Курс НБУ на 21.07.10

Официальный курс НБУ на 21.07.10100 USD – 789.8000 (20 июля – 789.9300) 100 EUR – 1014.4191 (20 июля – 1023.5123) 10 RUR – 2.5975 (20 июля – 2.5837) Учетные курсы банковских металлов на 21.07.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото – 93314.87 (20 июля – 94021.42) 961 XAG 10 Серебро – 1386.10 (20 июля – 1404.50) 962 XPT 10 Платина – 119338.78 (20 июля-119674.40) 964 XPD 10 Палладий – 35146.10 (20 июля-36020.81)

Официальный курс НБУ на 21.07.10 100 USD – 789.8000 (20 июля – 789.9300) 100 EUR – 1014.4191 (20 июля – 1023.5123) 10 RUR – 2.5975 (20 июля – 2.5837) Учетные курсы банковских металлов на 21.07.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 93314.87 (20 июля – 94021.42) 961 XAG 10 Серебро – 1386.10 (20 июля – 1404.50) 962 XPT 10 Платина – 119338.78 (20 июля-119674.40) 964 XPD 10 Палладий – 35146.10 (20 июля-36020.81)

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