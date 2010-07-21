ГЛАВНОЕ на 21 июля (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня

Финансы

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) 28 июля рассмотрит запрос Украины на начало новой программы сотрудничества, поддержанной кредитом stand-by.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

Согласно сообщению, одновременно планируется принять решение об отмене действующего соглашения.

Кроме того, Совет директоров рассмотрит отчет о нарушении обязательств Украины в части предоставления информации (секция 5 статьи VIII) и рекомендации в отношении разрешенного отступления в связи с несоблюдением критериев исполнения.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в текущем году Украина планирует получить два транша кредита Международного валютного фонда в размере 3 млрд. долл. США.

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО 14 июля заявил, что в правительстве надеются, что МВФ примет решение о продолжении сотрудничества с Украиной до конца июля. Он отметил, что заседание Совета директоров МВФ планируется провести 28 июля. «Думаю, что на этом заседании будет принято решение», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что на заседании Кабинета министров 14 июня был одобрен меморандум о продолжении сотрудничества с МВФ.

Напомним, Кабинет министров Украины и миссия Международного валютного фонда в начале июля согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года. Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл. США.

15 июля источник в правительстве сообщил корреспонденту УНИАН, что в текущем году Украина ожидает получить один транш нового кредита Международного валютного фонда (МВФ), эквивалентный порядка 10 млрд. грн.

В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила три транша на общую сумму 10,6 млрд. долл.

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Государственное агентство Украины по инвестициям и развитию (Госинвестиций) сформировало базу данных стратегически важных для государства и привлекательных для инвесторов инновационных и инфраструктурных проектов, реализация которых требует привлечения инвестиций, в том числе иностранных.

Об этом сказано в сообщении Госинвестиций, переданном агентству УНИАН.

На 20 июля т.г. в Госинвестиций поступила информация о более чем 1200 проектов, из которых в базу данных отобран 891 проект. Более половины из них (495 проектов) были предоставлены областными государственными администрациями, а также органами местной власти. Почти каждое четвертое проектное предложение поступило от министерств и ведомств. Из числа проектов, которые прорабатывает Госинвестиций, включено 195 проектов (22%).

Самое большое количество проектов поступило из Ивано-Франковской (163 проекта), Запорожской (94), Днепропетровской (71), Донецкой (59) и Кировоградской (55) областей. Наименьшее количество проектов представлено Черновицкой (9 проектов), Ривненской (7), Винницкой (5), Сумской (4) областями и г. Севастополь (6).

Каждый восьмой проект (24) поступил от Минпромполитики, а каждый двадцатый (10) – от Национального космического агентства Украины. Минтранссвязи представлено в базе данных 5 проектами. Минагрополитики предлагает реализовать три проекта.

В базу данных вошло 495 региональных проектов, из них: от ОГА – 461 проект, Совета министров АР Крым – 22, Севастопольской городской государственной администрации и Тернопольского городского совета – по 5 проектов, Киевской городской государственной администрации – 2 проекта.

В перечень стратегически важных вошли также 162 инвестиционных проекта, предоставленных региональными центрами Госинвестиций.

Справка УНИАН. Государственное агентство Украины по инвестициям и развитию (Госинвестиций) создано в 2005 году (до июня 2010 года – Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям).

Основными заданиями Госинвестиций являются участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, содействие привлечению инвестиций, обеспечение повышения отечественного потенциала по экспорту продукции, производимой на предприятиях отраслей экономики, а также стимулирование отечественного производства продукции, импорт которой составляет значительную долю на рынке Украины.

К сфере управления Госинвестиций относятся Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, Украинский центр содействия иностранному инвестированию, Государственное предприятие «Национальный центр внедрения отраслевых инновационных программ», а также 13 региональных центров и пять их представительств.

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Украинские банки в январе-июне текущего года сократили чистый убыток, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, на 42% - до 8,306 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократились на 9,5% и составили 65,2 млрд. грн. Расходы банков за отчетный период сократились на 14,9% и составили 73,5 млрд. грн», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, процентные расходы в структуре расходов составляют 43,22%, а отчисления в резервы, которые занимали основную часть расходов в кризисный период, - 31,76%.

Как сообщалось, убытки банковской системы Украины в первом квартале 2010 года составили 4,423 млрд. грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 июля 2010 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков.

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Собственный капитал банков за июнь 2010 года, по предварительным данным, снизился на 0,274%, с начала года вырос на 10,4% - до 127,162 млрд. грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков с начла года вырос на 11,8%, в июне на 0,2% и на 1 июля составлял 133,2 млрд. грн.

Активы банков с начала года выросли на 0,6%, в июне снизились на 0,045% и на 1 июля составляли 885,57 млрд. грн., общие активы составили — 1 трлн. 019,7 млрд. грн. (в июне выросли на 0,3%).

