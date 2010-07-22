В Блоке Кличко отметили недостатки работы Киевсовета

Работа нынешнего состава Киевского городского совета является неэффективной и ориентирована исключительно на решение земельно-имущественных вопросов.

Об этом заявила заместитель председателя фракции Блока Кличко в столичном горсовете Наталия НОВАК, сообщили УНИАН в пресс-службе блока.

«Недавно мы получили статистическую информацию о том, как именно комиссии Киевсовета выполнили план работ за январь-июнь 2010 года. Откровенно скажу – эти данные совсем не утешительны. Например, комиссия по вопросам бюджета и социально-экономического развития должна была проработать 26 важных вопросов и подать их на рассмотрение городского совета. Однако, в конечном счете, было принято лишь 12 проектов решений! И это в то время, когда бюджет столицы катастрофически не выполняется, существуют проблемы практически в каждой сфере жизнедеятельности города», – заявила Н.НОВАК.

Подобная ситуация наблюдается и в транспортной комиссии – вместо 24 запланированных проектов решений принято 7.

«Вероятно, депутаты считают, что транспорт в Киеве работает, как часы, и заниматься такими вопросами не нужно», – заметила Н.НОВАК.

Вместе с тем, по данным Блока Кличко, столичный горсовет за полгода принял 655 решений в земельно-имущественной сфере.

«Так, комиссия по вопросам собственности должна была подготовить 12 вопросов, но Киевсовет принял по ним 63 решения. Ударными темпами работала и комиссия по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры – вместо 42 проектов решений принято аж 655! Как видим, приоритеты провластного большинства Киевсовета остаются неизменными: сначала земля и имущество для себя, а затем – «гречка» для киевлян», – отметила Н.НОВАК.