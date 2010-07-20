Анонс на 21 июля

Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Круглый стол на тему: «Вызовы для энергетической безопасности Украины: современное состояние». Международный центр перспективных исследований при поддержке Посольства Великобритании работает над исследованием «Стратегические приоритеты укрепления энергетической безопасности Украины до 2030 года», в рамках которого предусмотрена подготовка аналитических документов и Зеленой и Белой книг. На мероприятии состоится презентация аналитической записки «Вызовы для энергетической безопасности Украины: современное состояние» и экспертное обсуждение ключевых вопросов энергетической безопасности Украины. Участники: Иван Плачков, министр топлива и энергетики Украины 2005-2006 гг.; Богдан Клюк, президент Нефтегазовой академии Украины, Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра «Номос», а также представители топливно-энергетических компаний Украины, ЕБРР, Европейской Ассоциации Бизнеса, делегации ЕК в Украине и посольств.

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В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Социальные, экономические и политические последствия повышения тарифов». Участники: бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований Сергей Таран, директор Института трансформации общества Олег Соскин, руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

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Пресс-конференция на тему: «Уголовные дела по земельным махинациям в киевской власти: будут ли наказаны высокопоставленные чиновники?». Участники: Константин Матвиенко, политолог, Игорь Луценко, советник на общественных началах министра экономики Украины, Алексей Василюк, Национальный экологический центр Украины, Юрий Лебедев, гражданская инициатива «Сохрани старый Киев», Валерий Карпунцов, депутат Киевсовета Блока Кличко. К участию также приглашены: заместители главы КГГА, депутаты Киевсовета от нескольких фракций, представители прокуратуры г. Киева, представители природоохранной прокуратуры г. Киева.

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Пресс-конференция лидеров кредитно-кооперативной системы Украины на тему: "Рынок обвиняет Волгу в коррупции и непрофессионализме" . Участники: Андрей Азаров, председатель ВОО "Украинский финансово-кредитный альянс"; Ростислав Гайдаенко, председатель правления Всеукраинской ассоциации кредитных союзов военнослужащих и работников силовых ведомств; Любовь Тищенко, начальник Киевского отделения кредитного союза "Лидер"; Игорь Снятовский, председатель Антикоррупционного комитета гражданського движения "Новая Украина".

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Круглый стол на тему: «Механизмы эффективного противодействия незаконному вмешательству в работу сетей операторов и провайдеров телекоммуникаций». Организаторы - Интернет Ассоциация Украины, УСПП. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель правления Интернет ассоциации Украины Татьяна Попова, представители органов государственной власти, отраслевых ассоциаций, руководители компаний-участников телекоммуникационного рынка, эксперты.