Объем предоставленных банками кредитов с начала года снизился на 4%, в июне снизился на 0,3%, и на 1 июля составил 717,3 млрд. грн. При этом объем кредитов юридическим лицам с начала года снизился на 1% (в июне вырос на 0,4%) - до 470,2 млрд. грн.. объем кредитов физическим лицам в январе-июне снизился на 9,9% (в июне на 1,3%) - до 200,4 млрд .грн.

Обязательства банков по состоянию на 1 июля составляли 758,4 млрд. грн., что на 0,9% меньше показателя на начало года. В том числе объем средств юридических лиц за первое полугодие вырос на 6% (с июне снизился на 1,4%) и на конец июня составил 122,2 млрд. грн., объем средств физических лиц с начала года вырос на 13,8% (в июне на 2,7%) - до 238,94 млрд. грн.

Также сообщается, что регулятивный капитал банков с начала года вырос на 8,6% (в июне на 0,2%) и на 1 июля составил — 147,5 млрд. грн.

По состоянию на 1 июля 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.

Валютный рынок

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8950/7,8995, к 12:00 сузился спрэд 7,8975/7,8995. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,8970/7,8995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8980.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2599, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2597/0,2598. К закрытию цены снизились до 0,2593/0,2594. В России курс доллар-рубль незначительно повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,4700 (-0,0300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2899/1,2901, а к 14:30 упали до 1,2812/1,2814. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1830/10,1905, к 12:00 цены ушли вниз – 10,1570/10,1655. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,1155/10,1245.

Международные отношения

Сегодня в рамках официального визита в Израиль министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО подписал Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль об отказе от визовых требований для лиц, которые пользуются паспортами гражданина или служебными паспортами Украины и Государства Израиль.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в соответствии с подписанным соглашением, граждане Украины и Израиля, которые пользуются действительными паспортами гражданина или служебными паспортами, дающими право пересечения границы, могут въезжать на территорию другого государства, проезжать через нее или находиться на ней без получения визы на протяжении 90 дней за срок, который составляет 180 дней.

Выступая на пресс-конференции, К.ГРИЩЕНКО подчеркнул историческую важность подписания соглашения об отказе от визовых требований для граждан Израиля и Украины.

«У наших народов есть общее историческое наследие, поскольку на протяжении веков украинцы и евреи жили вместе. Украина стала домом для одной из наибольших в мире еврейских общин. С другой стороны, украинская община сегодня является одной из наибольших в Израиле. Все это обусловливает активный украинско-израильский диалог, а также тот факт, что Израиль остается одним из ключевых партнеров Украины в регионе», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

Глава внешнеполитического ведомства Украины выразил удовлетворение достигнутой динамикой украинско-израильского сотрудничества.

«Сегодня мы открываем новые возможности наших взаимоотношений, которые базируются на демократических ценностях и принципах. Отмена виз является важным сигналом для дальнейшего углубления двусторонних отношений, свидетельствует о желании двух правительств упростить контакты между нашими народами. Такой шаг, на наш взгляд, должен стимулировать не только туристический обмен и межличностные контакты, а также способствовать деловым отношениям в различных сферах», - отметил министр иностранных дел Украины.

К.ГРИЩЕНКО также подчеркнул практическую важность переговоров относительно режима свободной торговли между Украиной и Израилем, либерализации авиационного сообщения и тому подобное.

«Минимизируя существующие барьеры, мы стремимся развивать в наших отношениях те свободы, которые являются стандартом для общеевропейского демократического, экономического и культурного пространства. Украина видит в Государстве Израиль важного партнера для плодотворного сотрудничества на международной арене, в международных организациях, а также решении важных для мирового сообщества проблем», - подчеркнул в своем выступлении К.ГРИЩЕНКО.

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Украина и Эфиопия намерены ускорить работу по подготовке Межправительственного соглашения о сотрудничестве в торговле, экономике и защите инвестиций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, о необходимости ускорения подготовки этого документа договорились сегодня в ходе встречи заместитель министра экономики Украины Владимир БАНДУРОВ и Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Украине по совместительству (с резиденцией в Москве) Текетел Форсидо ВАМИШО.

В ходе встречи были обсуждены перспективные отрасли сотрудничества: электроэнергетика, нефтедобыча, нефтепереработка и строительство трубопроводов.

Справка УНИАН. По итогам января-мая 2010 года экспорт товаров из Украины в Эфиопию, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, вырос на 50% и составил 30,78 млн. долл., импорт – почти втрое – до 331 тыс. долл.

По итогам 2009 года экспорт из Украины в Эфиопию составил 43,58 млн. долл., импорт – 377 тыс. долл.

