В топ-10 депутатов-«трудоголиков» попали две женщины

По данным издания «Публичные люди», в топ-10 депутатов-«трудоголиков», которые во время 6 сессии Верховной Рады VI созыва зарегистрировали наибольшее количество законопроектов, попали две женщины - народные депутаты Ольга БОДНАР (БЮТ) и Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (БЮТ).

Они зарегистрировали по 220 и 156 законопроектов соответственно и заняли 7 и 10 места.

В ходе исследования было проанализировано работу всех 450 депутатов ВР. Критерием рейтинга стала основная обязанность народных депутатов – законотворчество – количество законопроектов, поданных субъектом права законодательной инициативы, сообщает издание.

Первое место по количеству зарегистрированных законопроектов занял Сергей ПОДГОРНЫЙ (БЮТ) – 848 законопроектов, второе – Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС) – 808 законопроектов, третье – Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ (НУ-НС) – 548 законопроектов.

В топ-10 депутатов-«трудоголиков» также попали Виктор ШВЕЦ (БЮТ) – 286 законопроектов, 4 место; Сергей КИВАЛОВ (ПР) – 255, 5 место; Виктор СИНЧЕНКО (Блок Литвина) – 223, 6 место; Сергей ТЕРЕХИН (БЮТ) – 189, 8 место и Виктор ПАВЛЕНКО (БЮТ) – 171, 9 место.

Кроме того, более ста законопроектов подали на рассмотрение следующие депутаты: Николай ТРАЙДУК (БЮТ) - 142, Александр ЕФРЕМОВ и Василий ХАРА (ПР) - 135, Александр ТКАЧЕНКО (КПУ) – 111, Олег ЗАРУБИНСКИЙ (Блок Литвина) – 108, Юрий МИРОШНИЧЕНКО (ПР) – 102.

Между тем издание также наводит список депутатов, которые не внести ни одного законопроекта.

В частности, из фракции Партии регионов таких депутатов 24: Виталий БОРТ, Игорь ГЛУЩЕНКО, Игорь ГУМЕНЮК, Александр ДАРДА, Владимир ДЕМИШКАН, Николай ДЕМЯНКО, Тятьяна ЗАСУХА, Владимир ЗУБИК, Юрий ИВАНЮЩЕНКО, Виталий КАЛЮЖНЫЙ, Сергей КИЙ, Анатолий КОРЖЕВ, Александр ЛЕЩИНСКИЙ, Иван МИРНЫЙ, Сергей МОМОТ, Владимир НАКОНЕЧНЫЙ, Андрей ОРЛОВ, Игорь ПЛОХОЙ, Антон ПРИГОДСКИЙ, Андрей СЕЛИВАРОВ, Артём СИНИЦА, Валерий ХАРЛИМ, Василий ХМЕЛЬНИЦКИЙ, Юрий ЧЕРТКОВ.

Из фракции БЮТ - 11 депутатов: Валерий БАБЕНКО, Андрей ВЕРЕВСКИЙ, Владимир ДОНЧАК, Константин ЖЕВАГО, Евгений ЗИМИН, Валентин ЗУБОВ, Пётр КУЗЬМЕНКО, Иван КУРОВСКИЙ, Владимир ЛЕМЗА, Николай ПОТАПЧУК, Виталий ЧЕПИНОГА.

Из фракции НУ-НС - 2 депутата: Давид ЖВАНИЯ, Иван ПЛЮЩ.

Итого из 450 депутатов ВР 37 абсолютно не проявляли законодательной инициативы с 2007 года. Кроме того, большинство из них также не внесли ни единой поправки в законопроекты.