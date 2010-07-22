ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Каждый десятый кредит в Украине - проблемный», в котором пишет – несмотря на улучшение экономической ситуации, в Украине продолжается рост невыплаченных кредитов. По сравнению с предыдущим годом, проблемная задолженность перед банками выросла с 70 млрд. до 77,5 млрд. гривень…

http://delo.ua/dengi/banki/kazhdyj-desjatyj-kredit-v-ukraine-problemnyj-143157/

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Также «Дело» в материале «После публикации в «ДЕЛЕ» Азаров запретил госзакупки автомобилей» пишет - премьер Николай Азаров запретил министерствам закупать новые служебные автомобили и дорогую технику. Поручение главы правительства вышло после публикации изданием о намерении МВД приобрести 20 VIP-автомобилей общей стоимостью свыше 6 млн. грн.

http://delo.ua/vlast/politika/posle-publikacii-v-dele-zapretil-goszakupki-avtomobilej-143140/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Зерновые выпали в осадки» пишет – большое количество осадков в начале лета привело к тому, что лишь треть украинской пшеницы нового урожая, согласно действующему стандарту, сможет считаться продовольственной. Понимая, что это приведет к значительным убыткам аграриев, правительство предлагает понизить стандарт. Если это произойдет, то выпекать хлеб без химических добавок будет невозможно, отмечают хлебопеки…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1473390

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Экономика сработала на пределе» пишет – украинская экономика в I полугодии выросла на 6,3%, заявили вчера в правительстве, тогда как еще в I квартале темпы роста ВВП составляли 4,9%. Если расчеты Кабмина верны, экономика во II квартале прибавила 7,5%, отмечают эксперты. Во II полугодии они ожидают торможение темпов развития…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1473386

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Генерации сторговались с потребителями» пишет – правительство приступило к реформированию рынка электроэнергии. Вчера в рамках этой реформы прошел первый аукцион по продаже электроэнергии для внутренних потребителей. В ходе торгов ее цена выросла почти на четверть, но это не предел, отмечают участники рынка. Продолжение таких аукционов, по их мнению, может значительно улучшить финансовые показатели генераций и облэнерго…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1473407

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Издание «Экономические известия» в публикации «Экспортерам предлагают подождать» пишет – выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для финансирования операций Аграрного фонда по закупке зерна можно считать решенным вопросом. Но чтобы рынок проглотил 5 млрд. грн. «аграрных» бумаг, выпуск НДС-облигаций могут снова отложить…

http://finance.eizvestia.com/full/eksporteram-predlagayut-podozhdat

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Порты плывут к приватизации» пишет – вопреки положительным тенденциям в других подотраслях транспорта, объемы перевалки грузов в морских портах продолжают снижаться. Наиболее провальным сектором по-прежнему остается транзит, в то время как рост импортного грузопотока немного выравнивает ситуацию. Спасти отрасль может тотальная приватизация, считает власть…

http://markets.eizvestia.com/full/porty-plyvut-k-privatizacii

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«Газета по-киевски» в материале «К 2025 году Киев застроят в три раза больше» пишет – Киев уже три года живет фактически без генерального плана. Авторов действующего Генплана – институт «Киевгенплан» – команда Черновецкого в 2008 году отстранила от дел, передав функции разработчиков генплана КО «Центр градостроительства и архитектуры»…

http://mycityua.com/articles/city/2010/07/22/035355.html

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Также «Газета по-киевски» в материале «Едем в Израиль: дешево и без виз» пишет – вчера в Иерусалиме министры иностранных дел Израиля и Украины Авигдор Либерман и Константин Грищенко подписали протокол о введении взаимного безвизового режима между двумя странами…

http://mycityua.com/articles/country/2010/07/22/045048.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Наши депутаты получают в пять раз меньше европейских» пишет о том, как живут депутаты в разных странах мира…

http://www.segodnya.ua/news/14155926.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Должникам за коммуналку включат «счетчик»?» пишет – власть намерена возобновить пеню за неоплату ЖКУ. Таким образом она хочет обезопасить себя от неминуемого снижения уровня проплат на фоне повышения тарифов. Данная идея не исправит ситуацию, считают эксперты…

https://economics.unian.net/rus/detail/53633

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Азбука власти: Общий язык Медведева и Путина» пишет – словарный запас членов российского властвующего тандема, президента и председателя правительства, разнообразен и интересен для изучения. Однако, если внимательно ознакомиться с их публичными выступлениями, то выяснится, что лексиконы двух лидеров очень похожи. Они близки настолько, что возникают серьезные сомнения в возможности — на основе публичных высказываний — отличить деяния первого от деяний второго…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/22/241291

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Также издание «Ведомости» в материале «Хорошо быть Путиным» пишет – в России около 2000 человек носят фамилию Путин. Кто-то действительно приходится премьеру родственником, как, например, его племянник Михаил, работающий потихоньку в «Согазе», а кто-то приписывает себе родство с премьером в надежде заработать на этом. «Ведомости» разыскали несколько однофамильцев премьера и спросили, помогает ли им их громкая фамилия в бизнесе…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/21/241133

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Издание «Известия» в публикации «Тариф «Бессовестный» пишет - "большая тройка" мобильных операторов, которая контролирует практически весь российский рынок услуг связи, жалуется на своих абонентов. Граждане задолжали МТС, "Мегафону" и "Билайну" более миллиарда рублей. Однако, говорят эксперты, мобильные операторы во многих случаях виноваты сами. Как минимум, из-за непомерной платы за роуминг….

http://www.izvestia.ru/connect/article3143900/

(УНИАН)