ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Кто и сколько купил самолетов на авиаярмарке в Фарнборо», в котором пишет – в первый день работы международного авиасалона в Фарнборо было заключено рекордное число контрактов - на общую сумму около $37 млрд. Из них $500 млн. - заслуга украинского госконцерна «Антонов», продавшего 20 самолетов Ан-158 россиянам…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/kto-i-skolko-samoletov-na-aviajarmarke-farnboro-143126/

* * *

Также «Дело» в материале «Банкиры из-за отсутствия кредитования вынуждены покупать низкодоходные сертификаты НБУ» пишет - в начале этой недели объем депозитных сертификатов НБУ в портфелях банков достиг 18,6 млрд. грн. Это наибольший показатель с начала июля…

http://delo.ua/dengi/banki/bankiry-iz-za-otsutstvija-kreditovanija-vynuzhdeny-pokupat-nizkodohodnye-sertifikaty-nbu-143124/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Фонд госимущества переключает программу» пишет – Фонд госимущества разработал новые правила приватизации госимущества. В них впервые указано, что в конкурсах могут участвовать не только профильные, но и портфельные инвесторы, а стоимость активов, если они не пользуются спросом, ФГИ сможет снижать по своему усмотрению. Инвесторы позитивно оценивают реформу, но отмечают, что проблемой приватизационных конкурсов остается коррупция…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1463033

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Альтернативная реальность» пишет – экономический кризис вызвал существенные изменения на украинском рынке альтернативного топлива. За последние несколько лет практически исчезли экономические стимулы для производства еще недавно популярных биоэтанола и биодизеля. В то же время рост цен на газ повысил интерес потребителей к твердому биотопливу и биометану, производством которых начали активно заниматься крупнейшие агрохолдинги. Уже к концу года этот сегмент может вырасти более чем вдвое, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1463023

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «НБУ сделал выгодное вложение» пишет – административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил уволить директора–распорядителя фонда Валерия Огиенко и назначить на его место бывшего заместителя главы НБУ Василия Пасичника. В преддверии передачи фонду новых полномочий по администрированию и ликвидации банков эксперты называют кадровое решение удачным. Теперь банкиры ожидают оттока кадров из подразделений по банковскому надзору НБУ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1463034

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Родовід Банк» верен донецким традициям» пишет – Кабмин решил назначить председателем правления «Родовід Банка» Юрия Райтбурга. Таким образом, банк переходит из рук донецкого бютовца Александра Шепелева в руки донецкого регионала Ивана Аврамова. Решение свидетельствует о том, что правительство воспринимает национализированные банки лишь как разменную монету за заслуги перед властью…

http://finance.eizvestia.com/full/rodovid-bank-veren-doneckim-tradiciyam

* * *

Также издание «Экономические известия» в публикации «Италия станет доступней» пишет – Минтранс меняет правила на рынке автоперевозок в Италию, что повлечет за собой передел его в пользу крупных компаний. Впрочем, с 2011 г. число разрешений на поездки в эту страну может вырасти почти на 15%, что должно ликвидировать проблему дефицита и дать возможность работать на этом направлении всем желающим…

http://markets.eizvestia.com/full/italiya-stanet-dostupnej

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Янукович может сидеть в отпуске, сколько захочет» пишет – президент Украины решил устроить себе каникулы почти на полтора месяца: с 12 июля до 24 августа он отправился в отпуск. Издание выяснило, что законодательно отдых высшего лица государства не регламентирован. Как отмечают юристы, согласно статьи 9 «Закона о госслужбе», правовой статус президента регулируется Конституцией и спецзаконами…

http://mycityua.com/articles/country/2010/07/21/054017.html

* * *

Также «Газета по-киевски» в материале «В Киеве торговали «лейкозным» сыром» пишет – в столичных супермаркетах сбывали сыр, изготовленный под Чернобылем, из молока коров, больных лейкозом…

http://mycityua.com/articles/city/2010/07/21/031347.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Как купить билет на поезд и не париться» подаются пояснения железнодорожников, в каких поездах на популярных направлениях есть комфорт…

http://www.segodnya.ua/news/14155570.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Прости оружие - Кабмин вернул Президенту контроль над спецэкспортом» пишет – «ТАСКО-экспорт» по решению Кабмина переподчинят Президенту. Удивительно, но 3 года назад правительство Януковича яростно сопротивлялось передаче компании под контроль Виктора Ющенко...

https://economics.unian.net/rus/detail/53477

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Правительство не продешевит» пишет – нефтяные месторождения им. Требса и Титова могут быть выставлены на конкурс по рекордной цене: Минэнерго России оценило единоразовый платеж за них в 60 млрд руб., и правительство настроено получить с нефтяников по максимуму…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/21/241149

* * *

Также издание «Ведомости» в материале «Удвоение «Одноклассников» пишет – за прошлый год социальная сеть «Одноклассники» увеличила чистую прибыль почти в 10 раз, а выручку - в 2,4 раза. Причиной может быть введение платных сервисов и сокращение затрат…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/21/241173

* * *

Издание «Известия» в публикации «Экспресс «Пекин–Москва»: это реально» подает интервью главы РЖД Владимира Якунина, который рассказал о модернизации, морали и будущем скоростных поездов в России…

http://www.izvestia.ru/tmpcontent/articles/express_pekin_moskva/

(УНИАН)