Севастополь посетит делегация из Москвы во главе с Лужковым

Севастопольская городская государственная администрация официально подтвердила информацию о предстоящем приезде в город мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА и разместила на своем веб-сайте программу визита делегации из российской столицы, который состоится 24-25 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с программой пребывания, 24 июля в Большом зале ГГА пройдет встреча председателя Севастопольской городской государственной администрации Валерия САРАТОВА с мэром Москвы Ю.ЛУЖКОВЫМ.

После встречи состоится подписание Программы сотрудничества между правительством Москвы и Севастопольской горгосадминистрацией на 2011-2013 годы. По итогам подписания документа состоится подход к прессе.

С 17.30 до 17.45 московская делегация посетит Михайловскую батарею, где 4 июля открылся Военно-морской музей Украины.

Также для членов московской делегации будет организована экскурсия по Музею героической обороны и освобождения Севастополя.

25 июля, в День Военно-Морского флота Российской Федерации, делегация из Москвы примет участие в обходе на катере парадного строя кораблей.

Кроме того, участники делегации просмотрят военно-спортивный праздник в честь дня ВМФ РФ и посетят Дом Москвы в Севастополе, а также примут участие в открытии праздничного концерта на площади Нахимова.