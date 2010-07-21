Украина и Израиль подписали соглашение о безвизовом режиме

Сегодня в рамках официального визита в Израиль министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО подписал Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль об отказе от визовых требований для лиц, которые пользуются паспортами гражданина или служебными паспортами Украины и Государства Израиль.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в соответствии с подписанным соглашением, граждане Украины и Израиля, которые пользуются действительными паспортами гражданина или служебными паспортами, дающими право пересечения границы, могут въезжать на территорию другого государства, проезжать через нее или находиться на ней без получения визы на протяжении 90 дней за срок, который составляет 180 дней.

Выступая на пресс-конференции, К.ГРИЩЕНКО подчеркнул историческую важность подписания соглашения об отказе от визовых требований для граждан Израиля и Украины.

«У наших народов есть общее историческое наследие, поскольку на протяжении веков украинцы и евреи жили вместе. Украина стала домом для одной из наибольших в мире еврейских общин. С другой стороны, украинская община сегодня является одной из наибольших в Израиле. Все это обусловливает активный украинско-израильский диалог, а также тот факт, что Израиль остается одним из ключевых партнеров Украины в регионе», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

Глава внешнеполитического ведомства Украины выразил удовлетворение достигнутой динамикой украинско-израильского сотрудничества.

«Сегодня мы открываем новые возможности наших взаимоотношений, которые базируются на демократических ценностях и принципах. Отмена виз является важным сигналом для дальнейшего углубления двусторонних отношений, свидетельствует о желании двух правительств упростить контакты между нашими народами. Такой шаг, на наш взгляд, должен стимулировать не только туристический обмен и межличностные контакты, а также способствовать деловым отношениям в различных сферах», - отметил министр иностранных дел Украины.

К.ГРИЩЕНКО также подчеркнул практическую важность переговоров относительно режима свободной торговли между Украиной и Израилем, либерализации авиационного сообщения и тому подобное.

«Минимизируя существующие барьеры, мы стремимся развивать в наших отношениях те свободы, которые являются стандартом для общеевропейского демократического, экономического и культурного пространства. Украина видит в Государстве Израиль важного партнера для плодотворного сотрудничества на международной арене, в международных организациях, а также решении важных для мирового сообщества проблем», - подчеркнул в своем выступлении К.ГРИЩЕНКО.

Отметим, договоренности об отмене виз Украина и Израиль достигли в конце 2009 года.

21 июня директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН сообщил, что МИД надеется завершить процедуры по введению безвизового режима с Израилем до осени этого года.

Он также сообщил, что после подписания соглашения о введении безвизового режима для граждан обеих стран правительства обоих государств должны окончательно его утвердить, обменяться нотами о завершении всех процедур, и только после этого соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Израилем вступит в силу.