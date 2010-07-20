В акватории Измаильского порта перевернулись две баржи с рудой

В акватории Измаильского морского торгового порта на реке Дунай вчера утром во время якорной стоянки перевернулись две несамоходные баржи с рудой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, порт приписки барж - Херсон, судовладелец - АСК „Укрречфлот”, груз – 4,076 тыс. тонн агломерированной руды.

Жертв и пострадавших нет.

Баржи остались на плаву и были оттранспортированы к берегу.

На месте происшествия экологической службой отобраны пробы воды, которые отправлены в лабораторию.

Ситуация находится на контроле Морского координационного аварийно-спасательного центра в г. Одесса Государственной специализированной аварийно-спасательной службы на водных объектах МЧС Украины и Агентства морской безопасности Министерства транспорта и связи Украины.