ГЛАВНОЕ на 20 июля (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня

Финансы

В июне т.г. зафиксировано снижение экономической активности – рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) Украины в июне замедлился до 5,8% в годовом исчислении, по сравнению с показателем за май на уровне 9,5%. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, по итогам января-июня рост ИПБО составлял 8,3%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (8,7% за январь-май).

В Нацбанке отмечают, что низкий внешний спрос в условиях избыточных запасов продукции выступал основной причиной замедления экономической активности. Так, снижение цен на сталь на мировых рынках вызвало существенное замедление производства в металлургии (6,7% в годовом измерении в июне по сравнению с 21,2% в мае) и, в свою очередь, в добывающей промышленности (5% и 10,3% соответственно).

С другой стороны, благодаря улучшению ожиданий населения постепенное восстановление потребительского спроса способствовало развитию отраслей, направленных на обеспечение внутреннего рынка. Так, оборот розничной торговли в июне увеличился на 7,7% в годовом измерении, производство пищевой промышленности - на 0,4%, легкой - на 10,6%

Таким образом, существенное негативное влияние внешнеэкономической конъюнктуры в июне частично было нивелировано ростом внутреннего частного потребления. Благодаря показателям вышеупомянутых отраслей, объем промышленного производства замедлился значительно меньше, чем объем производства экспортоориентированных отраслей - до 8,9% в годовом измерении в июне (12,7% в мае).

Также НБУ отмечает, что в июне продолжилось незначительное восстановление строительной активности. Все еще наблюдается снижение объемов работ (-19,3% за 6 месяцев, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), однако третий месяц подряд происходит его замедление. Улучшение динамики отрасли обусловлено, прежде всего, ростом объемов работ по развитию инфраструктуры, в том числе, в рамках подготовки к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Государственный комитет статистики Украины публикует поквартальную информацию о росте валового внутреннего продукта (ВВП).

Банки

Ассоциация украинских банков (АУБ) будет в суде добиваться отмены постановления Национального банка (№273 от 9 июня т.г.) о повышении требования к минимальному размеру регулятивного капитала до 120 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент АУБ Александр СУГОНЯКО сегодня на пресс-конференции.

«Ясно, что будут иски. Мы будем работать с Минюстом относительно правомерности регистрации (постановления - УНИАН)», - сказал А.СУГОНЯКО

По его словам, принятие данного постановления может стать причиной новой волны банковского и углубления экономического кризиса в Украине.

Так особое беспокойство банкиров вызывает пункт 6 постановления, которым банкам, которые не имеют регулятивный капитал в размере 120 млн. грн., с 16 июля 2010 года фактически запрещается привлечение новых депозитных вкладов от физических лиц.

По данным АУБ, этот запрет на привлечение депозитов коснется около 50 банков, регулятивный капитал которых на 1 июля 2010 года не соответствовал требованиям НБУ. В целом же, постановление «усложняет деятельность» 80 банкам.

В АУБ считают, что требование относительно наличия у банка для привлечения депозитов физических лиц регулятивного капитала в размере 120 млн. грн. противоречит действующему законодательству, поскольку в соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности» привлечение вкладов физических лиц осуществляется на основании банковских лицензий. Никаких специальных требований для осуществления этих операций банковское законодательство не предусматривает.

«Я уверен в том, что это постановление будет отменено. Мы готовим документы в Совет национальной безопасности и обороны, мы готовим документы к Президенту. Аргументов более чем достаточно, чтобы убедить НБУ в необходимости отмены этого постановления или хотя бы приостановке тех пунктов, которые выглядят экономически не обоснованными, ну и юридически тоже», - отметил А.СУГОНЯКО.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №273 от 9 июня т.г. обязал украинские банки до 1 января 2012 года сформировать регулятивный капитал в размере не менее чем 120 млн. грн.

Кроме того, до 120-240 млн. грн. повышены требования к капиталу банков для осуществления отдельных операций.

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Приказом временного администратора АО «Родовид Банк» от 15 июля т.г. на должность председателя правления банка с 21 июля сроком на 5 лет назначен Юрий РАЙТБУРГ.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Ю.РАЙТБУРГ вступит в должность после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины.

Также указывается, что Ю.РАЙТБУРГ с 20 января 2004 года занимает должность председателя наблюдательного совета ПАО КБ «ТК Кредит», акциями «Родовид Банка» не владеет.

Кроме того, сообщается, что приказом временного администратора АО «Родовид Банк» от 16 июля т.г. на должность заместителя председателя правления назначен Дмитрий ПОПОВ.

