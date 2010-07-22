Кабмин отменил распоряжение Тимошенко относительно МВД

Кабинет министров Украины отменил распоряжение предыдущего правительства о введении дополнительно должности первого заместителя министра внутренних дел Украины.

Соответствующее распоряжение правительства от 19 июля размещено на сайте Кабмина.

Как отмечается в сообщении, это решение принято Кабмином во исполнение постановления Окружного административного суда Киева от 23 июня.

Этим же распоряжением отменены распоряжения предыдущего правительства от 28 января о назначении Юрия ЛУЦЕНКО первым заместителем министра внутренних дел Украины и о временном возложении на него исполнения обязанностей главы МВД.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2010 года Верховная Рада приняла постановление «Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины». “За” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В тот же день, на внеочередном заседании правительства, Кабинет министров назначил Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел. При этом тогдашний первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что фракция Партии регионов подаст иск в Киевский окружной административный суд относительно незаконности назначения Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем министра внутренних дел.