Соцполитика

По итогам первого квартала 2010 г. доходы населения в Украине составили 216,498 млрд. грн., что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

В частности, по Донецкой области доходы населения по итогам 1-го квартала т.г. составили 24,097 млрд. грн. (на 13% больше, чем за первый квартал 2009 г.), в г. Киев – 31,702 млрд. грн. (+13%), по Днепропетровской области – 17,725 млрд. грн. (+15%). Самые низкие доходы в 1-м квартале т.г. получили жители г. Севастополь – 1,734 млрд. грн. (+20%).

Имеющиеся доходы населения по итогам 1-го квартала т.г. составили 161,07 млрд. грн., что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Имеющийся доход на одного украинца также увеличился на 16%, по сравнению с первым кварталом 2009 г., и составил 3,507 тыс. грн.

Самый большой имеющейся доход на одного украинца зафиксирован в г. Киев - 8,231 тыс. грн., самый низкий - в Тернопольской области - 2,219 тыс. грн.

Агро

Хлеборобы Донецкой области собрали первый миллион тонн зерна нового урожая.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

В сообщении отмечается, что аграриев области поздравили с этой трудовой победой председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК и председатель областного совета Андрей ШИШАЦКИЙ. В своем поздравлении хлеборобам руководители региона заявили, что «главное сегодня – не отступать от своих позиций, не терять энтузиазма в достижении поставленных целей и работать на благо населения».

«Уверены, что и в дальнейшем высокие показатели труда будут расти вместе с благосостоянием жителей Украины, а любовь к земле, опыт и целеустремленность будут способствовать сохранению и приумножению богатств отрасли», - говорится в поздравлении.

В пресс-службе облгосадминистрации напомнили, что на последней пресс-конференции (19 июля) губернатор Донецкой области прогнозировал, что в нынешний урожай в регионе «мы соберем 2 млн. тонн хорошего зерна, из которого 30% будет второго и первого класса - качественного продовольственного зерна».

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Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура из-за обнаружения 10 тысяч паков тухлых яиц на птицефабрике «Южная-Холдинг» возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц предприятия по факту злоупотребления служебным положением и нарушения правил, установленных для предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"Птицеводы оказались под следствием после того, как на предприятии нашли 10 тысяч паков просроченных яиц, которые по требованию инспекции ветмедицины не были своевременно утилизированы и оставались гнить на его территории", - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура напоминает, что в прошлом году экс-руководителя этой птицефабрики привлекли к уголовной ответственности за такое же преступление. В помещениях предприятия нашли два миллиона тухлых яиц.

Криминал

Работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в Закарпатской области разоблачили служебных лиц Ужгородского филиала одного из профсоюзов, которые присвоили почти 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД, в частности, установлено, что злоумышленники, используя копии паспортов, идентификационных номеров и поддельные справки о доходах граждан, без их ведома подделали кредитные договоры, на основании которых оформили и получили кредитные средства в сумме 950 тыс. грн. В дальнейшем средства были присвоены и использованы по собственному усмотрению.

По данному факту следственным отделом УБОП ГУМВД возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Санкции этих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В Черновицкой области правоохранительные органы разоблачили служебных лиц Управления капитального строительства Черновицкой областной государственной администрации и частного предпринимателя, которые, злоупотребляя служебным положением, нанесли ущерб государству на сумму почти 1 млн. 400 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, упомянутые служащие внесли в акты за февраль 2010 года заведомо неправдивые сведения относительно объемов выполненных строительных работ в рамках первоочередных противооползневых мер в с. Черногузы Выжницкого района Черновицкой области, в результате чего частный предприниматель незаконно получил средства в сумме 1 млн. 396 тыс. грн., которые были выделены из Стабилизационного фонда государственного бюджета в соответствии с распоряжением Кабинета министров «О выделении Черновицкой ОГА средств Стабилизационного фонда для завершения в 2009 - 2010 годах строительства мостов, берегоукрепительных работ, объектов социально-культурного назначения и водоотводов, которые находятся в коммунальной собственности».

Таким образом, должностные лица Управления капитального строительства Черновицкой ОГА и предприниматель нанесли государству ущерб на указанную сумму.

Прокуратурой Черновицкой области в отношении служебных лиц Управления капитального строительства Черновицкой ОГА и частного предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог.

В содеянном подозреваются 47-летний бывший начальник УКС Черновицкой ОГА, 55-летний первый заместитель начальника УКС ОГА - председатель тендерного комитета и 48-летний заместитель начальника производственно-технического отдела УКС, который осуществлял технадзор за выполнением работ.

Подозреваемые задержаны.

Погода

Завтра в Украине сохранится жаркая погода с температурой ночью 17-22°, на побережье морей до 26°; днем в западных областях 26-31°, на остальной территории 30-34°, местами 35-37°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в большинстве западных областей, местами в Крыму и Приазовье ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-восточный (на западе юго-восточный), 5-10 м/с.

В Киевской области в четверг осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 35°. В Киеве температура ночью 20-22°, днем 35°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-28°, в Днепре возле Киева 28°.

(УНИАН)