Согласно сообщению, Д.ПОПОВ с 6 мая 2005 года занимает должность члена наблюдательного совета ПАО КБ «ТК Кредит», акциями «Родовид Банка» не владеет.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (Киев) зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 12,795 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 5,381 млрд. грн., обязательства – 10,752 млрд. грн., уставный капитал – 8,409 млрд. грн., собственный капитал – 2,043 млрд. грн.

В I квартале 2010 года «Родовид Банк» получил 3,2 млрд. грн. убытка, в 2009 году – 4 млрд. грн. убытка.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

Финансы

В текущем году Украина планирует получить два транша кредита Международного валютного фонда в размере 3 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире программы «Экзамен для власти» на Первом телеканале.

Он отметил, что первый транш ожидается в сентябре, второй – в начале декабря.

«В этом году мы получим два транша. Один в сентябре, другой – в начале декабря, общим объемом приблизительно 3 млрд. долл.», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что средства будут направлены на модернизацию экономики, поскольку валютных резервов достаточно и существенное пополнение их не нужно проводить.

«Сейчас валютные резервы Нацбанка превышают 30 млрд. и практически возвращается (объем резервов – УНИАН) на тот уровень, который правительство ЯНУКОВИЧА передало своим преемникам (36 млрд. долл.). Сейчас мы постепенно выходим на тот уровень резервов, который обеспечивал нам внешнюю торговлю, поэтому острой необходимости направлять на пополнение валютных резервов Нацбанка сейчас нет. Но все же мы считаем, что некоторая часть средств должны находиться в запасе у государства, поскольку очень неустойчивая ситуация в мировой экономике», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО 14 июля заявил, что в правительстве надеются, что Международный валютный фонд примет решение о продолжении сотрудничества с Украиной до конца июля.

Вице-премьер отметил, что заседание Совета директоров МВФ планируется провести 28 июля. «Думаю, что на этом заседании будет принято решение», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что на заседании Кабинета министров 14 июня был одобрен меморандум о продолжении сотрудничества с МВФ.

Напомним, Кабинет министров Украины и миссия Международного валютного фонда в начале июля согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года. Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл. США.

15 июля источник в правительстве сообщил корреспонденту УНИАН, что в текущем году Украина ожидает получить один транш нового кредита Международного валютного фонда (МВФ), эквивалентный порядка 10 млрд. грн.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8950/7,9010, к 12:00 спрэд традиционно сузился - 7,8970/7,8995. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,8985/7,8995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8993.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2595/0,2598, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2596/0,2597. К закрытию цены снизились до 0,2592/0,2593. В России курс доллар-рубль незначительно повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,5000 (+0,0040).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2987/1,2989, а к 14:40 упали до 1,2886/1,2888. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2580/10,2680, к 12:00 цены начали понижаться до 10,2515/10,2605. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,1760/10,1830

Фондовый рынок

Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) пока не перечислила деньги за приобретенный 76,001% госпакет акций ОАО «Лугансктепловоз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, промедление с внесением денег за пакет акций «Лугансктепловоза» связано с опасениями покупателя, что ему не будут возвращены деньги, перечисленные им при предыдущей покупке этого предприятия.

Как отметил председатель Фонда, одним из возможным решений ситуации, по мнению инвестора, могло бы стать принятие правительством постановления, гарантирующего возвращение внесенных инвестором ранее средств.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что в соответствии с действующим законодательством, инвестор должен в течении 30 дней с момента заключения договора купли-продажи перечислить 50% из заявленной им суммы за предприятие, еще 50% необходимо перечислить в течение следующих 30 дней. Таким образом, по словам председателя ФГИУ, покупатель «Лугансктепловоза» должен до 29 июля этого года перечислить первую половину суммы, предложенной им за госпакет акций этого предприятия. В случае, если этого не произойдет, по словам А.РЯБЧЕНКО, к инвестору могут быть применены штрафные санкции.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года первый раз объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 года Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

15 июня 2010 года ”Брянский машзавод`” приобрел 76% акций «Лугансктепловоза» за 410 млн. грн.

