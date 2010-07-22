Янукович на этой неделе встретится с Путиным
10:41, 22 июля 2010Разное
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И патриархом Кириллом
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на этой неделе проведет встречи с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ и предстоятелем Русской православной церкви патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ.
Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Президента Украины Денис ИВАНЕСКО, завтра, 23 июля, в Крыму пройдет встречу В.ЯНУКОВИЧА и патриарха КИРИЛЛА. Встреча состоится в рамках визита предстоятеля РПЦ в Украину.
В субботу, 24 июля, в Крыму глава государства проведет встречу с В.ПУТИНЫМ. Встреча состоится в рамках однодневного рабочего визита главы российского правительства в Украину.
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