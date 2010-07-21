В сентябре будет подписан ряд соглашений между Россией и Украиной

В сентябре в ходе визита премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Москву могут быть подписаны соглашения о сотрудничестве в высокотехнологических отраслях.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО, который вчера прибыл в Москву.

«Во время последнего визита нашего премьер-министра в Москву было договорено, что следующий визит Николая Яновича АЗАРОВА намечен на сентябрь – к этому времени договорено, что те проекты конкретных соглашений по авиации, судостроению, космосу и атомной энергетике будут доработаны, и, возможно, часть из них, а может быть и все, будут подписаны», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что точные сроки визита Н.АЗАРОВА в РФ пока не определены, но, вероятнее всего, визит состоится в начале сентября.