ТЭК

С 13 по 20 июля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 0,1-2,2% (в среднем на 1,1%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 13 по 20 июля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 2,6%, или 210 грн./тонна, – до 8140 грн./тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 1,0%, или 80 грн./тонна, – до 8200 грн./тонна;

на бензин А-95 – увеличились на 2,3%, или 190 грн./тонна, – до 8420 грн./тонна;

на дизельное топливо – увеличились на 2,8%, или 190 грн./тонна, – до 7000 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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На рейде причала нефтерайона Одесского порта пришвартовался четвертый танкер с венесуэльской нефтью - MINERVA ZOE. На борту судна 76,53 тыс. тонн нефти месторождения Санта-Барбара, которая предназначена для Беларуси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, отгрузка нефти на базы комплексов «Одесснефтепродукта», «ЛУКОЙЛа» и «Синтезойла» началась вечером в субботу, 17 июля, и продолжалась около двух суток.

Напомним, первый танкер из Венесуэлы прибыл в Одессу 25 апреля, второй - 19 июня, третий - 29 июня.

Как сообщал УНИАН, в мае 2010 года Беларусь начала поставлять для Мозырского нефтеперерабатывающего завода нефть из Венесуэлы через территорию Украины. В мае-июле через Одесский торговый морской порт в Беларусь транспортировано 230 тысяч тонн венесуэльской нефти.

Из Одессы нефть транспортируется в Мозырь (Беларусь) железнодорожным транспортом.

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Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», по результатам поисковых работ открыла Буцевское газовое месторождение (Мостиский р-н, Львовская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что поисковой скважиной Буцевская-2 при испытании на глубине 1100-1060 м получен прилив газа дебетом 4,1 тыс. куб. м в сутки.

Перспективные запасы месторождения оцениваются в 200 млн. куб. м. Подготовленные геологические материалы относительно открытия Буцевского месторождения направлены для представления в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых.

Работы на Буцевском месторождении проводятся газо-промышленным управлением «Львовгазвыдобування» (филиал ДК «Укргазвыдобування).

Месторождение размещено между Хидновицким та Свидницким месторождениями, на которых ведется добыча газа. Благодаря выгодному положению при разработке Буцевского месторождения ДК «Укргазвыдобування» сможет эффективно использовать действующую инфраструктуру соседних месторождений.

«Дополнительные ресурсы газа, полученные в результате открытия Буцевского месторождения, будут способствовать дальнейшей стабилизации добычи газа в Западной Украине», - заявил директор ДК «Укргазвыдобування» Юрий БОРИСОВ.

Напомним, что в июне ДК «Укргазвыдобування» завершила строительство установки компримирования газа на Любешивском газовом месторождении во Львовской области. До конца года компания планирует завершить строительство еще двух новых установок в регионе.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - это крупнейшая газодобывающая компания Украины. В 2009 году предприятиями компании добыто 15,2 млрд. куб. м газа (свыше 70% от общей добычи в Украине). В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газо-промышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

АПК

Аграрии выступают против исключительного права Аграрной биржи быть организатором торгов по экспорту/импорту объектов ценового регулирования на биржевом аграрном рынке и проводить мониторинг своих же биржевых торгов.

Об этом заявил генеральный директор Ассоциации «Союз бирж Украины» Борис БЕРЕНШТЕЙН сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Он сообщил, что Министерство аграрной политики обнародовало проект правительственного постановления «О предоставлении товарным биржам заключения о соответствии требованиям относительно предоставления услуг по заключению и регистрации соглашений (контрактов)», которым предлагается регистрировать контракты на экспорт и импорт зерна на одном госпредприятии - Аграрной бирже, а также обязать Аграрную биржу проводить мониторинг контрактов.

Как считает Б.БЕРЕНШТЕЙН, такая схема дает возможность государству манипулировать ценами.

По словам президента «Украинской зерновой ассоциации» Владимира КЛИМЕНКО, регистрация контрактов проводится для того, чтобы избежать незаконных заявок на возмещение НДС. «У зернотрейдеров «дутого» НДС нет… Корабли, которые выходят за пределы Украины, всем видно, что эти корабли приходят, сами пограничники участвуют, и таможенники, карантинная служба…», - сказал он.

В.КЛИМЕНКО также выступает за то, чтобы торги на Аграрной бирже были гласными.

О возможности использовать коррупционные схемы в случае принятия выше указанного постановления говорит и Б.БЕРЕНШТЕЙН: «Если эта государственная биржа будет сосредоточена в одних руках, это возможность коррупционных схем. Второй вопрос – чем больше участников рынка будет предлагать свои услуги, тем услуги будут дешевле. Мы предлагаем, чтобы Аграрной бирже дали такой же статус, как обычной товарной бирже». Также В.КЛИМЕНКО добавил, что участники зернового рынка против его монополии любыми структурами, в том числе и государственными.

