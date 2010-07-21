Анонс на 22 июля

Публичное вручение иска Федерацией профсоюзов Украины к Окружному административному суду г. Киева относительно обжалования, признания незаконной и отмены постановления НКРЭ о повышении тарифов, которое состоится завтра, 22 июля.

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Состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины.

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Круглый стол на тему: "Рейтинговые агентства как индикатор финансового рынка. Роль рейтингов и рейтинговых агентств в мире посткризиса". Организаторы: Investor Relations Agency; ИнА "Українські новини". Круглый стол проводится под эгидой Украинской ассоциации по связям с инвесторами (UAIR).

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В Главном управлении градостроения, архитектуры и дизайна городской среды состоится заседание секции архитектурно-градостроительного совета. Планируется рассмотреть: проект строительства Киевской областной больницы № 2 с целью создания кардиохирургического центра по ул. Сырецкой 49; строительство ресторана в комплексе с магазином продажи товаров искусства и выставочным залом по Андреевскому спуску и другие проекты.

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КМУ Азаров - комитет экономических реформ

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Круглый стол на тему: «Состоится ли реформа в государственном регулировании цен на социально значимые продукты питания?». Участники: Михаил Русинский, зам.министра экономики; Лариса Ефимова, зам.начальника Госинспекции по контролю за ценами; Юрий Кищак, директор департамента пищевой промышленности Министерства аграрной политики; Виктория Богданец, директор департамента рассмотрения дел в агропромышленном секторе Антимонопольного комитета; Александр Бакуменко, глава совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины»; Вячеслав Котков, зам.главы правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины; Игорь Баленко, совладелец торговой сети «Фуршет».

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Состоится презентация результатов опроса общественного мнения, который был проведен в июне/июле 2010 года компанией «GfK-Ukraine» по заказу Проекта USAID «Развитие рынков капитала». Опрос касается вопросов инвестирования/отношения/доверия населения к разным финансовым институтам/инструментам, вопросов пенсионной реформы/пенсионного возраста, вопроса послекризисного поведения людей по сбережению средств, а также отдельных аспектов финансовой грамотности населения. Участники: представители Министерства труда и социальной политики, НБУ, банков, профессиональные участники фондового рынка, КМУ, Проекта USAID «Развитие рынков капитала».

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При участии министра экономики Украины В.Цушко состоятся торжественные мероприятия по случаю профессионального праздника - Дня работников торговли.

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Пресс-конференция на тему: «Приватизация по новым правилам». В мероприятии примет участие экс-председатель Фонда госимущества Валентина Семенюк-Самсоненко.

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Пресс-конференция на тему: "Позиция профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев относительно ситуации, которая сложилась с законодательством на фондовом рынке Украины" Участники: Владимир Щербань, глава Совета Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев (ПАРД); Алексей Кий, президент ПАРД.

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В Администрации Президента Украины состоится брифинг председателя Государственного агентства по управлению национальными проектами Сергея Евтушенко.

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Пресс-конференция на тему: «Евро в ожидании результатов стресс-тестов коммерческих банков Европы. Перспективы валюты до конца года». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

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Состоится видео-пресс-конференция Москва- Киев- Кишинев при участии заместителя директора Федеральной миграционной службы РФ Екатерины Егоровой. Вопросы: Как осуществляется миграционный учет иностранных граждан? Что должен знать иностранный гражданин, приехавший в Россию в поисках работы? Как оформить разрешение на работу и получить патент на осуществление трудовой деятельности? Какие социальные гарантии может предоставить Россия иностранным рабочим? Как получить российское гражданство? Как работает государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом?

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Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится расширенное совещание при участии руководителей областных государственных администраций.

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В пгт. Дослидницкое Васильковского р-на Киевской области состоится официальное открытие «Дня поля 2010». Организаторами этой ежегодной Международной выставки технологий, техники и семян является Минагрополитики, Минпромполитики, НААНУ. В этом году мероприятие состоится на базе УкрНИИПИТ им. Л.Погорелого. Откроет «День поля» министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк. Также в церемонии примут участие руководители Киевской области, профильного парламентского комитета, аграрных предприятий, зарубежных институций и организаций, представители дипломатического корпуса. Во время выставки пройдут тематические «круглые столы», мастер-классы, совещания и семинары. Мероприятия в рамках «Дня поля 2010» завершатся 23 июля. Для СМИ будет организован транспорт.

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С 22 июля в Украине начнется регистрация кирилличных доменов в зонах .com.ua и .kiev.ua. Можно регистрировать такие имена как, например, компания.com.ua, аренда.kiev.ua, отдых.com.ua и другие имена доменов, которые состоят из букв украинской и российской азбук. Отныне у каждого есть возможность зарегистрировать домен, который состоит из символов родного языка в привычных и популярных доменных зонах. Подать предварительный заказ на регистрацию можно на сайте компании «Центр интернет-имен Украины». Стоимость представления заявки составляет 145 грн. На одно доменное имя может быть подан и оплачен лишь один заказ. ООО «Центр интернет-имен Украины» - ICANN-аккредитованный регистратор доменов.