Янукович на этой неделе встретится с Путиным

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на этой неделе проведет встречи с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ и предстоятелем Русской православной церкви патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Президента Украины Денис ИВАНЕСКО, завтра, 23 июля, в Крыму пройдет встречу В.ЯНУКОВИЧА и патриарха КИРИЛЛА. Встреча состоится в рамках визита предстоятеля РПЦ в Украину.

В субботу, 24 июля, в Крыму глава государства проведет встречу с В.ПУТИНЫМ. Встреча состоится в рамках однодневного рабочего визита главы российского правительства в Украину.