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В Закарпатье подтверждена гибель посевов на площади более чем на 6 тыс. га на сумму 19,4 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель председателя Закарпатской облгосадминистрации Виктор ФЕЕР во время селекторного совещания по вопросам функционирования рынка зерна в 2010/2011 маркетинговом году и состоянию проведения уборочных работ.

По его словам, согласно актам обследования, на сегодня на территории Закарпатской области уже подтверждена гибель посевов на площади 6,25 тыс. га. Причиной этого, как известно, стали наводнения, которые в мае и июне зафиксированы в регионе.

В.ФЕЕР также уточнил, что общая сумма убытков составляет 19,4 млн. гривень.

«5,3 тыс. га из общей площади поврежденных посевов - зерновые», - уточнил заместитель председателя ОГА.

В.ФЕЕР также добавил, что в целом в пяти районах Закарпатской области подтоплены более 12 тыс. га земель.

ЧС

В акватории Измаильского морского торгового порта на реке Дунай вчера утром во время якорной стоянки перевернулись две несамоходные баржи с рудой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, порт приписки барж - Херсон, судовладелец - АСК „Укрречфлот”, груз – 4,076 тыс. тонн агломерированной руды.

Жертв и пострадавших нет.

Баржи остались на плаву и были оттранспортированы к берегу.

На месте происшествия экологической службой отобраны пробы воды, которые отправлены в лабораторию.

Ситуация находится на контроле Морского координационного аварийно-спасательного центра в г. Одесса Государственной специализированной аварийно-спасательной службы на водных объектах МЧС Украины и Агентства морской безопасности Министерства транспорта и связи Украины.

Транспорт

Российская лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК) подписала твердый контракт на покупку у украинского авиахолдинга "Антонов" 10 новых самолетов Ан-158, а также опцион на такое же количество самолетов.

Об этом передает РИА "Новости" по итогам церемонии подписания контракта, состоявшейся во вторник на международном авиасалоне "Фарнборо-2010".

Сроки поставки самолетов - с 2011 по 2013 годы.

Ан-158 (раньше имел обозначение Ан-148-200) является модификацией ближнемагистрального пассажирского самолета Ан-148. Воплощая в себе характеристики предшественника, Ан-158 превосходит его по ряду показателей. Так, в Ан-158 увеличено количество пассажирских мест, удлинена пассажирская кабина, увеличен объем багажных полок, усовершенствована конструкция крыла, уменьшены расход топлива и эксплуатационные расходы.

Увеличенная вместимость самолета достигается за счет удлинения фюзеляжа на 5,2 метра путем двух вставок - передней и задней. Самолет будет иметь длину 34,36 метра, ширину (размах крыла) - 28,91 метра и высоту - 8,6 метра.

Максимальная взлетная масса лайнера увеличится до 43700 кг (у сегодняшнего серийного Ан-148-100В - 41550 кг), а масса полезной нагрузки - с 9000 до 9800 кг. Дальность полета с максимальным числом пассажиров (99) составит 2,5 тысячи км, с 86 пассажирами - 3100 км, с полной заправкой баков (62 пассажира) - 4230 км.

Ан-158 максимально унифицирован с самолетами семейства Ан-148, включая планер и самолетные системы, силовую установку, кабину экипажа, систему технического обслуживания и ремонта, эксплуатационную документацию, систему подготовки экипажей и технологию производства.

В создании Ан-158, как и его предшественника Ан-148, приняли участие более 200 предприятий из 15 стран мира. Порядка 70% комплектующих для Ан-148 и Ан-158 производится российскими предприятиями.

Проектно-конструкторская разработка самолета повышенной вместимости Ан-148-200 (Ан-158) была завершена в 2009 году.

Работа над созданием Ан-158 заняла около года. Опытный экземпляр Ан-158 совершил первый полет 28 апреля 2010 года.

Завершение сертификации и начало коммерческих продаж Ан-158 планируется в первом квартале 2011 года. Со второго квартала 2011 года ожидаются поставки этой машины авиакомпаниям.

ИФК финансирует поставки практически всех российских самолетов производства ОАК, а также занимается лизингом самолетов Ил-96, Ту-204, Ан-148. Основными заказчиками поставляемой техники, помимо российских компаний, являются компании Кубы, Венесуэлы, Ирана. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) является одним из основных акционеров ИФК, ее доля составляет 48,4%. Группе Национальной резервной корпорации (НРК) Александра ЛЕБЕДЕВА принадлежит 25,8% акций, ВЭБу - 21,4%. Остальные 4,4% акций приходятся на миноритариев.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, и в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

(УНИАН)