Близнюк предлагает создать единые логистические центры

Председатель Донецкой областной госадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК выступает за создание единых логистических центров на приграничных территориях России и Украины.

Об этом он заявил 21 июля на встрече с делегацией Российской Федерации, обсуждая актуальные вопросы развития торгово-экономических отношений шахтерского региона с Россией, сообщила УНИАН пресс-служба Донецкой ОГА.

В сообщении отмечается, что Россию на встрече представляли директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития РФ Сергей ЧЕРНЫШЕВ и Торговый представитель Российской Федерации в Украине Сергей ИВАНОВ.

«Создание единых логистических центров, которые бы были взаимовыгодными, – это тема, которую мы с вами должны рассмотреть. Мы ее понимаем на уровне региона. Скорее всего, это должно быть на уровне двух министерств экономики или транспорта», - сказал А.БЛИЗНЮК.

При этом он добавил, что нужно пересматривать логистику и создавать единые логистические центры, которые были бы взаимовыгодными. "Это может быть территория как российская, так и украинская, объединенная для общих целей по 1 тыс. или 20 тыс. гектар от каждой из сторон», - сказал губернатор.

В свою очередь С.ИВАНОВ отметил, что нужно решить проблему пересечения границы между двумя государствами, чтобы этот переход был удобным, комфортным, быстрым и дешевым как для украинцев, так и для россиян. Он подчеркнул, что это особенно актуально в связи с проведением в Украине финального тура Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.