчера утром во время якорной стоянки перевернулись две несамоходные баржи с рудой.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, порт приписки барж - Херсон, судовладелец - АСК „Укрречфлот”, груз – 4,076 тыс. тонн агломерированной руды.
Жертв и пострадавших нет.
Баржи остались на плаву и были оттранспортированы к берегу.
На месте происшествия экологической службой отобраны пробы воды, которые отправлены в лабораторию.
Ситуация находится на контроле Морского координационного аварийно-спасательного центра в г. Одесса Государственной специализированной аварийно-спасательной службы на водных объектах МЧС Украины и Агентства морской безопасности Министерства транспорта и связи Украины.